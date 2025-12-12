Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL: asuntolainoituksen saatavuutta parannettava ja korkovähennysoikeus palautettava

SKVL:n hallituksen lausunto 12.12.2025 10:15:00 EET | Tiedote

Jussi Mannerberg on työskennellyt pitkäaikaisesti Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n toimitusjohtajana antaen merkittävän työpanoksensa SKVL ry:lle. Hän on vuosien aikana ollut keskeisessä roolissa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnan kehittämisessä sekä näkyvyyden ja aseman vahvistamisessa. Hänen johdollaan SKVL on ottanut monia tärkeitä askelia oikeaan suuntaan vuosien saatossa. Molemminpuolisena tahtona on ollut aina toimia SKVL:n parhaaksi. Osapuolet ovat käyneet rakentavaa keskustelua yhteistyön päättymisestä ja ratkaisseet hyvässä hengessä erimielisyytensä siirtäen katseensa eteenpäin. Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry haluaa kiittää Jussia vuosien uutterasta työstä SKVL:n eteen ja toivottaa menestystä tulevaan.