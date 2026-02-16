Aggressiivinen suusyöpä voidaan tunnistaa imusuonien muutoksista jo varhaisessa vaiheessa
18.2.2026 10:15:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Syöpäkasvaimen imusuonista voidaan tunnistaa suuressa uusiutumisriskissä olevat suusyövät jo varhaisessa vaiheessa. Turun yliopiston ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että suusyövän imusuoniston pintasoluissa on jakautumisesta kertovia proteiineja, jotka ennustavat vahvasti taudin etenemistä ja kuolleisuutta.
Suuontelon ja kielen syöpä on yleisin pään ja kaulan alueen pahanlaatuinen kasvain ja se aiheuttaa yli 188 000 kuolemaa maailmassa vuosittain. Monista muista syövistä poiketen suusyövässä myös pienet ja varhain havaitut kasvaimet voivat johtaa kuolemaan. Suomessakin jopa viidesosa varhaisvaiheessa hoidetuista potilaista menehtyy myöhemmin sairauteen.
Turkulaistutkijat käyttivät noin 300 suomalaisen potilaan aineistoista kerättyjä varhaisvaiheen suusyöpänäytteitä ja selvittivät kasvainkudoksesta löytyvien erilaisten puolustus- ja rakennesolujen ominaisuuksia. Tutkimalla lukuisia eri merkkiaineita, he havaitsivat yllättäen, että osassa syöpäkasvaimista oli normaalia runsaammin jakautuvia imusuonia. Jakautuvien imusuonien suuri määrä ennusti syövän uusiutumista ja kuolemaa paremmin kuin mikään muu aiemmin tunnettu suusyövän riskitekijä.
Suussa on normaalistikin imusuonia, mutta terveessä suuontelossa niiden solut jakautuvat vain harvoin, eikä jakautumisesta kertovia merkkiproteiineja siksi yleensä nähdä.
Varhainen toteaminen ohjaa hoitoa
– Aggressiivisten tautimuotojen tunnistaminen jo diagnoosivaiheessa on erittäin tärkeää, jotta suurentuneeseen syövän uusiutumis- ja kuolemariskiin voidaan vielä vaikuttaa hoitotoimilla. Tällä hetkellä paikallisen suusyövän hoito perustuu pääasiassa kirurgiaan, eikä tarkkoja keinoja mahdollisten liitännäishoitojen kohdentamiseen ole. Merkkiaineita tarvitaan, jotta korkean riskin potilaat voidaan hoitaa tehokkaammin ja toisaalta, jotta paremman ennusteen potilaita ei turhaan altisteta liitännäishoitojen mahdollisesti vakavillekin haittavaikutuksille, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja, Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja syöpätauteihin erikoistuva lääkäri Joni Näsiaho.
– Olemme innoissamme tuloksista ja uskomme, että löydös olisi sovellettavissa myös käytännön työkaluksi. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, onko löytämällämme merkkiaineella vastaavaa ennustearvoa muissa syöpäryhmissä, Näsiaho pohtii.
Tutkimus on julkaistu arvostetussa lääketieteellisessä Cell Reports Medicine -tiedelehdessä. Muun muassa Suomen Akatemian, Syöpäsäätiön ja Valtion tutkimusrahoituksen turvin toteutettu työ tehtiin Turun yliopiston MediCity-tutkimuslaboratoriossa professori, InFLAMES ryhmänjohtaja Marko Salmen ryhmässä. Siihen osallistui myös Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kolme suusyöpiä hoitavaa ja tutkivaa lääkäriä.
InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.
Joni NäsiahoväitöskirjatutkijaTurun yliopisto, MediCityjojulaa@utu.fi
