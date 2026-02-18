Arktisen kansan jäljillä – Metsäsaamelaisten uusi historia Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen 26.2.
19.2.2026 10:46:15 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Maria Lähteenmäen teos Arktisen kansan jäljillä kertoo kulttuurien kohtaamisesta, kitkasta, vallankäytöstä ja sopeutumisesta ankarissa Keski-Lapin luonnonoloissa 1700-luvulta 1900-luvulle. Keitä olivat seudun alkuperäisasukkaat, metsäsaamelaiset, ja millaisia olivat heidän vanhat uskomuksensa, seitansa ja rumpunsa, joita kruunun virkamiehet ja papit pyrkivät määrätietoisesti tuhoamaan.
Lähteenmäen tutkimuksessa kirjoitetaan Lapin historiaa uusiksi, avataan himmeäksi käynyt ja väheksytty rajamaan kulttuurinen perintö näkyväksi kaikissa väreissään.
***
Kirjan julkistustilaisuus Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) torstaina 26.2. kello 13–15. Ohjelma alla.
Milloin taika-Lapin peuran- ja majavanpaistit vaihdettiin maitotuotteisiin, kodat pirteiksi, kesäpaikat kyliksi ja keminsaame suomeksi?
Miten asukkaat selvisivät toistuvista nälkävuosista, kulkutaudeista, valtavasta lapsikuolleisuudesta, sodista?
Sodankylän, Sompion ja Keminkylän lapinkylien ihmisten materiaalisia ja immateriaalisia muutoksia ja jatkuvuuksia seurataan metsäsaamelaisen Aska-suvun jäsenten sekä Pohjanmaan ja itäisen Suomen muuttajatulokkaiden töiden ja toimien kautta.
Tutkimuksessa otetaan kantaa myös keskisen Lapin luonnonvarojen hyödyntämiseen. Prosessi on ollut pitkä: ensin otettiin haltuun maanviljelykelpoinen maa, sen jälkeen alkoivat metsien hakkuut, sitten kahlittiin alueen valtavirta Kemijoki ja sen sivujoki Kitinen, sen jälkeen aloitettiin aktiivinen kaivostoiminta ja viime vuosina Keski-Lapista on rakennettu sotilasaluetta. Miten luonnonvarojen menetykset on kompensoitu vanhoille metsäsaamelaisille ja heidän jälkeläisilleen?
****
Vähemmistötutkimuksen uusia tulokulmia
Tutkimus- ja kirjanjulkistamisseminaari
Tiedekulma, Fönster, Helsingin yliopisto, torstaina 26.2.2026 klo 13–15
Ohjelma
Tilaisuuden puheenjohtaja professori Anu Lahtinen
Alkuperäiskansojen tutkimuksesta, professori Reetta Toivanen
Vähemmistötutkimuksen haasteita: karjalankieliset karjalaiset, professori Pekka Suutari
Keskisen Lapin himmennyt metsäsaamelaiskulttuuri
- Arktisen kansan jäljillä -teoksen esittely
professori Maria Lähteenmäki
Kommenttipuheenvuoro: professori Janne Saarikivi
Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestäjä: Historian oppiaine, Helsingin yliopisto
Maria Lähteenmäki on professori (emerita) ja Helsingin yliopiston historian dosentti, on palkittu historiantutkija ja tietokirjailija.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Unohdetut äpärät – Tietokirja aviottomien lasten elämästä18.2.2026 11:32:26 EET | Tiedote
///KIRJA ILMESTYY 22.2./// Avioton lapsi syntyi usein ei-toivottuna. Äpärä oli häpeäksi niin äidilleen kuin tämän perheelle. Suvut ovat vaienneet näistä lapsista. Osa lapsista koki suorastaan raakaa kohtelua, toisilla oli onneksi rakastavia läheisiä. Moni aviottomana syntynyt häpeää itseään aikuisenakin ja salaa taustansa. Hannele Törrösen kirja Unohdetut äpärät – Aviottomien lasten elämästä perustuu SKS:n keräämiin vuosina 1930–1990 syntyneiden aviottomien lasten kirjoittamiin teksteihin sekä aihetta käsitteleviin omakohtaisiin romaaneihin ja lehtihaastatteluihin. Kirjassa avataan myös sitä, miten lainsäädäntö sekä äitien ja lasten valvonta kuvastivat yhteiskunnan asenteita näitä normeista poikenneita kohtaan. Hannale Törrönen on psykologi, psykoterapautti ja tietokirjailija. Hän on itse avioton lapsi.
Suomen dekkariseuran Ulkomainen dekkaristi -palkinto Guillame Mussolle – Uusin suomennos Seinen tuntematon on ilmestynyt17.2.2026 14:20:00 EET | Tiedote
On sumuinen yö joulukuisessa Pariisissa. Nuori nainen nostetaan Seinestä, läheltä Pont Neufin siltaa. Nainen on alaston ja muistinsa menettänyt, levoton ja ahdistunut. Hänet viedään Pariisin poliisiprefektuurin psykiatriseen sairaalaan, josta hän pakenee muutaman tunnin kuluttua. DNA-testit ja valokuvat paljastavat naisen henkilöllisyyden: Hän on maailmankuulu pianisti Milena Bergman. Se on kuitenkin mahdotonta, sillä Milena Bergman on kuollut lento-onnettomuudessa jo vuotta aiemmin. Uusimmassa Guillaume Musso -suomennoksessa Seinen tuntematon ranskalainen suosikkikirjailija tarjoaa lukijalle jälleen häkellyttävän mysteerin ja mieleenpainuvia henkilöhahmoja.
Langenneiden naisten talo on hieno romaani turvasta ja turvattomuudesta 1800-luvun lopun Helsingissä5.2.2026 11:10:04 EET | Tiedote
Suojakodissa meren äärellä kuurataan herrasväen pyykkiä. Samalla pestään huonoista naisista synti pois, annetaan katutytöille ja langenneille piioille uusi alku. Langenneiden naisten talo on Johanna Annolan toinen Suomen historiaan sijoittuva romaani. Ensimmäinen, vaivaistaloon sijoittuva Valkenee kaukainen ranta oli sekä lukijoiden että arvostelijoiden suuri suosikki. "Johanna Annolan loistava romaani värittää elämänmakuisen tarinan vaivaistalon johtajattaresta (--) Annolan tyylikäs tarinankuljetus hakee vertaistaan", kirjoitti ensimmäisestä romaanista Jari Olavi Hiltunen Satakunnan Kansassa.
Kirjailijakokous tuo ensi kesänä Lahteen Itämeren alueen kirjailijoita3.2.2026 09:47:02 EET | Tiedote
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous tuo 12.–13. kesäkuuta Lahteen komean kattauksen ulko- ja kotimaisia kirjallisuuden tekijöitä. Joka toinen vuosi järjestettävä kokous kohdistaa katseen tänä vuonna pohjoiseen ulottuvuuteen. – Olemme kutsuneet vieraiksemme kirjailijoita erityisesti Itämeren kulttuuripiiristä, jonka yhteinen historia tiivistyy nykyisen kuohuvan maailmanpoliittisen tilanteen myllerryksessä myös kulttuurin saralla, kertoo tapahtumajohtaja Juhani Lindholm. Ulkomaisista kirjailijoista tulonsa ovat varmistaneet latvialainen runoilija Inga Pitzane, virolainen runoilija ja prosaisti Kai Aareleid, liettualainen runoilija Marius Burokas, venäläinen, nykyisin Berliinissä asuva prosaisti Viktor Jerofejev, saksalainen dekkaristi Simone Buchholtz sekä puolalainen runoilija Małgorzata Lebda, jonka esikoisromaani Ahnas ilmestyy keväällä 2026 Tapani Kärkkäisen suomentamana. Mukana on myös ruotsalainen Bagdadissa syntynyt kirjailija ja toimittaja Elaf Ali, joka kertoo kesällä suomeks
Tervetuloa Antti Helanterän kirjan Muistiinmerkintöjä Moskovasta infotilaisuuteen 9.2.2.2.2026 12:14:11 EET | Tiedote
Tervetuloa Antti Helanterän MUISTIINMERKINTÖJÄ MOSKOVASTA -kirjan info- ja julkistustilaisuuteen maanantaina 9.2. kello 13.30–14.30 Asiastudioon, Bulevardi 6 A, 2. kerros, Helsinki. (Ovisummeri alaovella Boulevard Lounge.) Helanterän kanssa kirjan teemoista on keskustelemassa pitkän linjan poliitikko Annika Saarikko, joka nykyisin on YTHS:n toimitusjohtaja. (Keskustelu tallennetaan, joten toivomme, että yleisö on paikalla hieman ennen klo 13.30.) Yst ilm tilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 8.2. tiedotus@siltalapublishing.fi, tai 0400 328 300/Reetta Ravi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme