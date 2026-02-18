Kokoomuksen Autto ja Limnell: Suomi ei ole militarisoitumassa – turvallisuudesta huolehtiminen on vastuullista varautumista
18.2.2026 16:24:19 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja puolustusvaliokunnan jäsen ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell toteavat, että julkisessa keskustelussa ajoittain esitetyt väitteet Suomen militarisoitumisesta eivät vastaa todellisuutta. Heidän mukaansa Suomen turvallisuusratkaisut perustuvat puolustuksellisuuteen, kokonaisturvallisuuteen ja demokraattiseen päätöksentekoon.
Suomen turvallisuusajattelu nojaa historialliseen kokemukseen ja pitkäjänteiseen varautumiseen. Itsenäisyytensä aikana Suomi on johdonmukaisesti rakentanut turvallisuuttaan puolustuksellisin periaattein, yhteiskunnan vakauden turvaamiseksi ja rauhan säilyttämiseksi. Turvallisuudesta huolehtiminen on ollut keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja kansallista vastuunkantoa eri aikakausina.
Suomen turvallisuusmallin keskeinen perusta on kokonaisturvallisuus, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan laaja-alaisesti. Turvallisuus kattaa sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi muun muassa huoltovarmuuden, kyberturvallisuuden, kriittisen infrastruktuurin toimivuuden, talouden kestävyyden sekä yhteiskunnan kriisinkestävyyden. Malli perustuu viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten tiiviiseen yhteistyöhön.
”Suomi ei ole militarisoitunut, vaan varautunut. Turvallisuus ei synny sattumalta, vaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja vastuullisilla päätöksillä. Vahva puolustus ja laaja kokonaisturvallisuus ovat ennen kaikkea rauhan ja vakauden tae”, sanoo Limnell.
Limnellin mukaan suomalainen turvallisuusajattelu perustuu puolustuksellisuuteen ja koko yhteiskunnan osallistumiseen.
”Suomen malli rakentuu luottamukselle, avoimelle keskustelulle ja oikeusvaltion periaatteille. Turvallisuuden tarkoitus ei ole korostaa voimankäyttöä vaan turvata yhteiskuntamme vapaus, vakaus ja kansalaisten arjen turvallisuus”, Limnell toteaa.
"Turvallisuus on paljon muutakin kuin sotilaallista maanpuolustusta."
Autto korostaa, että muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää vastuullista ja ennakoivaa varautumista.
”Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi. Näissä oloissa turvallisuudesta huolehtiminen ei ole ylireagointia vaan realismia. Varautuminen on vastuullisen yhteiskunnan tunnusmerkki ja edellytys sille, että Suomi säilyy turvallisena ja vakaana maana myös tulevaisuudessa”, Autto sanoo.
Autton mukaan suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on kokonaisvaltaisessa turvallisuusajattelussa, jossa turvallisuus ymmärretään laajasti yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamisena.
”Turvallisuus on paljon muutakin kuin sotilaallista maanpuolustusta. Se on toimivaa infrastruktuuria, huoltovarmuutta, koulutusta, teknologista osaamista, kriisinkestävää taloutta ja ennen kaikkea yhteiskunnan yhtenäisyyttä. Juuri nämä tekijät tekevät Suomesta kestävän ja turvallisen yhteiskunnan”, Limnell ja Autto toteavat.
Limnell ja Autto painottavat, että turvallisuudesta huolehtiminen on osa vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa, jonka tavoitteena on turvata Suomen itsenäisyys, demokratia ja kansalaisten hyvinvointi myös tuleville sukupolville. Heidän mukaansa turvallisuuden vahvistaminen ei ole militarisoitumista, vaan keskeinen edellytys avoimen, vapaan ja vakaan yhteiskunnan säilymiselle.
