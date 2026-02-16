Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Siika-aho: kokoomuksella vastuu panna Airbnb-koijarit kuriin

18.2.2026 09:06:53 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa kokoomusta panemaan kuriin Helsingin kaupungin asunnoissa Hekassa paljastuneet väärinkäytökset.

- Ei voi olla niin, että koijarit jälleenvuokraavat kaupungin omistamia vuokra-asuntoja. Hekan hallitusta johtaa kokoomus. Pormestaripuolueella on vastuu panna johtamansa yhtiö kuntoon.

Siika-aho odottaa Hekan hallituksen toimivan nopeasti, mutta epäilee samalla tiettyjen poliitikkojen motiiveja nostaa Hekan ongelmat tikun nokkaan tuon tuosta.

- Taustalla taitaa olla myös periaatteellista inhoa julkisesti tuettua asumista kohtaan. Osalle poliitikoista tuntuu olevan musta vaate, että yhteiskunnan tuella on mahdollistettu ihmisille koti.

Keskustan Siika-aho puolustaa vapaita kovan rahan asuntomarkkinoita, mutta muistuttaa kohtuuhintaisen asumisen olevan elimellistä suurien kaupunkien arjessa.

- Helsingissä on verrattain hyvät asumisolosuhteet vapaiden asuntomarkkinoiden ansiosta. Mutta tarvitaan myös yhteiskunnan mahdollistamaa kohtuuhintaista asumista. Siitä on syytä pitää kiinni ja kehittää, eikä hajottaa.

