Kokoomuksen Aalto-Setälä: Puhdas siirtymä tuo Suomeen miljardiluokan investoinnit ja työpaikat

– Suomeen on suunnitteilla yli 300 miljardin euron puhtaan siirtymän investoinnit, ja viime vuonna hankkeita toteutui jo yli kahdeksan miljardin euron edestä. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja eri puolille Suomea. Puhdas siirtymä ei ole kustannus, vaan yksi Suomen suurimmista kasvun lähteistä, Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälän mukaan ratkaisevaa on, että Suomi pystyy tarjoamaan yrityksille kolme asiaa: edullista sähköä, sujuvat luvat ja ennakoitavat pelisäännöt.

– Kun yritys miettii, rakennetaanko uusi vihreä investointi Suomeen vai muualle, ratkaisee lopulta se, kuinka nopeasti hanke saadaan liikkeelle ja millä hinnalla sähköä saa.

– Suomessa sähkö oli vuonna 2025 Euroopan halvinta ja lähes päästötöntä. Hallitus vahvistaa Fingridin investointikykyä, uudistaa ydinenergialain ja mahdollistaa pienydinvoiman. Lisäksi haemme ratkaisuja sähkön hintapiikkeihin ja vauhditamme tuulivoiman rakentamista. Näillä päätöksillä tehdään Suomesta yksi Euroopan houkuttelevimmista kohteista puhtaan teollisuuden investoinneille, Aalto-Setälä toteaa.

Aalto-Setälä nostaa esiin myös vetytalouden ja hiilensidonnan mahdollisuudet.

– Puhdas sähkö on Suomen valttikortti vetytaloudessa ja hiilidioksidin talteenotossa. Hallituksen päätös tukea bioperäistä hiilensidontaa 90 miljoonalla eurolla on merkittävä panostus uuteen teollisuuteen, joka vähentää myös ilmastopäästöjä, hän sanoo.

Suomi on onnistunut vähentämään päästöjä erityisesti päästökauppasektorilla.

– Teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ovat laskeneet nopeasti ja kustannustehokkaasti. Myös taakanjakosektorilla, joka koostuu esimerkiksi liikenteessä ja maataloudesta, etenemme kohti tavoitteita. Suurimmat haasteet liittyvät maankäyttöön, jossa tarvitaan lisää toimia ja parempaa tietoa päätöksenteon tueksi, Aalto-Setälä sanoo.

– Ilmastopolitiikassa ei pidä mennä mututuntumalla, vaan päätökset tulee pystyä perustamaan mahdollisimman luotettavaan tietoon, jotta ne ovat kestäviä sekä ilmaston että talouden kannalta, Aalto-Setälä sanoo.



Kokoomuksen ryhmäpuhe, muutokset puhuttaessa mahdollisia:





Arvoisa puhemies,

Energia- ja ilmastostrategia kokoaa yhteen hallituksen keinot, joilla vähennetään päästöjä ja vauhditetaan puhdasta siirtymää. Hallitus on sitoutunut vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen sekä EU:n ilmastotavoitteisiin. Yhdessä teollisuuspoliittisen selonteon sekä ilmastosuunnitelmien kanssa on syntynyt toimenpideohjelma, jolla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta. Sovituissa ilmastotavoitteissa pysyminen on tärkeää paitsi planeettamme kantokyvyn, myös kasvun ja talouden kannalta.

Arvoisa puhemies,

Kuten sanottua, hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Väitän, että olemme onnistuneet tässä hyvin. Suomeen on suunnitteilla yli 300 miljardin euron edestä puhtaan siirtymän investointeja. Viime vuonna näitä hankkeita valmistui yli kahdeksan miljardin euron edestä, joka on ennätyksellinen määrä. Nämä puhtaan siirtymän hankkeet ovat etenkin maatuulivoima- ja datakeskusinvestointeja sekä yksittäisiä suuria tehdasteollisuuden hankkeita ja ne sijoittuvat ympäri maata.

Tämä on valtavan hieno saavutus koko Suomelle.

Tavoitetasoa on kuitenkin nostettava, jotta vielä useampi näistä hankkeista toteutuisi. Puhtaan siirtymän investoinneille keskeistä on edullinen ja toimitusvarma energia, jossa Suomella on toistaiseksi kilpailuetu. Olihan sähkömme edellisvuonna Euroopan edullisinta ja lähes täysin fossiilivapaata. Tehtävänämme on varmistaa, että tämä arvokas kilpailuetu säilyy jatkossakin ja että Suomeen syntyy vielä enemmän uusia datakeskuksia, energiavarastoja ja esimerkiksi vihreän teräksen tuotantoa.

Ja niin me myös teemme. Olemme panostaneet merkittävästi vihreän siirtymän investointiverohyvitykseen, jonka avulla monia hankkeita on saatu liikkeelle. Tuemme nousevia energian tuotanto- ja varastointihankkeita ja kehitämme sähkön siirtoverkkoa. Olemme sujuvoittaneet luvitusta yhdistämällä useita eri virastoja yhden luukun alle. Myös rakentamislain puhtaan siirtymän sijoittamislupa helpottaa uusien hankkeiden toteutumista.

Arvoisa puhemies,

Suomi on onnistunut energiapolitiikassa hyvin. Myös ilmastopolitiikka etenee pääosin oikeaan suuntaan. Teollisuudessa ja energiantuotannossa päästöt ovat vähentyneet nopeasti ja merkittävästi, mikä osoittaa päästökaupan toimivan tehokkaasti. Me kokoomuksessa uskomme markkinaehtoiseen päästöjen vähentämiseen sekä ”saastuttaja maksaa” -periaatteeseen. Myös liikenteen ja maatalouden osalta olemme keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman perusteella saavuttamassa asetetut tavoitteet.

Ilmastopolitiikan suurin haaste liittyy tällä hetkellä maankäyttösektoriin ja erityisesti metsien hiilinielujen kehitykseen. Ilmaston lämpeneminen on lisännyt maaperäpäästöjä. Tarvitaan parempaa tietopohjaa ja uusia toimia – ratkaisuja on, mutta pohjaksi tarvitaan tarkempi tilannekuva. Tämän vuoksi hallitus rahoittaa tutkimushanketta, jolla vahvistetaan metsien hiilinieluihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja samalla päätöksentekomme perustaa.

Ilmastonmuutosta ei ratkaista yksin Suomen tai Euroopan toimilla. Suomen tulee jatkossakin edistää kunnianhimoista ilmastotyötä sekä EU:ssa että muilla kansainvälisillä foorumeilla. Lisäkunnianhimoa tarvitaan. Onneksi positiivisiakin merkkejä on. Esimerkiksi globaalisti merkittävän saastuttajan Kiinan ilmastopäästöt ovat kääntymässä laskuun.

Vaikka hiilinielutavoitteet ovat vielä kaukana, tarjoavat metsät Suomelle myös merkittäviä mahdollisuuksia. Vahva biotalous yhdistettynä halpaan energiaan tekee Suomesta hyvin houkuttelevan paikan hiilidioksidin talteenotolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsäteollisuudessa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ennen kuin se pääsee ilmakehään.



Talteen otettua hiilidioksidia voidaan varastoida tai käyttää uusien tuotteiden ja puhtaiden polttoaineiden raaka-aineena. Me kokoomuksessa olemmekin erittäin tyytyväisiä hallituksen päätökseen tukea bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa 90 miljoonalla eurolla ja olisimme valmiita kasvattamaankin tukea.

Arvoisa puhemies,

Puhdas siirtymä ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat Suomelle tärkeitä paitsi talouskasvun, myös huoltovarmuuden kannalta. Jos emme olisi jo ennen energiakriisiä alkaneet irtautua venäläisestä fossiilienergiasta, tilanteemme olisi karu. Onneksi Suomi selvisi lopulta varsin hyvin energiakriisistä. Keskeinen syy oli se, että meillä on ydinvoimaa ja kotimaista uusiutuvaa tuotantoa. Nykyisin Suomi on vuositasolla jo lähes omavarainen sähkön tuotannossa. Tällä tiellä jatkamme.

Kokoomuksen johdolla alueidenkäyttölain uudistuksessa varmistetaan tuulivoimalle selkeä ja ennakoitava sääntely-ympäristö, joka mahdollistaa jatkossakin uuden tuulivoiman rakentamisen, joka on keskeistä talouskasvun kannalta. Ydinenergialain uudistus, joka tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi lähiaikoina, avaa puolestaan mahdollisuudet pienten modulaaristen ydinvoimaloiden rakentamiselle.

Arvoisa puhemies,

Yhteiskunnan sähköistyessä ja sähkön tarpeen kasvaessa tarvitaan energiapolitiikassakin uusi ote.

Sähkömarkkina toimii pääosin hyvin, ja siihen puuttumiseen tulee olla korkea kynnys. On kuitenkin selvää, että tuulettomien pakkasjaksojen mahdollista tehopulaa tulee ehkäistä. Siksi selvitämme fossiilittoman jouston mekanismia, jolla sähkömarkkinoille saataisiin sääriippumatonta lisätehoa silloin kun sitä tarvitaan, eli pääasiassa tuulettomilla pakkasjaksoilla. Lisäksi haluamme Suomeen lisää ydinvoimaa. Näillä keinoilla varmistamme, että Suomessa riittää kohtuuhintaista ja puhdasta sähköä.

Energiamurros ei ole mahdollinen ilman toimivaa sähkön siirtoverkkoa. Suomella on selkeä kilpailuetu hyvin hoidetussa verkossa, johon voidaan liittää sekä sähkön tuotantoa että sähköä kuluttavia tehtaita ja tuotantolaitoksia.

Arvoisa puhemies,

Energia- ja ilmastostrategia osoittaa sen, että puhdas siirtymä ja hiilineutraaliuden tavoittelu on Suomelle ennen kaikkea mahdollisuus eikä kuluerä. Valtaosa eduskunnasta ja sekä Suomen yrityskentästä on sitoutunut Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin. Sitä kohti etenemme. Se on niin Suomen kuin maapallonkin etu.