Ahveniston sairaala vihittiin käyttöön – uusi aikakausi Kanta-Hämeen historiassa
18.2.2026 16:35:11 EET | Oma Häme | Tiedote
Ahveniston sairaala, "Assi", vihittiin käyttöön Hämeenlinnassa 17.2.2026, alkaen uusi aikakausi Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ja integroituja palveluita potilaslähtöisesti. Sairaalan toteutuksen keskiössä ovat yhteistyö, inhimillisyys ja tulevaisuuden tarpeet vastaaminen.
Lähes kymmenen vuoden suunnittelu, päätöksenteko, rakentaminen ja sitkeä työ huipentuivat tiistaina 17.2.2026 hetkeen, jolloin Ahveniston sairaala – tuttavallisemmin Assi – vihittiin käyttöön Hämeenlinnassa. Valo täytti aulan, musiikki soi ja juhlavieraiden joukossa näkyi ylpeyttä, kiitollisuutta ja luottamusta tulevaan. Assi ei ole vain uusi rakennus, vaan uuden aikakauden alku Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo kuvasi hetkeä historialliseksi.– Assi on merkittävä uusi luku Kanta-Hämeen historiassa. Isosuon mukaan uusi sairaala rakentuu alueen vahvan hoitoperinteen ja osaamisen varaan, mutta vastaa tämän ajan ja tulevaisuuden tarpeisiin. Se ei katkaise historiaa, vaan jatkaa sitä uudessa mittakaavassa.
Tulevaisuuden sairaala – integraatio käytännössä
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen nosti puheessaan esiin Assin valtakunnallisen merkityksen. – Assi on suunniteltu tulevaisuuden sairaalaksi. Assin katon alla on paljon sitä mitä sotessa on puhuttu, se tekee soteintegraatiota todeksi. Ministeri korosti, että sairaalan toteutuminen on ollut kaikkien toimijoiden yhteisen tahdon tulos – pitkäjänteinen sitoutuminen näkyy nyt valmiina kokonaisuutena.
Ahveniston sairaalaan siirtyy vaiheittain sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon toimintoja. Käyttöönotto on edennyt tammikuusta alkaen ja jatkuu maaliskuun puoliväliin saakka. Muutot on suunniteltu siten, että potilaiden hoito jatkuu turvallisesti koko siirtymän ajan, ja osa yksiköistä toimii muuton aikana rinnakkain kahdessa kiinteistössä. Assin tiloihin siirtyvät muun muassa poliklinikkatoiminta laajasti eri erikoisaloilta, leikkaus- ja anestesiatoiminta, teho- ja valvontayksikkö, synnytysosasto ja vastasyntyneiden teho, päivystyspoliklinikka, laboratorio ja kuvantaminen sekä psykiatrian palvelut. Lisäksi sairaalan yhteyteen sijoittuu perusterveydenhuollon palveluja, mikä vahvistaa hoitoketjujen sujuvuutta ja moniammatillista yhteistyötä.
Ministerin mukaan sairaalan ytimessä on ihminen. – Assia tehdään ihmistä varten. Assi on osa huoltovarmuuttamme. Hän totesi sairaalan olevan rakennettu tulevaisuuden lapsille ja kiitti alueen toimijoita sitoutumisesta ja yhteistyöstä ihmisiä varten.
Pitkä matka potilas edellä
Ahveniston sairaalan suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2015. Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen muistutti, että alusta alkaen hanketta ohjasi yksi keskeinen periaate.
– Tärkein periaatteemme koko hankkeen ajan on ollut potilas ensin. Periaate näkyi tilaratkaisuissa, avohoidon vahvistamisessa, energiatehokkuudessa ja tietojärjestelmien hyödyntämisessä. Hanketta toteutettiin poikkeuksellisessa yhteistyömallissa, jossa ratkaisuja haettiin ja löydettiin yhdessä myös haastavissa tilanteissa. Matkan varrella koettiin tonttimuutos, pandemia, kustannuspaineita ja organisaatiomuutos hyvinvointialueeksi. – Pitkän hankkeen vahvuus on ollut yhteistyö ja kyky ratkaista haasteet yhdessä. Tavoitteena ei ollut ainoastaan uusi rakennus, vaan toiminnallisesti ja tilatehokkuudeltaan kestävä kokonaisuus, joka parantaa tuottavuutta ja tukee sujuvaa arkea pitkälle tulevaisuuteen.
Toimiva, inhimillinen – ja maailman inhimillisin
Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen kuvasi hankkeen mittakaavaa ja sitkeyttä. – Kymmenen vuoden odotus on nyt ohi ja Assi on täällä. Monelle tämänkokoiselle hankkeelle poliittinen turbulenssi soteuudistuksen ympärillä, pandemia tai Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama rakennusmateriaalien kustannusnousu olisi ollut liikaa.
Naukkarinen painotti, että sairaala on rakennettu taloudellisesti vastuullisesti. – Assi ei pröystäile suurilla auloilla tai leveillä käytävillä. Talo on tehty viisaan kitsaasti. Hän totesi myös, että uudistusten myötä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet ja hoitojonot lyhentyneet merkittävästi jo ennen täysimittaista käyttöönottoa.
Puheensa lopussa hän kuvasi kolmen tason kautta Assin vision. Toimiva sairaala on paikka, jossa hoito on sujuvaa ja lääketieteellisesti korkeatasoista. Siellä toisen kerran samassa kuussa portaissa kaatuneen silmäkulma tikataan lyhyellä odotuksella mahdollisimman pieni arpi jättäen. Inhimillinen sairaala on paikka, jossa pysähdytään ihmisen äärelle. – Inhimillisessä sairaalassa katsotaan silmiin antamatta kiireen näkyä ja kysytään haluatko kertoa onko kaikki kotona kunnossa.
Maailman inhimillisin sairaala – Assin lupaus – on paikka, jossa hoito ei pääty toimenpiteeseen, vaan vaikuttaa ihmisen elämään laajemmin. – Maailman inhimillisimmässä sairaalassa käynti käynnistää toimet jotka johtavat siihen, ettei portaissa enää koskaan kaaduta.
Aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola muistutti, että tämän lupauksen toteuttavat ihmiset. – Assin tärkein voimavara on sen osaava ja kohtaava henkilöstö. Kiireessäkin ihminen on ihminen. Työ tehdään aina ammattitaidolla – mutta sydän mukana. Lepola kertoi, että viikkoa aiemmin henkilöstön avajaisjuhlassa Kantiksen sydämellinen henki vapautettiin symbolisesti uuteen sairaalaan. Keskussairaalan käytäviltä kuparipannuun kerätty hyvä henki päästettiin kulkemaan Assin tiloihin – luottamuksen, potilaskeskeisyyden ja yhteishengen muistutuksena.
Vihkiäisissä tunnelmaa loivat Sorelle-kuoro ja Henry’s Club -yhtye. Ahveniston sairaala on vihitty käyttöön, ja käyttöönotto etenee vaiheittain kevään aikana.
Maailman inhimillisin sairaala alkaa nyt elää arkeaan – ihmistä varten ja ihmisten voimin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen ohjeen ja nuorisovaltuuston toimintasäännön17.2.2026 12:20:08 EET | Tiedote
Maanantaina 16. helmikuuta koolla ollut aluehallitus päätti, että Assin, Ahveniston ja Viipurintien pysäköintialueilla maksuton pysäköinti turvataan niille asiakasryhmille, joille pysäköintimaksu muodostaisi tosiasiallisen esteen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaiselle saavutettavuudelle. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että aluehallitus itse päättää maksuttomaan pysäköintiin oikeuttavista kriteereistä. Tarkemmat kriteerit päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 2. maaliskuuta. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myös hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritellään nuorisovaltuuston tehtävät ja kokouskäytännöt. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti lähikokouksina. Vierailijat ja esittelijät voivat osallistua kokouksiin etäyhteydellä, ja kokouspaikkana voidaan käyttää kaikkia alueen kuntia, ellei nuorisovaltuusto yksimielisesti toisin päätä. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuort
Oma Häme tarjoaa kesätöitä nuorille eri puolilla Kanta-Hämettä – haku on nyt auki17.2.2026 10:12:24 EET | Tiedote
Oma Häme tarjoaa jälleen tulevana kesänä nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja sosiaali- ja terveysalaan. Tarjolla on noin 150 kesätyöpaikkaa vuosina 2009–2011 syntyneille nuorille. Kesätyöt sijoittuvat eri puolille Kanta-Hämettä. Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua sote-alan arkeen. Työtehtävät ovat avustavia, ja niitä on tarjolla esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluiden yksiköissä sekä perusterveydenhuollon sairaalatehtävissä. Työpaikkoja on tarjolla laajasti koko maakunnan alueella Hämeenlinnasta Forssan seudulle. Hakijoita kannustetaan hakemaan rohkeasti myös kantakaupungin ulkopuolelle, sillä kesätyöpaikkoja on hyvin tarjolla useilla paikkakunnilla. Kesätyöjakso kestää kaksi viikkoa ja sisältää kymmenen työpäivää. Jakso ajoittuu kesä–heinäkuulle ja työtä tehdään arkipäivisin päiväsaikaan, 30 tuntia viikossa. Palkka kahden viikon työstä on 420 euroa. Työjakso toteutetaan yhtenäisenä. Kesätyöpaikkojen h
Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut16.2.2026 16:26:23 EET | Uutinen
Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut 23. helmikuuta. Neuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti ja niiden perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Taustalla ovat talouden tasapainottamisen ja toiminnan uudelleenjärjestämisen tarpeet sekä hyvinvointialueen suunnittelemat palvelurakennemuutokset. Yhtiön hallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä 13. helmikuuta ja henkilöstölle on pidetty info maanantaina 16. helmikuuta 2026. Tukipalveluyhtiön muutosneuvotteluiden piirissä on noin 40 työntekijää puhtaus- ja ateriapalveluissa hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluissa ja terveyspalveluiden yksiköissä. Suunnitellut toimenpiteet tai mahdollinen vähennystarve voivat koskea enintään 16 työntekijää. Ensisijaisesti ratkaisuja pyritään löytämään tehtävien sisällöllisillä muutoksilla, työssäkäyntialueiden laajentamisella sekä jättämällä tehtäviä täyttämättä eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisia palvelussu
Oma Häme varoittaa hammashoitoon liittyvistä huijausviesteistä ja -puheluista16.2.2026 13:00:39 EET | Uutinen
Huijarit tarjoavat ilmaisia hammashoidon palveluita Oma Hämeen nimissä.
Chat tuo avun lähemmäksi arkea – näin saat Oma Hämeen digipalveluista parhaan hyödyn12.2.2026 12:58:08 EET | Artikkeli
Chat-asiointi on nopea ja vaivaton tapa hoitaa monia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Kun tiedät, mihin chattia voi käyttää ja täytät esitiedot huolellisesti, saat apua turvallisesti ja sujuvasti ilman ajanvarausta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme