SOOLin Talvipäivät valtaa Rauman

19.2.2026

Yksi Suomen suurimmista opiskelijatapahtumista valtaa Rauman viikonloppuna 20.–22. helmikuuta. Ohjelmassa on muun muassa perinteinen Talvirieha kilpailulajeineen lauantaina sekä iltabileet, joissa pääesiintyjinä nähdään Kaija Koo sekä Karri Koira.

SOOLin Talvipäivät kokoaa yhteen eri opettajankoulutusyksiköiden ja opettaja-alojen opiskelijat varhaiskasvatuksesta aineenopettajiin ja opinto-ohjaajista musiikkipedagogeihin. Osallistujia on kaikkiaan yli kolme tuhatta.

– SOOLin Talvipäivät on viikonloppu, jolloin nähdään vanhoja tuttuja, tehdään uusia tuttavuuksia ja nautitaan opeopiskelijoiden poikkeuksellisesta yhteisöllisyydestä, kertoo SOOLin puheenjohtaja Jani Siirilä.

– Rauman opiskelijaelämää nähneenä uskallan sanoa, että luvassa on varmasti ikimuistoinen viikonloppu. Mikä olisikaan parempaa kuin luoda uusia muistoja hyvässä seurassa ja juhlia samalla 130-vuotiasta Rauman opettajankoulutusta!

Tapahtuman järjestämisestä vastaavat paikallisten opiskelijoiden muodostama talvipäiväyhdistys Luanikast ry.

Ohjelmassa monipuolisesti jokaiselle jotakin

Haalaripukuiset opiskelijat eri puolilta maata saapuvat kaupunkiin pääasiassa tilausbusseilla perjantaipäivän aikana ja tapahtuman avajaiset pidetään Rauman opettajankoulutuslaitoksella perjantaina kello 20 alkaen.

Lauantaina perinteisessä Talviriehassa Buena Vista Areenalla kello 11 alkaen lajeina on muun muassa norsupalloturnaus, silitysrautacurlingia ja kaverisuksintaa. Paikalla on myös ruokakojuja, peräkärrysauna ja palju. Noin kello 14 esiintyy viime vuonna esikoisalbuminsa julkaissut artisti OLGA.

Tapahtuma huipentuu lauantain iltabileisiin Kivikylän Areenalla, jossa talvipäiväkansaa Kaija Koo sekä Karri Koira.

Opettajaksi opiskelevien talvipäiväperinne on jatkunut katkeamattomana ensimmäisistä, vuonna 1947 pidetyistä Kajaanin Talvipäivistä lähtien, ja tapahtuman järjestelyistä vastaavat aina paikalliset opiskelijat. Koronavuonna 2021 Talvipäiville kokoonnuttiin pienimuotoisesti etänä.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.

