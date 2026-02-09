Caruna ja Cactos kehittävät akkujen avulla paikallista joustoa

Jousto perustuu paikallisen jakeluverkon kuormitusennusteeseen, jonka perusteella sähkövarastoa ohjataan tukemaan sähköverkkoa hetkellisissä siirtokapasiteetin huippukulutus- ja pullonkaulatilanteissa.

Kyseessä on Carunan ja Cactoksen yhteinen hanke, jossa akkujen toimintaa on aiemmin tarkasteltu erityisesti reservimarkkinoiden ja spot-hinnan optimoinnin näkökulmista. Nyt painopiste laajenee jakeluverkon reaaliaikaiseen tukemiseen, mikä on tärkeää energiamurroksen edetessä, kulutuksen vaihteluiden kasvaessa ja jakeluverkkojen kapasiteettitilanteen muuttuessa.

— Akkujen toiminta reservimarkkinoilla ja kuormansiirrossa auttaa tasapainottamaan sähkön tuotantoa ja kulutusta järjestelmätasolla, mutta kasvattaa paikallisten jakeluverkkojen kuormitusta huomattavasti. Paikallisella joustolla voidaan ratkoa hetkellisiä energian pullonkaulatilanteita, mutta laajempi tehontarpeen kasvu edellyttää investointeja jakeluverkkoihin kapasiteetin kasvattamiseksi, kertoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.

Ensimmäiset paikalliset joustot: mitä tehtiin?

Joustotoimenpiteet kohdistettiin hetkiin, jolloin paikallisen jakeluverkon kuormitusennuste näytti merkittävää tehontarvetta Espoon jakeluverkossa. Cactoksen akku ohjattiin toimimaan jakeluverkon tarpeen mukaan, keventäen verkon kuormitusta ja siirtäen tehoa ajankohtiin, jolloin verkkokapasiteettia oli vapaammin käytettävissä. Käytännössä testeissä verkon huippukulutustilanteessa akkua purettiin verkkoon päin eri mittaisina ajanjaksoina.

Kehitysprojekti on konkreettinen askel kohti mallia, jossa jakeluverkkoyhtiö voi hyödyntää asiakkaiden tai kolmannen osapuolen joustavia resursseja, kuten energiavarastoja, verkon tasapainottamisessa.

— Olemme saaneet testauksissa hyviä tuloksia ja jatkamme yhteistyötä Cactoksen kanssa tutkien lisää erilaisia käyttötapauksia. Tarkoituksenamme on ymmärtää kattavasti erilaiset käyttötapaukset paikallisen jouston näkökulmasta ja myös näiden vaikutukset etenkin akun optimointiin ja kaupankäyntiin muilla markkinapaikoilla, kertoo Möttönen.

Miksi joustoja tarvitaan juuri nyt?

Sähkömarkkinoilla on koettu useita kulutuksen ennätyksiä syksyllä 2025 ja alkuvuodesta 2026. Sähkön saatavuudesta sekä hinnoista keskustellaan aktiivisesti.

— Uusiutuvan tuotannon vaihtelu, kulutushuippujen kasvu ja sähköautojen lataus luovat hetkittäisiä kapasiteettipaineita sähkönjakeluverkkoon, ja on luonnollista, että tällaisessa tiukassa tilanteessa tarvitaan myös uudentyyppisiä ratkaisuja. Paikallinen jousto voi tarjota nopean, kustannustehokkaan ja skaalautuvan keinon tukea jakeluverkon toimintavarmuutta tilanteissa, joissa perinteiset verkkoinvestoinnit eivät yksin riitä, sanoo Möttönen.

Cactoksen operatiivinen johtaja Veli-Erkki Ruotsalainen kertoo puolestaan, että mitä konkreettista lisäarvoa akku tuo kiinteistölle tai asiakkaalle, kun akku toimii sekä reservimarkkinoilla että paikallisessa joustossa:

— Sähkövarasto mahdollistaa kiinteistötasolla sähköliittymää isomman sähkötehon käyttämisen ilman liittymän korotusta. Energiamarkkinalle osallistumalla voidaan suojautua sähkönhinnan hintapiikeiltä, ja yhdessä reservimarkkinan kanssa tuoda tuloja kiinteistön omistajalle.

— Paikallisen jouston yleistyessä sähköliittymiä, ja niiden tehoja voidaan korottaa nykyistä paremmin, koska sähköverkkoyhtiöllä on mahdollisuus käyttää joustoa hallitsemaan kuormitushuippuja. Kiinteistönomistajalle tämä näkyy mahdollisuutena kasvattaa sähköliittymän kokoa tarvittaessa ja myös maltillisempina siirtomaksuina, sanoo operatiivinen johtaja Ruotsalainen.





