Vihreät mepit: Euroopan unionin ei tule osallistua Trumpin rauhanneuvostoon
18.2.2026 17:31:04 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Kansainvälisessä mediassa on uutisoitu laajasti viime päivinä, että tiiviisti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin johtaman Gazan rauhanneuvoston osana toimiva, Suomen entisen pääministerin Sanna Marininkin työnantajana tunnettu Tony Blair Institute for Change on vaikuttanut Euroopan komissioon, jotta EU osallistuisi laajaa kritiikkiä herättäneen rauhanneuvoston toimintaan. Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo tekivät kirjallisen kysymyksen komissiolle vaatien selvitystä komission kytköksistä ja mahdollisesta EU-rahoituksesta instituutille sekä tietoa komission näkemyksestä Trumpin rauhanneuvostoon.
“Presidentti Trumpin perustama Gazan rauhanneuvosto on erittäin kiistanalainen hanke, jonka osallistujajoukko sisältää useita autoritaarisia johtajia. Samaan aikaan hankkeesta puuttuu palestiinalaisedustus kokonaan, mikä herättää perustavanlaatuisia kysymyksiä sen uskottavuudesta ja tavoitteista tilanteessa, jossa palestiinalaisten kansanmurha jatkuu, Israel ei päästä humanitääristä apua edelleenkään riittävästi perille Gazaan eikä sotarikoksiin syyllistyneitä olla saatu vastuuseen. Vaikuttaa siltä, että Trumpin suunnitelmat rauhanneuvostolle eivät rajoitu ainoastaan Gazan rauhanprosessiin vaan tarkoituksena on luoda pysyvämpi, YK:n kanssa suoraan päällekkäinen elin. Tämä tekee koko neuvostosta entistä kummallisemman rakennelman ja jättää avoimeksi, miten neuvosto suhtautuu YK:hon ja sen olemassa oleviin rauhanprosesseihin, työhön ja mandaattiin. Juuri näistä syistä useat EU-maat ovat jo kieltäytyneet kutsusta ja on korkea aika, että komissio ottaa avoimesti kielteisen kannan neuvostoon osallistumiseen”, Ville Niinistö sanoo.
“Tony Blair Instituten tiedetään työskentelevän tiiviisti muun muassa useiden autoritaaristen ja sotatilahallintojen kanssa. Aiemmin mediassa on uutisoitu, että instituutin taustavaikuttajia on ollut mukana hahmottelemassa syvän kolonialistisia ja etnistä puhdistusta muistuttavia niin kutsuttuja “Gazan Riviera” -suunnitelmia, jotka loukkaavat vahvasti palestiinalaisten itsemäärämisoikeutta. Instituutti on myös toistuvasti ajanut ilmastotoimien jarruttamista ja esittänyt tuoreimpana linjauksenaan fossiilisen energiantuotannon lisäämistä Yhdistyneissä kuningaskunnissa. On vain oikeus ja kohtuus, että eurooppalaiset tietävät millaista yhteistyötä Euroopan komissio tällaisen organisaation kanssa tekee, ja ohjautuuko sille EU-rahoitusta. Monet instituutin tavoitteet kun vaikuttavat olevan ristiriidassa EU:n tavoitteiden ja arvojen kanssa”, Maria Ohisalo sanoo.
