Keskustan Siika-aho: kokoomuksella vastuu panna Airbnb-koijarit kuriin
18.2.2026 09:06:53 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa kokoomusta panemaan kuriin Helsingin kaupungin asunnoissa Hekassa paljastuneet väärinkäytökset.
- Ei voi olla niin, että koijarit jälleenvuokraavat kaupungin omistamia vuokra-asuntoja. Hekan hallitusta johtaa kokoomus. Pormestaripuolueella on vastuu panna johtamansa yhtiö kuntoon.
Siika-aho odottaa Hekan hallituksen toimivan nopeasti, mutta epäilee samalla tiettyjen poliitikkojen motiiveja nostaa Hekan ongelmat tikun nokkaan tuon tuosta.
- Taustalla taitaa olla myös periaatteellista inhoa julkisesti tuettua asumista kohtaan. Osalle poliitikoista tuntuu olevan musta vaate, että yhteiskunnan tuella on mahdollistettu ihmisille koti.
Keskustan Siika-aho puolustaa vapaita kovan rahan asuntomarkkinoita, mutta muistuttaa kohtuuhintaisen asumisen olevan elimellistä suurien kaupunkien arjessa.
- Helsingissä on verrattain hyvät asumisolosuhteet vapaiden asuntomarkkinoiden ansiosta. Mutta tarvitaan myös yhteiskunnan mahdollistamaa kohtuuhintaista asumista. Siitä on syytä pitää kiinni ja kehittää, eikä hajottaa.
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja.
