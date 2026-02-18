Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.2.2026 22:14:43 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 18.2.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Hakakatu, Jyväskylä
Hakakadulla kaksikerroksisen rivitalon alimmassa kerroksessa ruoka kärysi uunissa.
Paloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon ja ensihoito tarkasti asunnossa olleen henkilön. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
