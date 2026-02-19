Seuraavan sukupolven OLEDit nojaavat tarkasti viritettyihin mikrokaviteetteihin
20.2.2026 08:30:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Tutkijat ovat kehittäneet mikrokaviteetti-OLED-teknologiaa koskevan yhtenäisen teorian, joka ohjaa tehokkaampien ja kestävämpien laitteiden kehitystä. Tutkimus paljastaa yllättävän verrannollisuuden: valon liiallinen puristaminen OLEDin sisällä voi itse asiassa pienentää laitteen suorituskykyä. Maksimitehokkuus saavutetaankin materiaali- ja kaviteettiparametrien herkällä tasapainolla.
Orgaaniset valoa emittoivat diodit (OLEDit) ovat monin tavoin perinteisiä LEDejä hyödyllisempiä: ne ovat kevyitä, taipuisia ja ympäristöystävällisempiä valmistaa ja kierrättää. Raskasmetallivapaat OLEDit voivat kuitenkin olla verrattain tehottomia, sillä jopa 75 % sisäänsyötetystä sähköenergiasta voi muuttua lämmöksi.
OLEDien tehokkuutta voi parantaa sijoittamalla laitteen optisen mikrokaviteetin sisään. Elektromagneettisen kentän puristaminen pakottaa valon nopeammin laitteesta ulos sen sijaan, että energia muuntuisi hukkalämmöksi.
– Se on periaatteessa kuin puristaisi hammastahnaa tuubista, selittää apulaisprofessori Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta.
Tietyn puristuskynnyksen jälkeen emittoivan materiaalin ja elektromagneettisen kentän alkuperäiset energiatasot hybridisoituvat. Tällaisia valon ja materian sekoitettuja tiloja kutsutaan polaritoneiksi.
Vaikka polaritoni-OLEDien staattiset energiatasot ymmärretään hyvin, paljon vähemmän tiedetään puristamisen vaikutuksesta näiden tasojen välisiin siirtymiin. Tämän seurauksena polaritoni-OLEDien kehitys on pitkälti pohjautunut yritykseen ja erehdykseen.
Turun yliopiston tutkijaryhmä on nyt kehittänyt ensimmäisen teoreettisen mallin, joka selittää, miten nämä siirtymät muuttuvat puristuksen vaikutuksesta. Malli ennustaa yllättäen tehokkuuden tippuvan, kun polaritonit muodostuvat. Tämä johtuu kahdesta syystä.
– Vaikka polaritonit emittoivat valoa hyvin nopeasti, ne ovat tyypillisesti satojen tuhansien molekyylien jaettuja tiloja, mikä heikentää niitä virittäviä prosesseja, selittää tutkijatohtori Olli Siltanen.
– Nämä viritysmekanismit heikentyvät myös, jos polaritonienergiat sijaitsevat liian kaukana alkuperäisistä molekulaarisista energiatasoista.
Mallin mukaan mikrokaviteetti-OLEDien maksimitehokkuus saavutetaan materiaali- ja kaviteettiparametrien herkällä tasapainolla. Vaikka monen molekyylin jakamat polaritonit ovat mallin mukaan jopa haitallisia, kaikki toivo ei ole mennyttä.
– Vaihtoehtoiset laitearkkitehtuurit sallivat polaritonien muodostumiseen osallistuvien molekyylien lukumäärän pienentämisen sadoista tuhansista vain muutamiin. Tällaiset OLEDit voisivat potentiaalisesti saavuttaa ennätyskorkeita tehokkuuksia, sanoo Daskalakis.
Tulokset on julkaistu Materials Horizons -lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Konstantinos DaskalakisApulaisprofessoriTurun yliopistoPuh:+358 50 441 4270konstantinos.daskalakis@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/konstantinos-daskalakis
Olli SiltanenTutkijatohtoriTurun yliopistoPuh:+358 40 822 7880olmisi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/olli-siltanen
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Ainutlaatuinen löytö sai tutkijatkin hämmästymään: harvinainen supernova voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta19.2.2026 11:45:08 EET | Tiedote
Jo sadan vuoden ajan on tiedetty, että universumi laajenee. Laajenemisen tarkka nopeus on kuitenkin kysymys, joka edelleen haastaa kosmologian vakiomallin. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt ainutlaatuisen supernovan eli räjähtävän tähden. Se voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta. Havainto tehtiin Pohjoismaisella optisella teleskoopilla NOT:lla.
Professori Laura Elolle Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta19.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston professori Laura Elolle on myönnetty Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta. Elo on kehittänyt menetelmiä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään paremmin, miten tyypin 1 diabetes kehittyy molekyylitasolla.
Aggressiivinen suusyöpä voidaan tunnistaa imusuonien muutoksista jo varhaisessa vaiheessa18.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Syöpäkasvaimen imusuonista voidaan tunnistaa suuressa uusiutumisriskissä olevat suusyövät jo varhaisessa vaiheessa. Turun yliopiston ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että suusyövän imusuoniston pintasoluissa on jakautumisesta kertovia proteiineja, jotka ennustavat vahvasti taudin etenemistä ja kuolleisuutta.
Väitös: Turvallisempia akkuja pienlaitteisiin – terminen ruiskutus avaa uusia mahdollisuuksia kiinteän olomuodon akkujen valmistukseen16.2.2026 12:26:28 EET | Tiedote
Etenkin pienien elektronisten laitteiden virtalähteiksi soveltuvat ohutkalvoiset kiinteän olomuodon akut ovat perinteisiä litiumioniakkuja kestävämpiä ja turvallisempia, mutta niiden käyttöönottoa hidastavat valmistukseen liittyvät haasteet. MSc Arman Hasanin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, miten eri termisen ruiskutuksen menetelmiä ja laserjälkikäsittelytekniikoita voitaisiin hyödyntää näiden akkujen valmistuksessa.
Tutkimus selvittää kaupunkieläinten käyttäytymistä – uusia pihoja ja kohteita haetaan mukaan ensi kesän kokeisiin10.2.2026 10:49:03 EET | Tiedote
Tutkimusprojektissa selvitetään, miten kaupunkiympäristö vaikuttaa petoeläinten, kuten kettujen, mäyrien ja supikoirien, käyttäytymiseen. Tutkimus toteutetaan käyttäytymiskokeina eteläsuomalaisilla yksityispihoilla. Nyt haetaan mukaan uusia pihoja ja kohteita ensi kesän kokeisiin, joissa kartoitetaan pihoilla vierailevia eläinlajeja ja niiden käyttäytymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme