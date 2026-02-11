OAJ ja Sivista: Hallituksen leikkaukset uhkaavat tuhansien maahanmuuttajien kieliopintoja
19.2.2026 10:00:00 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Hallitus esittää 47 miljoonan euron leikkauksia kotoutumiskoulutukseen. Esityksen mukaan kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muun vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen rahoitus lakkautettaisiin. Vapaan sivistystyön osuus leikkauksista on 6,9 miljoonaa euroa. Tämä uhkaa keskeyttää tuhansien kotoutujien opinnot keväällä 2027 ja vaarantaisi satoja opetusalan työpaikkoja.
OAJ:n ja Sivistan mielestä hallituksen ehdotus on tuomittava: jos maahanmuuttajien perustaidot jäävät heikoiksi, työllistyminen pitkittyy ja kustannukset kasvavat muualla. Järjestöjen mukaan kieli- ja lukutaidon opetus on turvattava oppilaitoksissa osana koulutusjärjestelmää.
– Vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen alasajo on lyhytnäköistä ja tempoilevaa politiikkaa. On pöyristyttävää, että hallitus esittää rahoituksen leikkaamisen lisäksi maahanmuuttajien kielikoulutustehtävän poistamista vapaan sivistystyön laista. Toimilla olisi vakavat seuraukset sekä ihmisten koulutusmahdollisuuksille että oppilaitosverkostolle, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen.
– Kotoutumisessa on kyse siitä, että ihminen saa opiskella, työllistyä ja elää itsenäistä arkea osana yhteiskuntaa. Kielitaito rakentuu pitkäjänteisessä opetuksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on henkilöstö, tilat ja osaaminen koulutuksen toteuttamiseen – miksi lakkaisimme hyödyntämästä niitä, kysyy Sivistan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo.
Vapaa sivistystyö kantaa tällä hetkellä suuren vastuun erityisesti niistä kotoutujista, joiden koulutustausta on puutteellinen ja opiskeluvalmiudet heikot. Vuonna 2023 vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskeli noin 7 100 kotoutujaa. OAJ:n ja Sivistan mielestä vapaan sivistystyön roolia pitäisi kasvattaa, ei supistaa.
– Lukutaito- ja kielikoulutus on vaativaa opetusta ja ohjausta, jossa ratkaistaan, pääseekö ihminen kiinni opintoihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaisessa kokonaisuudessa pedagoginen jatkuvuus ja laatu ovat ydinasemassa, sanoo OAJ:n Lahtinen.
– Kotoutuminen on koulutusta. Sen oikea kotipesä on opetus- ja kulttuuriministeriössä ja osana koulutusjärjestelmää. Maahanmuuttajien saamiseksi töihin ja koulunpenkille tulee hyödyntää Suomen laadukasta oppilaitosverkostoa ja siellä olevaa osaamista, sanoo Sivistan Uusitalo.
Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset. Vapaan sivistystyön koulutuksilla edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, nina.lahtinen@oaj.fi, puh. 050 341 3964
Sivistysala ry: johtaja, politiikka ja vaikuttaminen, Heikki Kuutti Uusitalo, heikki.kuutti.uusitalo@sivista.fi, puh. 050 302 8246
Nina LahtinenKoulutuspolitiikan johtajaOAJPuh:+358 50 341 3964nina.lahtinen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
