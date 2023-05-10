KSBR toimittaa betonirunkorakenteet Turun LogoHubiin
19.2.2026 13:26:33 EET | KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy | Tiedote
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) rakentaa paikallavalurungon LogoHubin asema- ja pysäköintirakennukseen Turkuun.
KSBR:n sopimus pääurakoitsijana toimivan rakennusliike Lapti Oy:n kanssa kattaa myös kohteen rakennesuunnittelun tuoteosakauppana.
Viisikerroksinen LogoHub on pinta-alaltaan 15 300 neliömetriä, ja sinne valmistuu yhteensä 393 autopaikkaa. Asema- ja pysäköintipalvelut on suunniteltu palvelemaan vuosittain yli 2,4 miljoonaa asiakasta.
Kestää ratapihan tärinää
Logistisesti vaativaan kohteeseen on valittu paikallavalettu betonirakenne, joka valetaan muotteihin suoraan työmaalla. Se mahdollistaa yhtenäisen ja saumattoman rakenteen. Paikallavalun rakenne kestää hyvin ratapihan tärinää ja asema-alueen vilkkaan käytön kuormitusta.
– Ratkaisu on lisäksi kustannustehokas ja toimii hyvin ahtaassa rakennusympäristössä. Myös yleisesti haastaviksi havaittuihin ajoramppeihin paikallavalutekniikka tuo joustomuuntavuutta, KSBR:n työpäällikkö Henry Nyman avaa.
Junaradan läheisyys ja Turun ominaispiirteisiin kuuluva savinen maaperä asettavat rakentamiselle omat haasteensa. Rakennuksen paalutukset ja pohjan kantavuus on huomioitu suunnitelmissa erityisen tarkasti.
Rungon pystytykseen maaliskuussa
Helmikuussa 2026 KSBR:n työvaiheena ovat perustustöiden lisäksi pääporrashuoneen elementtiasennukset. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen valmistuvat parhaillaan pilarit ja perusmuurit.
Seuraavassa vaiheessa rakentuu B-porrashuoneen paikallavalukuilu.
– Kuilu tehdään paikallavaluna siksi, että runko saadaan jäykistettyä. Maaliskuun puolivälissä runko lähtee nousemaan ylös, Henry Nyman kertaa tulevia vaiheita.
KSBR:n osalta asema- ja pysäköintirakennuksen työt valmistuvat lokakuussa 2026. Turun ratapihan uusi maamerkki on täysin valmis keväällä 2027.
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) on rakentamisen kokonaistoimittaja, joka tarjoaa kaikki alan palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja projektinhallintaan.
