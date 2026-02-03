Dynaaminen pakkashinnoittelu saapuu viikoksi Suomen Ilmailumuseoon – euro alennusta per pakkasaste

Suomen Ilmailuliiton arkisto siirtynyt Tahtoon 22.10.2025 10:00:00 EEST | Uutinen

Suomen Ilmailuliiton arkisto on siirtynyt urheilu- ja liikuntahistorian sekä kulttuurin elämyskeskus TAHTOON, jossa sitä säilytetään osana Urheiluarkistoa. Vuonna 2024 siirtynyt aineisto on nyt kokonaisuudessaan järjestetty, ja se kattaa liiton toiminnan vuodet 1950–2019. Elokuussa 2025 arkisto täydentyi uudella, Suomen Ilmailumuseolta siirretyllä aineistolla. Tämä noin 30 hyllymetriä käsittävä kokonaisuus sisältää erityisesti liiton alkuvuosien asiakirjoja ja täydentää merkittävästi aiempaa arkistoa. Suomen Ilmailuliitto isännöi tänään alkavaa kansainvälisen ilmailuyhteisön FAI:n yleiskokousta. FAI:n 119. yleiskonferenssi järjestetään 22.–24. lokakuuta 2025 Vantaalla.