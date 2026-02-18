Uusi hanke kartoittaa harvinaisten maametallien vaihtoehtoisia lähteitä
18.2.2026 12:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus selvittävät, mistä nykyisin alihyödynnetyistä lähteistä harvinaisia maametalleja olisi tulevaisuudessa mahdollista ottaa talteen.
Harvinaiset maametallit (REE) ovat kriittisiä raaka aineita, joita tarvitaan sähköajoneuvoissa, uusiutuvassa energiassa, elektroniikassa ja puolustusteknologiassa. Euroopan unioni tavoittelee 25 prosentin kierrätysastetta kaikille kriittisille raaka aineille vuoteen 2030 mennessä, mutta REE metallien kierrätysaste on tällä hetkellä noin yhden prosentin.
”Perinteinen louhinta ei yksin riitä vastaamaan kasvavaan kysyntään. Siksi meidän pitää tunnistaa uusia, aiemmin hyödyntämättömiä lähteitä”, sanoo Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Siiri Perämäki. ”Kierrätyspotentiaalin ymmärtäminen on keskeistä, jotta EU voi vähentää riippuvuuttaan neitseellisistä raaka aineista ja saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa.”
Kohti kestävää ja turvallista raaka-ainesaantia
Jyväskylän yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen REEVIVE hanke kartoittaa, mistä muualta kuin maaperästä louhimalla harvinaisia maametalleja voisi tulevaisuudessa ottaa talteen. Lisäksi tutkijat arvioivat talteenoton ympäristövaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta.
”Selvitämme, mistä REE-metalleja voisi realistisesti saada ja millaisin menetelmin niiden talteenotto olisi sekä teknisesti toteuttamiskelpoista, taloudellisesti kannattavaa että ympäristön kannalta järkevää”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Emilia Suomalainen. ”Näin tarjoamme päätöksenteolle tietoa, joka tukee kestävää ja turvallista raaka- ainesaantia.”
Talteenoton optimointi JYU:n pilot‑laboratoriossa
Jyväskylän yliopisto tulee hankkeessa kehittämään ja pilotoimaan hydrometallurgisia menetelmiä, joilla harvinaiset maametallit saadaan talteen jätteistä tai sivuvirroista.
”Työssä tullaan hyödyntämään kemian laitoksen pilot-laboratoriota, jossa voidaan tehdä talteenottoprosessin optimointia suuremmassa mittakaavassa”, selventää Perämäki.
Kaksivuotinen REEVIVE hanke alkoi 1.2.2026. Business Finland rahoittaa hanketta 616 223 eurolla, ja lisäksi mukana on 78 000 euroa yritysrahoitusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yliopistonlehtori Siiri Perämäki, Jyväskylän yliopisto, siiri.e.peramaki@jyu.fi, 0408053495
Johtava tutkija Emilia Suomalainen, Suomen ympäristökeskus, emilia.suomalainen@syke.fi
Kuvat
Linkit
