Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela
17.2.2026 17:29:45 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut tänään uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan.
Valinta tehtiin aluevaltuuston kokouksessa 17.2. yksimielisesti.
Piia Vuorela siirtyy hyvinvointialuejohtajan tehtävään lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Turvallisuus ja vaikuttavuus -vastuualueen johtajan tehtävistä. Vuorelalla on laaja kokemus muutosjohtamisesta, vahvaa julkisen sektorin talous- ja hallinto-osaamista sekä näyttöjä vaikuttavuusperusteisesta palvelujen kehittämistä.
Vuorela kiitti puheessaan aluevaltuustoa luottamuksesta.
– Olen tästä onnellinen ja kiitollinen. Lähden nöyrin mielin ja tarmokkaasti viemään asioita eteenpäin yhdessä luottamushenkilöiden sekä henkilöstön kanssa, Vuorela sanoi.
Vuorelan mukaan hyvinvointialueen henkilöstö on tehnyt valtavasti hyvää työtä Keski-Suomen asukkaiden eteen, ja Vuorela kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan tulla hyvinvointialueen johtajaksi.
– Johtajuuttani ohjaavat perustuslain arvot, yhdenvertaisuus, oikeus koskemattomuuteen ja demokratia, jotka tarkoittavat työyhteisössä tasa-arvoa, psykologista turvallisuutta ja sitä, että jokaisen ääni kuuluu, Vuorela kohdistaa puheessaan hyvinvointialueen henkilöstölle.
Vuorela myös muistutti, että sen tehtävänä on huolehtia, että keskisuomalaiset saavat sujuvaa ja ihmislähtöistä palvelua silloin, kun sitä tarvitsee.
–Tulen tekemään parhaani sen eteen, että turvaamme hyvinvointialueen palvelut ja että ne tukevat kaikkien hyvää arkea, jatkaa Vuorela keskisuomalaisille asukkaille.
– Odotimme valittavalta hyvinvointialuejohtajalta pitkäjänteistä ja strategista johtamisotetta sekä kykyä kehittää organisaatiota määrätietoisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Olemme myös painottaneet vahvaa osaamista toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näyttöjä palveluiden määrätietoisesta uudistamisesta. Olemme vakuuttuneita, että Piia Vuorela täyttää nämä odotukset erinomaisesti, kuvaa aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto valintaa.
–Valintaprosessi sujui hyvin ja voimme olla tyytyväisiä. Saimme ripeällä aikataululla uuden hyvinvointialuejohtajan johtamaan hyvinvointialuetta aluevaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville.
Hyvinvointialuejohtaja vastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisjohtamisesta sekä strategian toimeenpanosta yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa.
Aluevaltuusto päätti täyttää viran kuuden vuoden määräajaksi. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Sopimuksen hyväksyy aluehallitus.
Keski-Suomen hyvinvointialue
