Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

18.2.2026 22:14:43 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 18.2.2026

Rakennuspalo, keskisuuri, Hakakatu,  Jyväskylä

Hakakadulla kaksikerroksisen rivitalon alimmassa kerroksessa ruoka kärysi uunissa.

Paloa ei ehtinyt syttymään.  Pelastuslaitos tuulettaa asunnon ja ensihoito tarkasti asunnossa olleen henkilön. Ei henkilövahinkoja.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

