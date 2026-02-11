OAJ ja Sivista: Hallituksen leikkaukset uhkaavat tuhansien maahanmuuttajien kieliopintoja

OAJ:n ja Sivistan mielestä hallituksen ehdotus on tuomittava: jos maahanmuuttajien perustaidot jäävät heikoiksi, työllistyminen pitkittyy ja kustannukset kasvavat muualla. Järjestöjen mukaan kieli- ja lukutaidon opetus on turvattava oppilaitoksissa osana koulutusjärjestelmää.

– Vapaan sivistystyön lukutaito- ja kielikoulutuksen alasajo on lyhytnäköistä ja tempoilevaa politiikkaa. On pöyristyttävää, että hallitus esittää rahoituksen leikkaamisen lisäksi maahanmuuttajien kielikoulutustehtävän poistamista vapaan sivistystyön laista. Toimilla olisi vakavat seuraukset sekä ihmisten koulutusmahdollisuuksille että oppilaitosverkostolle, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen.

– Kotoutumisessa on kyse siitä, että ihminen saa opiskella, työllistyä ja elää itsenäistä arkea osana yhteiskuntaa. Kielitaito rakentuu pitkäjänteisessä opetuksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on henkilöstö, tilat ja osaaminen koulutuksen toteuttamiseen – miksi lakkaisimme hyödyntämästä niitä, kysyy Sivistan johtaja Heikki Kuutti Uusitalo.

Vapaa sivistystyö kantaa tällä hetkellä suuren vastuun erityisesti niistä kotoutujista, joiden koulutustausta on puutteellinen ja opiskeluvalmiudet heikot. Vuonna 2023 vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskeli noin 7 100 kotoutujaa. OAJ:n ja Sivistan mielestä vapaan sivistystyön roolia pitäisi kasvattaa, ei supistaa.

– Lukutaito- ja kielikoulutus on vaativaa opetusta ja ohjausta, jossa ratkaistaan, pääseekö ihminen kiinni opintoihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaisessa kokonaisuudessa pedagoginen jatkuvuus ja laatu ovat ydinasemassa, sanoo OAJ:n Lahtinen.

– Kotoutuminen on koulutusta. Sen oikea kotipesä on opetus- ja kulttuuriministeriössä ja osana koulutusjärjestelmää. Maahanmuuttajien saamiseksi töihin ja koulunpenkille tulee hyödyntää Suomen laadukasta oppilaitosverkostoa ja siellä olevaa osaamista, sanoo Sivistan Uusitalo.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset. Vapaan sivistystyön koulutuksilla edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia.

Lisätiedot:

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, nina.lahtinen@oaj.fi, puh. 050 341 3964

Sivistysala ry: johtaja, politiikka ja vaikuttaminen, Heikki Kuutti Uusitalo, heikki.kuutti.uusitalo@sivista.fi, puh. 050 302 8246