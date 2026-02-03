Dynaaminen pakkashinnoittelu saapuu viikoksi Suomen Ilmailumuseoon – euro alennusta per pakkasaste
20.2.2026 10:00:00 EET | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote
Suomen Ilmailumuseo käynnistää 24.2.–1.3. väliselle ajalle ainutlaatuisen kampanjan, jossa museolipun hinta määräytyy sään mukaan. Dynaamisessa pakkashinnoittelussa aikuisen museolipun hinnasta vähennetään 1 euro jokaista pakkasastetta kohden aina –14 pakkasasteeseen asti.
Kampanjan lämpötilamittarina toimii Helsinki-Vantaan lentoaseman virallinen lämpötilalukema. Lämpötila tarkistetaan Ilmailumuseon kassalla lipun ostohetkellä.
Esimerkkejä:
- –5 °C → –5 € aikuisen lipun hinnasta
- –10 °C → –10 €
- –14 °C tai kylmempi → maksimialennus –14 €
Kampanja koskee normaalihintaista aikuisen pääsylippua museon aukioloaikoina 24.2.–1.3. Normaalihintainen lippu on 14 €. Kampanjan maksimialennus on -14 €. Museon aukioloajat vko 9: Ma suljettu, Ti 10–17, Ke-Pe 10–20, La-Su 10–17
Sää vaikuttaa hintaan – ainutlaatuinen kampanja Suomessa
Dynaaminen pakkashinnoittelu on tiettävästi ensimmäinen laatuaan suomalaisessa museokentässä. Kampanja yhdistää suomalaisen talven, ilmailun ja ajankohtaisen hinnoittelumallin hauskalla tavalla. Museo haluaa tarjota kävijöille syyn lähteä liikkeelle myös pakkassäällä.
”Suomalaiset eivät säikähdä pakkasta – päinvastoin. Me päätimme tehdä siitä edun kävijöille. Mitä kylmempi on ulkona, sitä lämpimämpi on tarjous. Ja jos mittari näyttää kunnolla miinusta, näyttelyhalleissa kannattaa pitää takki päällä”, museonjohtaja Pia Illikainen naurahtaa.
Suomen Ilmailumuseosta ja Uusi Ilmailumuseo -hankkeesta
Suomen Ilmailumuseo sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä Vantaan Aviapoliksessa. Museo esittelee suomalaisen siviili- ja sotilasilmailun historiaa, lentokoneita sekä ilmailutekniikkaa.
Suomen Ilmailumuseosäätiöllä on käynnissä tällä hetkellä Uusi Ilmailumuseo -hanke, jonka tavoitteena on rakentaa uusi, moderni ja elämyksellinen museorakennus Vantaan Aviapolikseen nykyisen museon viereen.
Uusi Ilmailumuseo avataan vuodenvaihteessa 2027-2028. Nykyinen museo on avoinna palveluineen aina kevätkaudelle 2027 asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 25 miljoonaa. Uusi museo tulee olemaan kansainvälisen tason elämyksellinen vierailukohde, jonka 6300 m2 näyttelytilat houkuttelevat jopa yli 100 000 kävijää vuodessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia IllikainenHankejohtaja, Uusi IlmailumuseoSuomen Ilmailumuseo
Uusi Ilmailumuseo -hankkeen hankejohtaja sekä Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja.
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
