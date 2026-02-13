Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä

“Tämän tarinan keskiössä on silvottu rinta, omani. Vasen on nyt pienempi kuin oikea. Pari on epäsuhtainen, epätasapainossa. Ennen rintani olivat kauniin symmetriset, mutta kaikenlaista voi tapahtua, kirjoittaa Kati-Annika Ansas.

Rinnat symboloivat hedelmällisyyttä, äitiyttä, kauneutta, mutta myös riettautta ja seksiä. Niitä on ihailtu, palvottu, hävetty ja silvottu. Ne ovat sekä naisille että miehille tärkeät, vaikka niiden paljastaminen ei olekaan aina soveliasta.

Rinnan vaikutus naiseen on merkittävä - onhan rintoja pidetty myös naiseuden visuaalisena symbolina, ja ne yhdistetään usein myös äitiyteen, hoivaan. Muutos rinnassa voi vaikuttaa identiteettiin ja itsetuntoon.

“Olenko minäkin siten rintapuolena vain puolikas äiti tai puoliksi nainen?”

Kati-Annika Ansas on kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja, jolta on julkaistu sekä proosaa että esseetä. Hänen edellinen esseeteoksensa Päätöstili (2024) käsitteli isoäidin kuolemaa.

teos: Tissi

kirjailija: Kati-Annika Ansas

ISBN: 9789523046597

kustantaja: Avain

sivuja: 248

ilmestymispäivä: 19.2.2026