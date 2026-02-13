Huolimaton tulisijan lämmitys voi aiheuttaa halkeamia ja savuhaittoja

”Liian nopea lämmittäminen kylmissä olosuhteissa on tuhoisinta kaikille, mutta erityisesti tiilitulisijoille. Lämpötilan äkillinen nousu aiheuttaa rakenteisiin pintajännityksiä, jotka voivat johtaa halkeamiin. Maltti on aina valttia”, Helkamäki sanoo.

Monissa kodeissa ja vapaa-ajan asunnoissa tulisijat ovat ennen pakkaskautta voineet olla käyttämättä pitkiäkin aikoja. Käyttökatkojen aikana savuhormiin ja tulisijan rakenteisiin kertyy kosteutta, jota ensimmäinen kuuma ilmanvaihto ei välttämättä kykene kokonaan poistamaan.

”Tällöin savun nouseva virtaus hormissa äkillisesti pysähtyy. Jos kokematon lämmittäjä avaa tässä tilanteessa ikkunat ja ulko-oven, savupiippuun pysähtynyt ilma voi kääntyä virtaamaan alaspäin ja savukaasut palaavat huoneilmaan. Tämän voi estää esilämmittämällä savukanavat esimerkiksi kuumailmapuhaltimella nuohousaukoista käsin”, Helkamäki sanoo.

Lähtökohtaisesti pakkanen ei riko tulisijoja, sillä oikein rakennetun ja käytetyn tiilitulisijan käyttöikä on jopa yli 50 vuotta. Kunnossapidon perusta on kuitenkin säännöllinen nuohous. Loma-asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein ja vakituiseen käyttöön tarkoitetuissa asunnoissa vuosittain.

”Nuohouksen tilaamisesta vastaa aina kiinteistön omistaja, ja työ tulee jättää ammattilaiselle”, sanoo Helkamäki.

Asiantuntija apuun kiinteistökaupoissa ja riitatilanteissa

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa, että tulisijoihin liittyvät ongelmat voivat tulla vastaan myös kiinteistökauppojen yhteydessä.

”Mikäli kyseessä on juuri ostettu kohde ja rakenteissa ilmenee vikoja, kannattaa tilanteen selvittämisessä käyttää hyväksyttyä tavarantarkastajaa. Puolueeton ja tekninen arvio auttaa sekä riitojen ehkäisyssä että mahdollisten korvauskysymysten selvittämisessä”, Harju sanoo.

Harjun mukaan tavarantarkastuksissa havaitaan rakennusosissa toisinaan puutteita, joita on yritetty peitellä.

“Ikävimpiä ovat tapaukset, joissa puutteet liittyvät suoraan käyttöturvallisuuteen kuten tulisijoista alkaneisiin tulipaloihin. Tavarantarkastajan arvio syttymissyystä voi olla ratkaiseva vakuutus- ja korvausasioissa”, Harju sanoo.

Keskuskauppapamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.