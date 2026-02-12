Varma julkaisi kestävyysraporttinsa – tieteeseen perustuvat SBT-tavoitteet tavoitetasossa
18.2.2026 09:15:51 EET | Varma | Tiedote
Varma julkaisi helmikuun puolivälissä toisen kestävyysraporttinsa osana vuoden 2025 toimintakertomusta. Vuosina 2026–2030 työtämme ohjaa uusi vastuullisuusohjelma.
Kestävyysraportointimme pohjautuu vuonna 2023 toteutettuun ja vuonna 2025 päivitettyyn kaksoisolennaisuuden arviointiin. Varmalle olennaisissa kestävyysaiheissa korostuvat ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, asiakkaiden oikeuksien toteutuminen ja toimeentulon turvaaminen sekä varmalaisten työoloista ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen. Raporttimme on EU:n CSRD-kestävyysraportointi-direktiivin mukainen.
– Raportointivuotta leimasivat vastuullisuusteemojen polarisoituminen, sääntelyn purkaminen, tarve ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä tekoälyn ja toimitusketjujen vastuullisuuden kasvavat vaatimukset, vastuullisuudesta vastaava johtaja Hanna Kaskela tiivistää.
Ensimmäiset tieteeseen perustuvat SBT-tavoitteet tavoitetasossa
Varman merkittävimmät kestävyystavoitteet ovat vuonna 2023 hyväksytyt Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaiset päästövähennystavoitteet. Saimme kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa virallisen hyväksynnän SBT-tavoitteillemme vuonna 2023.
SBT-tavoitteena on vähentää Varman scope 1- ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta (scope 3) SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta osakkeissa, listatuissa korkosijoituksissa ja kiinteistörahastoissa 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.
Olimme tavoitetasossa scope 1 ja 2 -päästöjen osalta jo vuonna 2024, ja vuonna 2025 päästöjen määrä väheni edelleen. Päästöjen yhteenlaskettu toteuma oli 81 prosenttia pienempi kuin vuoden 2021 toteuma. Myös scope 3 -tavoitteessa olemme tavoitetasossa, kun osuus oli 56 prosenttia vuonna 2025.
Päätös kestävyysraportoinnin jatkosta keväällä
Euroopan parlamentti, komissio ja EU:n jäsenmaat saavuttivat joulukuussa neuvottelutuloksen vastuullisuussääntelyä koskevissa Omnibus I -neuvotteluissa. Neuvottelutulos rajaa raportointivelvollisuuden yli 1 000 työntekijän ja 450 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiin. Raportointivelvollisuus ei jatkossa siis koskisi Varmaa.
– Teemme Varmassa päätöksen kestävyysraportoinnin jatkosta tänä keväänä, Hanna Kaskela kertoo.
Uusi vastuullisuusohjelma ohjaa työtämme
Uusi vastuullisuusohjelma ohjaa työtämme vuosina 2026–2030. Sitoudumme ohjelmassa varmistamaan asiakkaidemme työeläketurvan, sijoittamaan vastuullisesti, edistämään kestävää työkykyä ja olemaan hyvä työpaikka varmalaisille.
Vastuullisuusohjelma pohjautuu yhdessä sidosryhmien kanssa olennaiseksi tunnistamiimme ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin sekä riskeihin ja mahdollisuuksiin Varman toiminnan arvoketjussa.
– Varman strategiassa olemme linjanneet keskittyvämme merkityksellisiin vastuullisuustekoihin ja jatkavamme laadukasta työtä vastuullisuudessa, Hanna Kaskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Hanna LeskeläViestintäpäällikkö
Varman hallinto, eläkepalvelut, työkyvyttömyysriskin hallinta, vastuullisuus
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 975 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2025 lopussa 68,3 miljardia euroa.
