Tervetuloa YTK:n media-aamiaiselle keskiviikkona 4.3. klo 8.30
19.2.2026 08:46:00 EET | YTK | Kutsu
Paikka: Innovation Home Kamppi, Kansakoulukatu 3, Helsinki
Tarjolla olevan aamiaisen lomassa kerromme ajankohtaisia työttömyysturvan muutoksista.
Ohjelmassa mm.:
- Työttömyysturvan ehtoja on tiukennettu, miten muutokset näkyvät datassamme?
- suojaosan poisto
- työssäoloehdon ja jäsenyysehdon pidentyminen
- porrastuksen vaikutukset
- Jäsenistömme työttömyys näyttää poikkeuksellisen hyvältä, mutta todellisuus on toinen. Mistä lukujen erilaisuus kertoo?
- Perinteinen jako palkansaaja- ja yrittäjäkassoihin on purkautumassa.
Mitä tämä tarkoittaa ja mihin kaikkeen se voi vaikuttaa?
- Vuosi takana työllistämistä – miten jäsenten työnhaussa auttaminen on lähtenyt käyntiin ja mitä on luvassa.
Varaamme runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään pe 27.2.
Lisätiedot: Lauri Hannus, viestintäpäällikkö, puh 044 459 6001
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona KangasViestintäjohtajaYTK TyöttömyyskassaPuh:050 590 7853ilona.kangas@ytkkassa.fi
Lauri HannusViestintäpäällikköPuh:044 459 6001lauri.hannus@ytkkassa.fi
Tietoja julkaisijasta
YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi
YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta YTK
YTK panostanut soviteltujen hakemusten sujuvaan käsittelyyn10.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
YTK Työttömyyskassa käsitteli vuonna 2025 yli kolmanneksen kaikista ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan etuuspäätöksistä. YTK on jo pitkään panostanut erityisesti soviteltujen etuuksien käsittelyyn, joissa pitkät käsittelyajat voivat muodostaa hakijalle merkittävän taloudellisen riskin.
Lomautukset kasvaneet alkuvuonna27.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
YTK Työttömyyskassan alkuvuoden hakemusmäärät kertovat työmarkkinoiden kaksijakoisesta tilanteesta. Uudet työttömyysjaksot ovat pysyneet viime vuoden tasolla, mutta alkavien lomautusten määrä on kasvanut.
YTK pääyhteistyökumppanina Kesätyö.fi-palvelussa – "haluamme avata nuorille sujuvan polun työelämään"20.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Kesätyö.fi-palvelu on avattu alkuvuoden kesätyöhakuja varten. Palvelussa on jo noin 10 000 kesätyöpaikkaa nuorten haettavissa. YTK on mukana palvelun pääyhteistyökumppanina. Yhteistyö tukee nuorten kiinnittymistä työelämään ja kassatietoisuuden lisäämistä.
Lukemisella on laajoja positiivisia sivuvaikutuksia työelämään12.1.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Somen ja ruutujen pirstaloima arki haastaa suomalaisten lukutaitoa ja keskittymiskykyä, ja vaikutukset näkyvät myös työelämässä. YTK:n tekemän kyselyn mukaan lukeminen toimii tehokkaana vastavoimana: se vahvistaa ajattelua, tukee hyvinvointia ja parantaa työssä tarvittavia valmiuksia.
Ihan kassalla -minisarja sai viikonloppuna lähes 140 000 katselukertaa15.12.2025 16:45:00 EET | Tiedote
Valtaosa komediallisen minisarjan katsojista oli 25–34-vuotiaita naisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme