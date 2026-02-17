Ahveniston sairaala vihittiin käyttöön – uusi aikakausi Kanta-Hämeen historiassa

​Lähes kymmenen vuoden suunnittelu, päätöksenteko, rakentaminen ja sitkeä työ huipentuivat tiistaina 17.2.2026 hetkeen, jolloin Ahveniston sairaala – tuttavallisemmin Assi – vihittiin käyttöön Hämeenlinnassa. Valo täytti aulan, musiikki soi ja juhlavieraiden joukossa näkyi ylpeyttä, kiitollisuutta ja luottamusta tulevaan. Assi ei ole vain uusi rakennus, vaan uuden aikakauden alku Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo kuvasi hetkeä historialliseksi.– Assi on merkittävä uusi luku Kanta-Hämeen historiassa. Isosuon mukaan uusi sairaala rakentuu alueen vahvan hoitoperinteen ja osaamisen varaan, mutta vastaa tämän ajan ja tulevaisuuden tarpeisiin. Se ei katkaise historiaa, vaan jatkaa sitä uudessa mittakaavassa.

Tulevaisuuden sairaala – integraatio käytännössä

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen nosti puheessaan esiin Assin valtakunnallisen merkityksen. – Assi on suunniteltu tulevaisuuden sairaalaksi. Assin katon alla on paljon sitä mitä sotessa on puhuttu, se tekee soteintegraatiota todeksi. Ministeri korosti, että sairaalan toteutuminen on ollut kaikkien toimijoiden yhteisen tahdon tulos – pitkäjänteinen sitoutuminen näkyy nyt valmiina kokonaisuutena.

Ahveniston sairaalaan siirtyy vaiheittain sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon toimintoja. Käyttöönotto on edennyt tammikuusta alkaen ja jatkuu maaliskuun puoliväliin saakka. Muutot on suunniteltu siten, että potilaiden hoito jatkuu turvallisesti koko siirtymän ajan, ja osa yksiköistä toimii muuton aikana rinnakkain kahdessa kiinteistössä. Assin tiloihin siirtyvät muun muassa poliklinikkatoiminta laajasti eri erikoisaloilta, leikkaus- ja anestesiatoiminta, teho- ja valvontayksikkö, synnytysosasto ja vastasyntyneiden teho, päivystyspoliklinikka, laboratorio ja kuvantaminen sekä psykiatrian palvelut. Lisäksi sairaalan yhteyteen sijoittuu perusterveydenhuollon palveluja, mikä vahvistaa hoitoketjujen sujuvuutta ja moniammatillista yhteistyötä.

Ministerin mukaan sairaalan ytimessä on ihminen. – Assia tehdään ihmistä varten. Assi on osa huoltovarmuuttamme. Hän totesi sairaalan olevan rakennettu tulevaisuuden lapsille ja kiitti alueen toimijoita sitoutumisesta ja yhteistyöstä ihmisiä varten.

Pitkä matka potilas edellä

Ahveniston sairaalan suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2015. Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen muistutti, että alusta alkaen hanketta ohjasi yksi keskeinen periaate.

– Tärkein periaatteemme koko hankkeen ajan on ollut potilas ensin. Periaate näkyi tilaratkaisuissa, avohoidon vahvistamisessa, energiatehokkuudessa ja tietojärjestelmien hyödyntämisessä. Hanketta toteutettiin poikkeuksellisessa yhteistyömallissa, jossa ratkaisuja haettiin ja löydettiin yhdessä myös haastavissa tilanteissa. Matkan varrella koettiin tonttimuutos, pandemia, kustannuspaineita ja organisaatiomuutos hyvinvointialueeksi. – Pitkän hankkeen vahvuus on ollut yhteistyö ja kyky ratkaista haasteet yhdessä. Tavoitteena ei ollut ainoastaan uusi rakennus, vaan toiminnallisesti ja tilatehokkuudeltaan kestävä kokonaisuus, joka parantaa tuottavuutta ja tukee sujuvaa arkea pitkälle tulevaisuuteen.

Toimiva, inhimillinen – ja maailman inhimillisin

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen kuvasi hankkeen mittakaavaa ja sitkeyttä. – Kymmenen vuoden odotus on nyt ohi ja Assi on täällä. Monelle tämänkokoiselle hankkeelle poliittinen turbulenssi soteuudistuksen ympärillä, pandemia tai Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama rakennusmateriaalien kustannusnousu olisi ollut liikaa.

Naukkarinen painotti, että sairaala on rakennettu taloudellisesti vastuullisesti. – Assi ei pröystäile suurilla auloilla tai leveillä käytävillä. Talo on tehty viisaan kitsaasti. Hän totesi myös, että uudistusten myötä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet ja hoitojonot lyhentyneet merkittävästi jo ennen täysimittaista käyttöönottoa.

Puheensa lopussa hän kuvasi kolmen tason kautta Assin vision. Toimiva sairaala on paikka, jossa hoito on sujuvaa ja lääketieteellisesti korkeatasoista. Siellä toisen kerran samassa kuussa portaissa kaatuneen silmäkulma tikataan lyhyellä odotuksella mahdollisimman pieni arpi jättäen. Inhimillinen sairaala on paikka, jossa pysähdytään ihmisen äärelle. – Inhimillisessä sairaalassa katsotaan silmiin antamatta kiireen näkyä ja kysytään haluatko kertoa onko kaikki kotona kunnossa.

Maailman inhimillisin sairaala – Assin lupaus – on paikka, jossa hoito ei pääty toimenpiteeseen, vaan vaikuttaa ihmisen elämään laajemmin. – Maailman inhimillisimmässä sairaalassa käynti käynnistää toimet jotka johtavat siihen, ettei portaissa enää koskaan kaaduta.

Aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola muistutti, että tämän lupauksen toteuttavat ihmiset. – Assin tärkein voimavara on sen osaava ja kohtaava henkilöstö. Kiireessäkin ihminen on ihminen. Työ tehdään aina ammattitaidolla – mutta sydän mukana. Lepola kertoi, että viikkoa aiemmin henkilöstön avajaisjuhlassa Kantiksen sydämellinen henki vapautettiin symbolisesti uuteen sairaalaan. Keskussairaalan käytäviltä kuparipannuun kerätty hyvä henki päästettiin kulkemaan Assin tiloihin – luottamuksen, potilaskeskeisyyden ja yhteishengen muistutuksena.

Vihkiäisissä tunnelmaa loivat Sorelle-kuoro ja Henry’s Club -yhtye. Ahveniston sairaala on vihitty käyttöön, ja käyttöönotto etenee vaiheittain kevään aikana.

Maailman inhimillisin sairaala alkaa nyt elää arkeaan – ihmistä varten ja ihmisten voimin.

​