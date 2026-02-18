Puhtaiden käyttövälineiden vaihtopaikka Hämeenlinnassa on siirtynyt Päivätuvalle
Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste toimii Matti Alangon katu 1:ssä.
Koulukadun terveysneuvontapisteen toiminta käyttövälineiden vaihtopisteenä on päättynyt Hämeenlinnassa. Jatkossa suonensisäisesti huumeita käyttävät saavat puhtaita käyttövälineitä Päivätuvalta (Matti Alangon katu 1). Päivätupa on avoinna ma ja pe klo 9-15 ja ke klo 12-18.
Päivätuvalla annetaan myös palveluohjausta ja terveysneuvontaa huumausaineita käyttäville henkilöille. Jaossa on puhtaita huumeidenkäyttövälineitä: muun muassa ruiskuja, neuloja, desinfektio/kuivalappuja, sekä kondomeja ja liukuvoiteita. Palvelu on ilmainen ja voit tulla paikalle anonyymisti ilman ajanvarausta. Sinun ei tarvitse olla päihteetön, että voit saada palvelua.
Lisätietoa: Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelut - Oma Häme
Päivätupa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka kantahämäläisille, yli 18-vuotiaille asunnottomille, päihderiippuvaisille ja palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille. Päihteiden käyttö on sisätiloissa kiellettyä, mutta Päivätupaan voi tulla päihtyneenä.
Päivätupa tarjoaa sisältöä arkeen, sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Päivätuvan kävijöille tarjotaan kahvia ja syötävää sekä mahdollisuutta lepoon, peseytymiseen ja pyykinpesuun. Asiakkaiden käytössä on myös tietokone ja riippuvuuspalvelujen sosiaalityön palvelut.
