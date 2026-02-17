Lastentutkimusklinikka purki jonot ja paransi palveluiden saatavuutta
18.2.2026 10:13:28 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön Lastentutkimusklinikalla on saavutettu merkittäviä tuloksia palveluiden kehittämisessä. Klinikka on onnistunut purkamaan aiemmin jopa 1–2 vuoden mittaiset jonot ja tarjoamaan tukea lapsille ja nuorille kolmen kuukauden hoitotakuun mukaisesti. Palvelu on samalla myös laajentunut lapsista nuoriin.
Lastentutkimusklinikan jonojen purkaminen ja toimintamallien uudistaminen ilmenee hyvinvointialueen onnistumistarinoista.
Jonojen purkaminen toteutettiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, neuropsykologin ja esihenkilöiden kanssa. Jotta jonot eivät syntyisi uudelleen, klinikalla uudistettiin käytäntöjä, prosesseja ja asiakasohjausta. Klinikalla kehitettiin työnkuvia, luotiin pienet kehittämisryhmät eri osa-alueille ja tehostettiin potilastietojärjestelmän käyttöä. Uusi lähetepohja ja kirjauskäytännöt selkeyttivät asiakkuuksia. Myös asiakasvirran seurantaan luotiin työkaluja.
Kunkin asiakkaan tilanne käytiin läpi yksilöllisesti. Jonossa oli myös henkilöitä, joiden tarpeisiin lastentutkimusklinikan palvelut eivät olleet parhaita. Heidät ohjattiin tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
Toimintamalli tukee kustannusvaikuttavuutta ja työssä jaksamista sekä laajensi palvelua
Muutosten avulla palvelu toteutuu hoitotakuun mukaisesti ilman lisähenkilöstöä. Samalla kuntoutuksen ikärajaa voitiin nostaa 13 ikävuodesta 18 vuoteen. Työskentely on nyt strukturoidumpaa, ennakoitavampaa ja henkilöstölle mielekkäämpää, mikä on vahvistanut työssä jaksamista sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta.
Oikea-aikainen tuki ehkäisee ongelmien kasautumista
Klinikka tarjoaa perustason neuropsykologista kuntoutusta sekä tarvittaessa tarkentavia tutkimuksia oppimisen haasteisiin, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin, sosiaalisten taitojen tukemiseen ja itsetunnon haasteisiin. Ajoissa saatu tuki ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja oppimisvelan syntymistä sekä parantaa lasten hyvinvointia ja elämänlaatua.
Esimerkki vaikuttavuudesta
Klinikan toiminnan vaikutuksia havainnollistaa onnistumistarinassa kuvattu 18-vuotiaan Mikaelan tapaus. Neuropsykologinen kuntoutus auttoi häntä ymmärtämään oppimisvaikeuksiaan, vahvistamaan motivaatiotaan ja parantamaan opiskelukykyään. Esimerkin kaltaiset varhaisen tuen toimet voivat ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää merkittävästi yhteiskunnallisia kustannuksia pitkällä aikavälillä.
Lastentutkimusklinikan onnistumistarinan voi lukea Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteessa www.hyvaks.fi/onnistumistarinat (suora osoite onnistumistarinaan: https://www.hyvaks.fi/sites/default/files/2026-02/Lastentutkimusklinikka_onnistumistarina_3.2.2026.pdf
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi NevalainenPalvelupäällikköPuh:050 412 1310
Sanna SalopalveluvastaavaPuh:040 484 6131
Raija Harju-KivinenAsiakaspalvelupäällikköKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:040 064 7666raija.harju-kivinen@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan17.2.2026 18:09:54 EET | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 17.2. yksimielisesti lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan hyvinvointialuejohtajaksi.
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi Piia Vuorela17.2.2026 17:29:45 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut tänään uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi lääketieteen tohtori, dosentti, kauppatieteiden maisteri Piia Vuorelan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.2.2026 13:15:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Savonmäentie, Jyväskylä Lounaskahvilan keittiössä ruoanlaiton yhteydessä muodostunut käryä. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Ei paloa eikä henkilövahinkoja. Lisätietoja päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.2.2026 19:01:40 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.02.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri Laukaa, Peuravuorentie Omakotitalon pihapiirissä olevassa ulkorakennuksessa syttyi tulipalo. Syttymissyyksi epäillään sähköjärjestelmän vikaantumista. Alkusammutuksella ja pelastuslaitoksen nopealla toiminnalla palon leviäminen estettiin. Pelastuslaitos toteuttaa jälkiraivausta kohteessa. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin ja ihmisiä ei altistunut palolle.
Toni Virtanen vetämään hyvinvointialueen raportointi- ja analytiikkatoimintoa16.2.2026 15:33:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi raportointi- ja analytiikkakokonaisuus saa vetäjän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Kokonaisuuden vetäjäksi valittu Toni Virtanen työskentelee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vt. talousjohtajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme