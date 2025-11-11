Tervetuloa Eero Nelimarkka -näyttelyn tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 11.3.2026

Tiedotustilaisuus medialle ke 11.3. klo 10.15 – myös verkossa



Näyttelyn tiedotustilaisuus järjestetään Ateneum-salissa klo 10.15 alkaen. Ateneumin ovet avautuvat klo 10. Näyttelyyn museon kolmannessa kerroksessa voi tutustua klo 13 asti. Tiedotustilaisuutta voi seurata myös verkossa.



Tilaisuudessa näyttelystä keskustelevat näyttelyn kuraattori, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä ja Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff. Tilaisuuden kieli on suomi. Ilmoittauduthan tilaisuuteen tiistaihin 10.3. mennessä. Ilmoita osallistumisestasi klikkaamalla tätä linkkiä.

Katso saapumisohjeet.

Seuraa tiedotustilaisuutta verkossa

Liity tiedotustilaisuuteen verkossa klikkaamalla tätä linkkiä. Mukaan voi liittyä klo 10 alkaen ja tiedotustilaisuus alkaa klo 10.15. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä kirjoittamalla chatin kautta.

Teams-sovellus tulee ladata mobiililaitteilla, tietokoneella voi liittyä myös verkkoselaimen kautta. Selainta käytettäessä suosittelemme Chromea tai Edgeä päivitettynä uusimpaan versioon.

Lisätiedot:

Tiedottaja Reetta Haarajoki, puh. 050 476 6290, reetta.haarajoki(at)ateneum.fi

Viestintäpäällikkö Anna Kari, puh. 040 717 8185, anna.kari(at)ateneum.fi



Kuvat: press.ateneum.fi

Eero Nelimarkka -näyttely katsoo monipuolista taiteilijaa uusin silmin

Eero Nelimarkka 13.3.–13.9.2026, Ateneumin taidemuseo

Eero Nelimarkan (1891–1977) koko uran kattava näyttely katsoo monipuolista taiteilijaa uusin silmin ja valottaa sitä, millaisen linssin läpi hän katsoi maailmaa. Taiteilijan kiehtova elämäntarina kertoo matkan vaasalaisen pyykinpesijän pojasta yhdeksi Suomen suosituimmista taiteilijoista, joka teki määrätietoisen taiteilijanuran.



Taitava ihmisen kuvaaja maalasi huomattavan paljon omakuvia

Eero Nelimarkka tunnetaan Etelä-Pohjanmaan maisemien maalarina, mutta hän oli myös erityisen taitava ihmisen kuvaaja. Nelimarkan tuotannossa on runsaasti erilaisia henkilökuvia, jotka ilmentävät kykyä luonnehtia kohteita tarkasti. Taiteilijan rakkain malli oli puoliso Saima, ja malleina toimi usein myös muu perhe. Nelimarkka maalasi huomattavan paljon omakuvia läpi uransa, todennäköisesti enemmän kuin kukaan muu suomalainen taiteilija.

1910-luku oli Suomen kuvataiteessa uuden etsimisen aikaa, ja tuolloin Nelimarkan maalauksissa näkyi värin ja muodon pelkistäminen aikakauden moderniin henkeen. Uransa aikana hän kuvasi maalaismaisemien ohella usein kaupunkia, kuten maisemia Helsingistä sekä näkymiä runsailta ulkomaanmatkoilta.

Taiteilijan kiinnostavissa asetelmissa on moniselitteistä outoutta, jossa on maagisen realismin piirteitä. Niiden aiheet ovat varsin pelkistettyjä – lattialle hylätty kenkäpari tai kasa hattuja – mutta asetelmien voi aavistaa sisältävän monia merkityksiä. Teoksissa on jotain selittämätöntä, jonka läsnäolon katsoja voi vain aavistaa.

Avioliitto alahärmäläisen Saima Alaviitalan kanssa vuonna 1918 avasi Nelimarkalle ovet vauraaseen eteläpohjalaiseen talonpoikaisympäristöön. Nelimarkka asui Helsingissä ja vuonna 1933 hän sai Lallukan taiteilijakodista ateljeen. Myöhemmin Nelimarkka asui Töölönkadulla, joka oli hänen kotinsa loppuelämän ajan. Taiteilija perusti vuonna 1964 Alajärvelle kulttuurisen sivistyksen edistämiseksi Nelimarkka-museon, jonka suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund modernistiseen tyyliin. Museo toimii nykyisin Etelä-Pohjanmaan alueellisena taidemuseona.

Taiteilijan tuotanto on esillä laajasti ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun

Nyt Ateneumissa nähtävä kokonaisuus on ensimmäinen museonäyttely, joka esittelee laajasti taiteilijan koko uran. Maalausten lisäksi esillä on myös pieni määrä piirustuksia sekä valokuvia Nelimarkan elämästä. Kansallisgallerian kokoelmaan kuuluvien teosten lisäksi lainoja saadaan kattavasti museoista ja yksityisistä kokoelmista ympäri Suomen. Edellisen kerran laaja Eero Nelimarkan taiteen näyttely pidettiin viisi vuotta taiteilijan kuoleman jälkeen Helsingin Taidetalossa vuonna 1982.

Näyttelyn kuraattori on Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan laaja tutkimuksellinen näyttelyluettelo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sen toimittaa Ateneumin intendentti Marja Lahelma. Julkaisun toteutumista on tukenut Nelimarkka-Rahasto sr. Yhteistyökumppanina on toiminut myös Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan taidemuseo.

Intro johdattaa näyttelyn teemoihin



Näyttelyintro johdattaa Eero Nelimarkka -näyttelyn teemoihin ja keskeisiin teoksiin asiantuntevan oppaan ja runsaan kuvaesityksen avulla. Paikat Ateneum-saliin ovat myynnissä sekä yksittäishenkilöille että ryhmille.



Lasten polku Eero Nelimarkka -näyttelyyn

Seuraa tohveleiden kuvia ja tutustu lapsille suunnattuihin tehtäviin!

Tutustu myös näyttelyn monipuolisiin tapahtumiin

Näyttelyn yhteydessä järjestetään muun muassa useita luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Voit myös piirtää näyttelyssä: taidepajaoppaamme ovat paikalla piirustusvälineiden ja vinkkien kera keskiviikkoisin 18.3.–9.9. klo 16–19.

Aukioloajat

Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17

1.7.–31.8.2026 välisenä aikana Ateneum on avoinna myös maanantaisin klo 11–17.

Sisäänpääsymaksut

Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla