Sivutoimista yrittäjyyttä kannattaa tukea myös YEL-ratkaisulla
17.2.2026 14:41:34 EET | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Tiedote
Senioriyrittäjyys ja sivutoiminen työskentely ovat saaneet viime viikkojen vieraskynä- ja mielipidekirjoituksissa ansaitsemaansa huomiota. Kummatkin mahdollistavat osaamisen laajemman hyödyntämisen talouden ja työllisyyden hyväksi. Myös palkkatyön rinnalla harjoitettava sivutoiminen yrittäjyys avaa saman mahdollisuuden.
YEL-velvollisuus päättyy 69 vuoden iässä. Nuoremmat sivutoimiset yrittäjät ovat YEL-velvollisia. Sivutoimisen yrittäjyyden edistämiseksi olisi paikallaan ajatella asia uudelleen. Työn alla olevassa YEL-ratkaisussa olisi paikka uusille aluille.
Yhä useammat korkeakoulutetut työskentelevät palkkatyön rinnalla sivutoimisesti yrittäjinä. Selvitysten mukaan yrittäjän korkeakoulutus parantaa yrityksen arvontuotantoa. Kansantalous ja työllisyys saisivat lisäbuustia korkeakoulutettujen sivutoimisen yrittäjyyden kasvusta.
Voisimmeko tulevassa YEL-ratkaisussa päättää, että päätoiminen työntekijä, jonka TyEL-taso on riittävän korkea, saisi vapautuksen YEL-velvollisuudesta YEL:n alarajaa korkeammasta yrittäjätulosta määrättyyn vuosituloon saakka? Vaadittavan TyEL-tason alarajan ja YEL-vapautuksen ylärajan jätän päättäjien harkintaan.
Taloutemme laahaus huutaa uusia ratkaisuja. Vanhat eivät ole purreet enää vuosiin. Ehdotuksemme ei yksin riitä, mutta voisi olla osa Suomen uuden nousun pelikirjaa. Synnytettävä uusi taloudellinen toimeliaisuus olisi meidän kaikkien voitto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 18 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta AKY - Akavalaiset yrittäjät ry
Soteri-rekisterin maksujen kehitys uhkana yritystoiminnalle16.12.2025 13:50:58 EET | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät katsoo, että esitykset valtioneuvoston asetuksesta Lupa- ja valvontaviraston maksuista ovat kohtuuttomat etenkin pienen sote-yrittäjän näkökulmasta. Nykyisessä työllisyystilanteessa yrittämisen aloittaminen on erittäin hintavaa eikä siten kannusta yrittämiseen. AKY – Akavalaiset yrittäjät lausui aiemmin syksyllä valtioneuvoston asetusta Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026. Jo nykyisellään palveluntuottajaksi rekisteröityminen ja palveluyksikön rekisteröinti on kallista ammatinharjoittajan saatikka yksin tai kaksin perustettavan osakeyhtiön näkökulmasta.
AKY ottaa vahvemman roolin akavalaisen yrittäjyyden edunvalvojana25.11.2025 11:48:40 EET | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n syyskokous valitsi Timo Saranpään (Suomen Ekonomit) jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Syyskokouksen jälkeen kokoontunut uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajiksi Jarmo Mäkelän (Kuntoutusalan asiantuntijat) ja Emilia Vuolteen (Juristiliitto). Uusi hallitus kokonaisuudessaan internetsivuilla.
KELA kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut vuonna 2026 – pelkkä hinta ratkaisee, miten varmistetaan laatu?18.6.2025 11:02:22 EEST | Tiedote
Kela on ilmoittanut kilpailuttavansa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueet vuonna 2026, ja uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2027 alusta lähtien. Hankintaa on valmisteltu alkuvuodesta 2024 saakka, ja Akavalaisten Yrittäjien eli AKYn sote-liitot ovat olleet mukana valmistelussa Kelan kutsumana. Liitot osallistuivat myös kilpailutuksen markkinavuoropuheluun kesän kynnyksellä, jossa pyydettiin kommentteja kilpailutusmateriaalien alustaviin luonnoksiin. Jo aiemmin, Kelan syksyllä 2024 järjestämissä työpajoissa käsiteltiin uudistuvaa palvelukuvausta, kotikäyntilisän muutoksia sekä muutoksia matkakorvausten maksamiseen. Kilpailutusmateriaalista käy ilmi Kelan jo aiemmin julkistamat uudistukset: Tulevassa hankinnassa palveluntuottajien valinta tehdään jatkossa halvimman hinnan perusteella, eikä terapeutin koulutusta ja kokemusta oteta huomioon laatutekijöinä. Kela ei myöskään huomioi ennen sopimuskauden alkua käytyjä täydennyskoulutuksia muuta kuin silloin, jos ne osuvat juuri
AKY – Akavalaiset yrittäjät: Positiivinen luottorekisteri syrjii toiminimiyrittäjiä16.4.2025 10:10:31 EEST | Tiedote
Positiivisen luottorekisterin piti tuoda läpinäkyvyyttä, helpottaa asiointia ja ehkäistä ylivelkaantumista tarjoamalla luotonantajille ajantasaisempaa tietoa kansalaisten maksukyvystä. Käytännössä rekisteri on johtanut tilanteeseen, jossa osa tulonsaajista – kuten toiminimiyrittäjät, apurahansaajat ja freelancerit – eivät saa lainaa, puhelinliittymää tai maksuaikaa, vaikka heillä olisi säännölliset ja riittävät tulot. Suomessa toimii yli 250 000 toiminimiyrittäjää, jotka maksavat veronsa, hoitavat vastuunsa ja pitävät talouden rattaita pyörimässä. Positiivinen luottorekisteri asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan ja tekee ihmisistä luottokelvottomia, vaikka heillä olisi säännölliset tulot.
AKY – Akavalaiset yrittäjät: Työttömyysturvan yhdistelmävakuutus on vihdoinkin saatava käyttöön14.4.2025 14:06:13 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti ns. yhdistelmävakuutusta. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että malli on valmiina esitettäväksi puoliväliriiheen mennessä. Valmistelu on edennyt pitkälle ja valmistumassa oleva malli tyydyttää valtaosaa sen valmisteluun osallistuneista tahoista. Nyt poliittisten päättäjien pitää kantaa vastuunsa ja viedä malli lainsäädäntöön. Yhdistelmävakuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa eri tulomuotojen huomioon ottaminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan määräytymisessä. Tällä hetkellä samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana työskentelevä ei voi hyödyntää kaikkia tulojaan työttömyysvakuutuksessa. Yhdistelmävakuutuksen avulla palkansaaja voisi yhdistää työttömyysturvassa mahdollisia yritystoiminnan tulojaan ja näin vakuuttautua tulojenmenetykseltä nykyistä laajemmin. Samoin yrittäjä, joka saa myös palkkatuloja, voisi ottaa ne huomioon ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusteita määriteltäessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme