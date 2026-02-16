Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Lapin kasvu kiihtyy, Pohjois-Pohjanmaa pitää pintansa, Kainuussa tahtia hidastaa varovaisuus
Finnveran rahoitus pohjoissuomalaisille pk‑ ja midcap-yrityksille kasvoi vuonna 2025 selvästi edellisvuodesta. Kasvu perustui erityisesti Lapin vahvaan investointihalukkuuteen ja matkailun sekä teollisuuden hyvään kehitykseen. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus pysyi vakaana ja Kainuussa yritysten varovaisuus näkyi selkeimmin. Finnvera myönsi Pohjois-Suomen yrityksille vuoden aikana yhteensä 148 miljoonaa euroa.
Vuonna 2025 Finnvera myönsi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille yhteensä 148 miljoonaa euroa rahoitusta, kun määrä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 131 miljoonaa euroa.
Lapissa investointien ennätysvuosi
Lapissa saavutettiin investointien ennätysvuosi. Finnveran myöntämä rahoitus kasvoi 61 miljoonaan euroon (36). Kasvua vetivät erityisesti matkailu sekä Meri-Lapin teollisuus, joka hyötyi Pohjois-Ruotsin suurteollisuuden hankkeista.
Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamien investointien kokonaisarvo kohosi Lapissa 126 miljoonaan euroon (74), mikä on maakunnan mittakaavassa poikkeuksellinen taso.
– Vuosi 2025 oli Lapin pk-yrityksille vahvan kasvun ja ennätyksellisten investointien vuosi. Matkailu saavutti ennätyslukemat, teollisuus vahvistui ja yritykset rakensivat tulevaisuuden kilpailukykyä määrätietoisesti, sanoo Finnveran Lapin aluepäällikkö Risto Koskiniemi.
Pohjois-Pohjanmaan rahoitus vakaalla tasolla
Vuonna 2025 Pohjois-Pohjanmaalla Finnveran myöntämän rahoituksen määrä pysyi vakaalla tasolla ja oli 80 miljoonaa euroa (86). Rahoitus jakaantui laajasti eri toimialoille.
Liike-elämän palveluissa investointivauhti voimistui, kun taas teollisuudessa ja matkailussa rahoituksen kysyntä oli edellisvuotta rauhallisempaa. Maakunnassa rahoitettiin 54 omistajanvaihdosta, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna.
– Pohjois-Pohjanmaalla yritykset investoivat harkiten, mutta määrätietoisesti. Palvelualojen kasvu on selkeä trendi, kun taas teollisuudessa vuosi oli edellistä maltillisempi, toteaa aluepäällikkö Minna Paakkola.
Kainuussa rahoitus edelleen maltillista, investointien kokonaisarvo kuitenkin nousi
Kainuussa myönnetyn rahoituksen määrä jäi 7 miljoonaan euroon (9), mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Finnveran rahoituksen myöntö on maakunnassa ollut jo pidempään varovaisella tasolla.
Merkittävää kuitenkin on, että Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien kokonaisarvo nousi 11 miljoonaan euroon (10). Kasvu näkyi erityisesti liike-elämän palveluissa ja teollisuudessa. Matkailuun kohdistuva rahoitus sen sijaan supistui.
– Kainuussa rahoituksen määrä on viime vuosina laskenut, mutta keskeisiä investointeja on pystytty viemään eteenpäin. Yritykset tekevät päätöksiä harkiten ja vaiheittain, sanoo Finnveran Kainuun aluepäällikkö Minna Paakkola.
Maakuntaan on nimetty uusi alueesta vastaava rahoituspäällikkö, Riikka Pihlajaniemi, joka aloitti tehtävässään vuoden 2025 lopussa.
Omistajanvaihdoksissa maakuntien erot suuria
Pohjois-Suomessa rahoitettiin yhteensä 85 omistajanvaihdosta (97). Pohjois-Pohjanmaalla määrä pysyi vakaana ja Lapissa kauppojen arvo kasvoi, mutta Kainuussa omistajanvaihdosten määrä laski selvästi yritysten varovaisuuden vuoksi.
– Omistajanvaihdosten toteutuminen on alueen yrittäjäkentän elinvoiman kannalta ratkaisevaa. Pohjoisessa jatkuu sama ilmiö kuin muuallakin Suomessa: kun yrityskaupat viivästyvät, myös kasvu ja investoinnit lykkääntyvät, sanoo aluepäällikkö Risto Koskiniemi.
Näkymät vuodelle 2026
Näkymät ovat koko Pohjois-Suomessa myönteiset. Lapissa kasvu jatkuu, Pohjois-Pohjanmaalla talous piristyy datakeskus- ja vetytalouden investointien myötä, ja Kainuussa rahoitusaktiivisuuden odotetaan vahvistuvan.
– Datakeskukset, vetylaitokset ja suuret teolliset hankkeet voivat muuttaa alueen talousrakenteita ja luoda uutta kasvua. Alueella tehdään vahvaa työtä kaksoiskäyttöteknologian saralla, jossa tähtäimenä on vienti. Finnveran uudistunut luottopolitiikka mahdollistaa myös puolustusteollisuuden rahoituksen, sanoo Minna Paakkola.
– Lapin monipuolinen elinkeinorakenne kaivoksista ja metsäteollisuudesta konepajoihin ja matkailuun antaa vahvan pohjan kasvun jatkumiselle myös vuonna 2026. Maanpuolustukseen liittyvät investoinnit, strateginen sijainti ja arktisen alueen kasvava merkitys tuovat alueelle uusia mahdollisuuksia. Lapin vetovoima ei ole hiipumassa, vaan nousemassa entistä vahvemmalle tasolle, jatkaa Koskiniemi.
Yhteyshenkilöt
• Risto Koskiniemi, Aluepäällikkö, Lappi, puh. 029 460 2006, risto.koskiniemi@finnvera.fi
• Minna Paakkola, Aluepäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu, puh. 029 460 2974, minna.paakkola@finnvera.fi
