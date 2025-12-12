Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL: asuntolainoituksen saatavuutta parannettava ja korkovähennysoikeus palautettava
18.2.2026 12:00:00 EET | Suomen Kiinteistönvälittäjät ry | Tiedote
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n hallitus odottaa ministeri Sari Multalan työryhmältä uusia täsmätoimia paikallaan polkevan asuntokaupan vauhdittamiseen. Välittäjät toivovat ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden palauttamisen lisäksi asuntorahoituksen saatavuuden parantavia toimenpiteitä ja korkovähennysoikeutta asuntolainoille.
Asuntokaupan jumittuminen ja rakentamisen pitkittynyt lama vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä myös valtiovallalta.
Vaikka kauppamäärät ovat nousseet viime vuodesta, ovat ne yhä kaukana niin sanotusta normaalitasosta. Tämä Suomen talouskasvun ”näkymätön jarru” on aika näkyvä näissä luvuissa, liiton puheenjohtaja Jouni Paasio linjaa.
Lainarahoituksen kiristyminen näkyy konkreettisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Lainarahan saamisen vaikeutuminen estää monta taloudellisesti järkevääkin asuntohanketta, kertoo SKVL ry:n välittäjäkysely. Toisaalta myös kasvukeskuksissa kynnys hankkia asunto on korkotason nousun ja veroratkaisujen vuoksi noussut.
Ensiasunnon ostajalle tulee palauttaa vapautus varainsiirtoverosta. Se auttaa nuoria aikuisia pääsemään kiinni ensimmäiseen omistusasuntoon, ja purkaa osaltaan asuntokaupan ketjuja, Paasio toteaa. – Myös asuntolainan korkovähennysoikeuden palautus lisäisi omistusasumisen houkuttelevuutta.
Yksityisiä kiinteistönvälitysyrityksiä edustava SKVL ry kokoontui 80-vuotisen historiansa kunniaksi liiton syntysijoille Tampereen entiseen Hospiz Emmaukseen, nykyiseen Scandic Tampere Cityyn.
Liitolla on edelleen samat tavoitteet ja periaatteet kuin talvella 1946: suomalaisten asuntokaupan turvallisuuden parantaminen, ja se onnistuu pitämällä huolta liiton jäsenten ammattitaidosta ja välityspalvelun laadusta, Paasio korostaa.
Asuntokaupan elpymistä hidastaa rahoituksen saamisen hankaluus, käy ilmi Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n jäsenkyselystä. Vastauksissaan valtaosa kertoi rahoituksen saamisen vaikeuksista remonttikohteisiin tai asuntoihin, jotka sijaitsevat vähänkään taajamien keskustojen ulkopuolella. Vastauksissa toistui myös pankkien herkkä reagointi kuntotarkastusraportteihin. – Välittäjiä huolettaa, löytyykö henkilöstöään vähentäneistä pankeista enää riittävää paikallista tuntemusta ja kokemusta, joilla arvioida kokonaisuutta, kertoo toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth. Samalla reilut kolme neljäsosaa vastaajista totesi, että vuoden aikana on lisääntynyt sellaisten kohteiden määrä, jotka eivät käy ollenkaan kaupaksi.
Jussi Mannerberg on työskennellyt pitkäaikaisesti Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n toimitusjohtajana antaen merkittävän työpanoksensa SKVL ry:lle. Hän on vuosien aikana ollut keskeisessä roolissa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnan kehittämisessä sekä näkyvyyden ja aseman vahvistamisessa. Hänen johdollaan SKVL on ottanut monia tärkeitä askelia oikeaan suuntaan vuosien saatossa. Molemminpuolisena tahtona on ollut aina toimia SKVL:n parhaaksi. Osapuolet ovat käyneet rakentavaa keskustelua yhteistyön päättymisestä ja ratkaisseet hyvässä hengessä erimielisyytensä siirtäen katseensa eteenpäin. Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry haluaa kiittää Jussia vuosien uutterasta työstä SKVL:n eteen ja toivottaa menestystä tulevaan.
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on valinnut liittokokouksessaan Lahdessa perjantaina 28.11.2025 uudeksi puheenjohtajakseen kiinteistönvälittäjä LKV Jouni Paasion, 48, Turusta.
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta. Suomen Kiinteistönvälittäjät järjesti perjantaina Lahdessa 28.11.2025 jäsenistölleen jokavuotisen koulutus- ja kokoustapahtuman, joka huipentui juhlavaan SKVL iltajuhlaan Sibeliustalolla. Iltajuhlassa palkittiin muun muassa Vuoden Parhaat 2025-voittajat.
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) on maan suurin ja vanhin kiinteistönvälityksen verkosto, johon kuuluu lähes 400 paikallista toimistoa ja noin 1600 alan asiantuntijaa eri puolilta Suomea. SKVL valitsee vuosittain Vuoden Parhaat -kilpailun finalistit jäsentensä joukosta huolellisen esikarsinnan perusteella.
