Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä
19.2.2026 09:15:00 EET | Avain | Tiedote
Kati-Annika Ansaksen Tissi-teoksen esseissä kulkevat mukana kulttuurihistoria, taide ja suhde omaan kehoon. Kun rinnassa yhtäkkiä asuukin kuolema, on pienillä asioilla merkitystä: aurinkoisella päivällä, tavallisella arjella, hengityksellä, pelkällä olemassa ololla. Kaiken taustalla väreilee kysymys: Mitä jos minua ei huomenna enää ole?
“Tämän tarinan keskiössä on silvottu rinta, omani. Vasen on nyt pienempi kuin oikea. Pari on epäsuhtainen, epätasapainossa. Ennen rintani olivat kauniin symmetriset, mutta kaikenlaista voi tapahtua, kirjoittaa Kati-Annika Ansas.
Rinnat symboloivat hedelmällisyyttä, äitiyttä, kauneutta, mutta myös riettautta ja seksiä. Niitä on ihailtu, palvottu, hävetty ja silvottu. Ne ovat sekä naisille että miehille tärkeät, vaikka niiden paljastaminen ei olekaan aina soveliasta.
Rinnan vaikutus naiseen on merkittävä - onhan rintoja pidetty myös naiseuden visuaalisena symbolina, ja ne yhdistetään usein myös äitiyteen, hoivaan. Muutos rinnassa voi vaikuttaa identiteettiin ja itsetuntoon.
“Olenko minäkin siten rintapuolena vain puolikas äiti tai puoliksi nainen?”
Kati-Annika Ansas on kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja, jolta on julkaistu sekä proosaa että esseetä. Hänen edellinen esseeteoksensa Päätöstili (2024) käsitteli isoäidin kuolemaa.
teos: Tissi
kirjailija: Kati-Annika Ansas
ISBN: 9789523046597
kustantaja: Avain
sivuja: 248
ilmestymispäivä: 19.2.2026
