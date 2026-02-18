Arktisen kansan jäljillä – Metsäsaamelaisten uusi historia Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen 26.2.

Milloin taika-Lapin peuran- ja majavanpaistit vaihdettiin maitotuotteisiin, kodat pirteiksi, kesäpaikat kyliksi ja keminsaame suomeksi?

Miten asukkaat selvisivät toistuvista nälkävuosista, kulkutaudeista, valtavasta lapsikuolleisuudesta, sodista?

Sodankylän, Sompion ja Keminkylän lapinkylien ihmisten materiaalisia ja immateriaalisia muutoksia ja jatkuvuuksia seurataan metsäsaamelaisen Aska-suvun jäsenten sekä Pohjanmaan ja itäisen Suomen muuttajatulokkaiden töiden ja toimien kautta.

Tutkimuksessa otetaan kantaa myös keskisen Lapin luonnonvarojen hyödyntämiseen. Prosessi on ollut pitkä: ensin otettiin haltuun maanviljelykelpoinen maa, sen jälkeen alkoivat metsien hakkuut, sitten kahlittiin alueen valtavirta Kemijoki ja sen sivujoki Kitinen, sen jälkeen aloitettiin aktiivinen kaivostoiminta ja viime vuosina Keski-Lapista on rakennettu sotilasaluetta. Miten luonnonvarojen menetykset on kompensoitu vanhoille metsäsaamelaisille ja heidän jälkeläisilleen?

****

Vähemmistötutkimuksen uusia tulokulmia

Tutkimus- ja kirjanjulkistamisseminaari

Tiedekulma, Fönster, Helsingin yliopisto, torstaina 26.2.2026 klo 13–15

Ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtaja professori Anu Lahtinen

Alkuperäiskansojen tutkimuksesta, professori Reetta Toivanen

Vähemmistötutkimuksen haasteita: karjalankieliset karjalaiset, professori Pekka Suutari

Keskisen Lapin himmennyt metsäsaamelaiskulttuuri

- Arktisen kansan jäljillä -teoksen esittely

professori Maria Lähteenmäki

Kommenttipuheenvuoro: professori Janne Saarikivi

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestäjä: Historian oppiaine, Helsingin yliopisto

Maria Lähteenmäki on professori (emerita) ja Helsingin yliopiston historian dosentti, on palkittu historiantutkija ja tietokirjailija.