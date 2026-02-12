HOK-Elanto

Helsingin Vuosaareen aukeaa uusi 24 h -Alepa maaliskuussa

17.2.2026 14:00:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote

Torstaina 12. maaliskuuta aukeaa Vuosaareen upouusi Alepa, joka palvelee asiakkaita viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Avajaisissa on luvassa huikeiden tarjousten lisäksi ilmaisia tuotekasseja sekä kakkukahvit.

Vuosaaren asukkaat saavat pian uuden lähikaupan, kun Alepa Maustetehtaankatu avaa ovensa 12.3. klo 10.00. Alepa Maustetehtaankatu tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin kortteliostoksiin milloin tahansa, sillä myymälä palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri.  

Valikoima on paikallisten asukkaiden kanssa yhdessä rakennettu ja koostuu yli 4000 tuotteesta. Valikoimasta löytyy arjen perustarpeiden lisäksi erilaisia nopeita eväitä sekä irtokarkkeja. Myymälästä tulee myös löytymään muun muassa lämpimiä juomia tarjoava Kaffekulma, paistopiste sekä pakettipiste. 

-Haluamme toivottaa kaikki asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi uuteen lähikauppaan. Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja rakentaneet valikoiman yhdessä heidän kanssaan. Otamme mielellämme myös jatkossa ideoita ja ehdotuksia vastaan. Koko 13-henkinen tiimimme odottaa jo innolla kohtaamisia naapureidemme kanssa, sanoo myymäläpäällikkö Tia Palokas

Avajaisissa on loistavien avajaistarjousten lisäksi jaossa ilmaisia tuotekasseja 200 ensimmäiselle asiakkaalle sekä kakkukahvit 1200 ensimmäiselle asiakkaalle. Lisäksi avajaislauantaina paikan päällä on ilmapallotaikuri perheen pienimpiä viihdyttämässä. 

Alepa Maustetehtaankatu  

  • Osoite: Maustetehtaankatu 2, 00990 Helsinki  

  • Myymälä avataan torstaina 12.3.2026 klo 10.  

  • Myymälä palvelee vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä.  

Yhteyshenkilöt

HOK-Elannon viestintäMediapuhelin

HOK-Elannon viestintä tarjoaa medialle ajankohtaista tietoa HOK-Elannosta. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16. Uudenvuodenaattona, kiirastorstaina ja juhannusviikon torstaina mediapalvelumme palvelee klo 9–14.

Puh:010 766 0590viestinta.hok-elanto@sok.fi

HOK-Elanto

S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 700 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli yli 2,6 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla. 

Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400. 

