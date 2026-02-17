Lastentutkimusklinikka purki jonot ja paransi palveluiden saatavuutta

Lastentutkimusklinikan jonojen purkaminen ja toimintamallien uudistaminen ilmenee hyvinvointialueen onnistumistarinoista.

Jonojen purkaminen toteutettiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, neuropsykologin ja esihenkilöiden kanssa. Jotta jonot eivät syntyisi uudelleen, klinikalla uudistettiin käytäntöjä, prosesseja ja asiakasohjausta. Klinikalla kehitettiin työnkuvia, luotiin pienet kehittämisryhmät eri osa-alueille ja tehostettiin potilastietojärjestelmän käyttöä. Uusi lähetepohja ja kirjauskäytännöt selkeyttivät asiakkuuksia. Myös asiakasvirran seurantaan luotiin työkaluja.

Kunkin asiakkaan tilanne käytiin läpi yksilöllisesti. Jonossa oli myös henkilöitä, joiden tarpeisiin lastentutkimusklinikan palvelut eivät olleet parhaita. Heidät ohjattiin tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Toimintamalli tukee kustannusvaikuttavuutta ja työssä jaksamista sekä laajensi palvelua

Muutosten avulla palvelu toteutuu hoitotakuun mukaisesti ilman lisähenkilöstöä. Samalla kuntoutuksen ikärajaa voitiin nostaa 13 ikävuodesta 18 vuoteen. Työskentely on nyt strukturoidumpaa, ennakoitavampaa ja henkilöstölle mielekkäämpää, mikä on vahvistanut työssä jaksamista sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta.

Oikea-aikainen tuki ehkäisee ongelmien kasautumista

Klinikka tarjoaa perustason neuropsykologista kuntoutusta sekä tarvittaessa tarkentavia tutkimuksia oppimisen haasteisiin, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin, sosiaalisten taitojen tukemiseen ja itsetunnon haasteisiin. Ajoissa saatu tuki ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja oppimisvelan syntymistä sekä parantaa lasten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Esimerkki vaikuttavuudesta

Klinikan toiminnan vaikutuksia havainnollistaa onnistumistarinassa kuvattu 18-vuotiaan Mikaelan tapaus. Neuropsykologinen kuntoutus auttoi häntä ymmärtämään oppimisvaikeuksiaan, vahvistamaan motivaatiotaan ja parantamaan opiskelukykyään. Esimerkin kaltaiset varhaisen tuen toimet voivat ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää merkittävästi yhteiskunnallisia kustannuksia pitkällä aikavälillä.

