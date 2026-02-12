Helsingin Vuosaareen aukeaa uusi 24 h -Alepa maaliskuussa

Vuosaaren asukkaat saavat pian uuden lähikaupan, kun Alepa Maustetehtaankatu avaa ovensa 12.3. klo 10.00. Alepa Maustetehtaankatu tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin kortteliostoksiin milloin tahansa, sillä myymälä palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri.

Valikoima on paikallisten asukkaiden kanssa yhdessä rakennettu ja koostuu yli 4000 tuotteesta. Valikoimasta löytyy arjen perustarpeiden lisäksi erilaisia nopeita eväitä sekä irtokarkkeja. Myymälästä tulee myös löytymään muun muassa lämpimiä juomia tarjoava Kaffekulma, paistopiste sekä pakettipiste.

-Haluamme toivottaa kaikki asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi uuteen lähikauppaan. Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja rakentaneet valikoiman yhdessä heidän kanssaan. Otamme mielellämme myös jatkossa ideoita ja ehdotuksia vastaan. Koko 13-henkinen tiimimme odottaa jo innolla kohtaamisia naapureidemme kanssa, sanoo myymäläpäällikkö Tia Palokas.

Avajaisissa on loistavien avajaistarjousten lisäksi jaossa ilmaisia tuotekasseja 200 ensimmäiselle asiakkaalle sekä kakkukahvit 1200 ensimmäiselle asiakkaalle. Lisäksi avajaislauantaina paikan päällä on ilmapallotaikuri perheen pienimpiä viihdyttämässä.

Alepa Maustetehtaankatu

Osoite: Maustetehtaankatu 2, 00990 Helsinki

Myymälä avataan torstaina 12.3.2026 klo 10.

Myymälä palvelee vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä.