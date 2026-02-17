Kokoomuksen Wallinheimo: Onko SDP hereillä? Hallitus pidentää asuntolainojen enimmäisajan 35 vuoteen
17.2.2026 15:36:27 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus esittää asuntolainojen enimmäisajan pidentämistä 30 vuodesta 35 vuoteen, lainakaton joustavoittamista sekä taloyhtiölainojen sääntelyn keventämistä, jotta asuntomarkkinat piristyisivät ja asunnon ostaminen helpottuu. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kiittää SDP:tä ehdotuksesta ja toteaa, että hallituksen esitys on jo huomenna eduskunnan lähetekeskustelussa.
Hallituksen esitystä asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuajan pidentämisestä 30 vuodesta 35 vuoteen käsitellään huomenna eduskunnassa.
– On hyvä, että SDP on herännyt tilanteeseen ja esittää nyt asuntolainan laina-ajan pidentämistä uutena ideana. Hyvä uutinen on, että esitystä käsitellään jo huomenna eduskunnassa. Olemme hallituksessa ryhtyneet tämän suhteen toimiin ja tärkeintä on saada esitys nyt eteenpäin, jotta ihmiset pääsevät asuntokaupoille toteuttamaan unelmiaan, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan pidempi laina-aika pienentää kuukausierää, mikä voi ratkaista, pystyykö perhe ostamaan kodin, vaihtamaan asuntoa tai muuttamaan työn perässä.
Lisäksi lainakattoa joustavoitetaan siten, että Finanssivalvonta voi tarvittaessa nostaa sitä enintään 95 prosenttiin. Tämä helpottaa erityisesti niitä asunnonostajia, joilla omia säästöjä on kertynyt vähemmän.
– Kyse ei ole numeroista vaan ihmisten elämästä. Siitä, voiko nuori ostaa ensimmäisen kotinsa tai voiko perhe vaihtaa isompaan asuntoon. Meidän tehtävämme päättäjinä on varmistaa, että tavalliset suomalaiset pääsevät elämässään eteenpäin, eivät jää kiinni liian tiukkaan sääntelyyn, Wallinheimo sanoo.
Hallitus esittää myös joustoja taloyhtiölainojen sääntelyyn, jotta rahoitus voi reagoida paremmin suhdannetilanteeseen.
– Taloyhtiölainojen joustot tarkoittavat käytännössä sitä, että taloyhtiöt voivat jatkossa ottaa hieman enemmän lainaa, maksuaikaa voidaan pidentää ja alkuun voidaan sopia pidempi lyhennysvapaa. Tämä näkyy asunnonomistajalle niin, että kuukausittaiset asumiskulut pysyvät maltillisempina ja kynnys ostaa koti madaltuu, Wallinheimo sanoo.
