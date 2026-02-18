Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiöltä merkittävä tuki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle - Säätiö myönsi apurahoja 265 000 euroa
18.2.2026 21:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. on lahjoittanut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle 190 000 euron apurahan 18.2.2026. Apurahatilaisuudessa Säätiö jakoi apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen koulutuksen ja liikesivistyksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä yhteensä 265 000 euroa.
”Säätiön tarkoituksen mukaisesti haluamme olla tukemassa erityisesti korkeakoulutasoista kaupallista koulutusta sekä liikesivistystä Jyväskylässä. Lahjoitustemme seurauksena Jyväskylässä toimivan kauppakorkeakoulun osalta näemme myös merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun siirryttyä osaksi yliopiston konsernia”, kertoo Kauppalaisseuran Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Selin.
”Kauppalaisseuran Säätiön tuki on vienyt Jyväskylän yliopiston kaupallisen alan koulutusta uudelle tasolle. Kauppalaisseuran tuella olemme onnistuneesti läpäisseet kaikkien kolmen AACSB-, AMBA- sekä BGA-akkreditointimme arvioinnit. Viime vuosina Kauppalaisseuran tuella on rakennettu ja menestyksekkäästi käynnistetty yliopiston ensimmäinen uusi kansainvälinen kandiohjelma rakentamaan yliopiston tulevaisuutta globaalina toimijana”, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Vilma Luoma-aho iloisena.
Myös tilaisuuden avannut Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kiittää pitkäaikaista tukijaa.
“On vaikea edes kuvitella, että meillä olisi nykymuotoinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ilman Kauppalaisseuran Säätiötä ja sen pitkäjänteistä, jo yli puoli vuosisataa kestänyttä tukea yliopiston kauppa- ja taloustieteelliselle koulutukselle ja tutkimukselle. Lämmin kiitos tästä yhteistyöstä.”
Kauppalaisseuran Säätiö myönsi professori Raine Koskimaalle 20 000 euroa Jyväskylän yliopiston tutkimukseen opetussisällön toteuttamisen parantamiseen uusia teknologioita hyödyntäen.
Kauppalaisseuran Säätiö muisti myös Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movia 10 000 euron apurahalla. Tuki suunnataan kauppatieteiden opiskelijoiden harjoitusohjelmien sekä niihin liittyvän kurssitarjonnan ylläpitoon, kehittämiseen ja räätälöimiseen.
Jyväskylän muista oppilaitoksista ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikköä tuettiin 15 000 eurolla kansainvälistymisen ja toiminnan kehittämisen edistämiseksi. Gradialle myönnettiin liiketoiminnan alan tutkinnoista valmistuvien opiskelijoiden stipendeihin 8 500 euroa sekä liiketoiminnan alan opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen 2 500 euroa.
Muita apurahojen saajia olivat Nuorten yrittäjyys ja talous NYT Keski-Suomi lasten ja nuorten talousosaamisen ja innostavan työelämän oppimisen tukemiseen (10 000 euroa), kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry (2 500 euroa), Jyväskylän Kauppateknikot (500 euroa), Jyväskylän Kauppalaisseura Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n matka-apurahastoon (2 000 euroa) sekä Nguyen Chan Ngoc Anh (1 000 euroa) ja Heikki Lehkonen (500 euroa) kansainvälisten tutkimusvierailujen matkakustannusten kattamiseen.
Kauppalaisseuran Säätiö myönsi Eero Fredriksonin tunnustuspalkinnon (2 500 €) Vesa-Pekka Kangaskorvelle. Vesa-Pekka Kangaskorpi on toiminnallaan Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n Keski-Suomen alueen puheenjohtajana mahdollistanut erittäin merkittävien apurahojen saamisen Keski-Suomeen ja erityisesti Jyväskylän yliopistolle.
Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n myöntämät 650–700 euron arvoiset Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n stipendit ulkomailla opiskelua varten saivat Jasmine Hammarberg, Anna Hyvärinen ja Anna Palkinen.
Tarkemmat tiedot apurahoista löytyvät liitteenä.
Lisätietoja antavat:
Jaakko Selin
toimitusjohtaja
Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr
puh. 0400 778 779, jaakko.selin@kauppalaisseura.fi
www.kauppalaisseura.fi
Vilma Luoma-aho
dekaani
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 040 805 3098, vilma.luoma-aho@jyu.fi
Yli 75 vuotta toiminut Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. edistää liikesivistystä ja kaupallista koulutusta Jyväskylässä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö jakaa apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä. Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa lähes 13 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
