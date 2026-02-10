Tervetuloa YTK:n media-aamiaiselle keskiviikkona 4.3. klo 8.30

19.2.2026 08:46:00 EET | YTK | Kutsu

Aamiaispöytä, jossa on kahvikuppi, appelsiinimehu, croissantteja, sämpylöitä, hedelmiä ja leivonnaisia.

Paikka: Innovation Home Kamppi, Kansakoulukatu 3, Helsinki

Tarjolla olevan aamiaisen lomassa kerromme ajankohtaisia työttömyysturvan muutoksista.

Ohjelmassa mm.:

  • Työttömyysturvan ehtoja on tiukennettu, miten muutokset näkyvät datassamme?
    • suojaosan poisto
    • työssäoloehdon ja jäsenyysehdon pidentyminen
    • porrastuksen vaikutukset
  • Jäsenistömme työttömyys näyttää poikkeuksellisen hyvältä, mutta todellisuus on toinen. Mistä lukujen erilaisuus kertoo?
  • Perinteinen jako palkansaaja- ja yrittäjäkassoihin on purkautumassa.
    Mitä tämä tarkoittaa ja mihin kaikkeen se voi vaikuttaa?
  • Vuosi takana työllistämistä – miten jäsenten työnhaussa auttaminen on lähtenyt käyntiin ja mitä on luvassa.

Varaamme runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään pe 27.2.
Lisätiedot: Lauri Hannus, viestintäpäällikkö, puh 044 459 6001 

Tervetuloa!

YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi

YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi

