Uskalla Yrittää 2026: Pohjanmaan aluetapahtumasta finaaliin etenee yhdeksän nuorten harjoitusyritystä

Vaasassa hiusalan innovaatiot ja ympäristöystävälliset ratkaisut voitokkaina

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Rewellissä, Vaasassa. Pohjanmaan alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: Allservice UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys tarjoaa erilaisia palveluita, kuten haravointia, siivousta, puutöitä, nurmikonleikkuuta, lumitöitä sekä apua erilaisten sovellusten käytössä.

Palkitsemisperusteet: Toimiva palvelukonsepti, jolla on hyvää liiketoimintaa, joka tuottaa liikevaihtoa. Yritys on tunnistanut asiakkaansa ja markkinansa. Sillä on harkittu brändi sekä hyvin mietitty markkinointinäkökulma.

Paras NYT-yritys – toinen aste: NovaNightz UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yökerhokonsepti, jonka tarkoituksena on luoda turvallinen ja alkoholiton tila alle 18-vuotiaille ja erikseen yli 18-vuotiaille. Konseptin ideana on havainnollistaa, että hauskanpito ei vaadi alkoholia ja samalla tarjota turvallisempi vaihtoehto alkoholittomille kotibileille.

Palkitsemisperusteet: Konsepti vastaa selkeään kysyntään alkoholittomista juhlista ravintoloissa alaikäisille. Kolmesataa myytyä juhlalippua ja 1 000 euron tuotto osoittavat, että asiakkaiden keskuudessa on kiinnostusta ja että kyseessä on toimiva liiketoimintamalli. On hienoa, että yrityksellä on näyttöjä yhteistyöstä artistien ja yökerhojen kanssa.

Paras liikeidea – perusaste: SkinKind UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys myy ekologisia luonnonmateriaaleista tehtyjä ihonpuhdistustuotteita. Yritys tekee yhteistyötä ruotsalaisen valmistajan kanssa.

Palkitsemisperusteet: Yritys panostaa ihonhoitotuotteiden jälleenmyyntiin. Toimintaa leimaa yrittäjien innostunut asenne ja kunnianhimoinen suhtautuminen markkinointiin. Huolellisesti suunniteltu visuaalinen ilme antaa kokonaisuudelle erittäin ammattimaisen vaikutelman.

Paras liikeidea – toinen aste: Rivol Clothing UF

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Liikeidea: Yritys suunnittelee moderneja ja tyylikkäitä vaatteita eri muodoissa. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa, jotka toteuttavat suunnittelumme. Valikoimaamme kuuluu tällä hetkellä pipoja, mutta suunnittelemme laajempaa vaatevalikoimaa tulevaisuudessa.

Palkitsemisperusteet: Liikeidea on hyvin perusteltu toteutettujen markkina-analyysien avulla, ja yrityksellä on selkeä käsitys kohderyhmästään. Tuote on ajankohtainen, sillä on vahva visio, hyvä taloudellinen tulos sekä suuri potentiaali. Harkittu konsepti tekee liikeideasta skaalautuvan.

Paras tuote: HeatGuard UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yritys myy lämpöä kestäviä alustoja suoristus- ja kiharrusraudoille. Tuotteet ovat HeatGuardin suunnittelemia ja ne valmistetaan kierrätetystä kankaasta ja ommellaan Pohjanmaalla.

Palkitsemisperusteet: Yritys on kehittänyt täysin uuden tuotteen, joka suojaa suoristus- ja kiharrusrautoja. Tuotekehitys ja toteutus on mietitty huolellisesti: ammattimaiset ompelijat valmistavat lämpöä kestävät alustat yksityisasiakkaille ja kampaamoille.

Paras palvelu: Rentra UF

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Liikeidea: Vuokrausyritys, joka mahdollistaa peräkärryjen vuokraamisen yksityishenkilöille ostamisen sijaan. Tarjoamme edullisen ja kestävän vaihtoehdon harvoin käytettävälle kalustolle. Verkkosivustomme kautta asiakkaat voivat sekä säästää että ansaita rahaa vuokraamalla peräkärryjä.

Palkitsemisperusteet: Liikeidea tukee ajatusta siitä, ettei kaikkea tarvitse itse omistaa. Esimerkiksi peräkärryn voi vuokrata henkilöltä, jolla se muuten seisoisi käyttämättömänä, jolloin sekä omistaja että yritys ansaitsevat tuottoa. Palvelu on skaalautuva sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Asiakaspalvelun digitaalinen prosessi on hyvin suunniteltu.

Paras messupiste: LOCAL DISCOUNT UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys myy kuponkivihkoa, joka sisältää 25:en paikallisen yrityksen tarjouksia. Yrityksillä on 1–2 tarjousta omalla sivullaan vihossa. Tavoitteemme on estää yritysten lopettaminen pienellä paikkakunnalla ja saada ihmiset ostamaan paikallisia tuotteita.

Palkitsemisperusteet: Hyvin harkittu kokonaisuus, josta hyötyvät niin yritys kuin asiakkaat, joiden palveluita markkinoidaan. Konsepti edistää taloutta ja yhteistyötä paikallisella kärjellä. Vahva visuaalinen ilme, tyylikäs messuosasto ja yrittäjien yhtenäinen pukeutuminen tukevat liikeideaa erinomaisesti.

Paras myyntipuhe – perusaste: Cairé UF

Tegengrenskolan, Vöyri

Liikeidea: Yritys kehittää innovatiivisia tuotteita hiustenhoitoon. Valikoimaan kuuluvat muun muassa The Winter Collection -satiinivuoratut pipot, jotka vähentävät hiusten kulumista.

Palkitsemisperusteet: Uskottava myyntipuhe, jolla oli vahva ote yleisöön. Esitetty viesti on selkeä ja kuvaileva. Tuotteiden ja niiden toiminnan esittely kolmella kielellä on toteutettu hienosti.

Paras myyntipuhe – toinen aste: LiteLift UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yritys myy kestäviä kassipidikkeitä, joka tekee shoppailukokemuksesta sujuvamman. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä.

Palkitsemisperusteet: Selkeä ja jäsennelty viesti tuotteesta, joka oli asiakkaalle entuudestaan tuntematon. Tiimi pelaa hyvin yhteen, tehden sujuvasti töitä yhdessä, viestii luontevasti kolmella kielellä ja esittelee tuotteen toiminnan vakuuttavasti.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Ådalens skola, Kruunupyy

Högstadiet i Petalax, Maalahti

Korsholms högstadium, Mustasaari

Närpes högstadieskola, Närpiö

Yrkesakademin i Österbotten, Närpiö

Pedersöre gymnasium, Pedersöre

Jakobstads gymnasium, Pietarsaari

Topeliusgymnasiet, Uusikaarlepyy

Borgaregatans skola, Vaasa

Vaasan lyseon lukio, Vaasa

Vamia, Vaasa

Tegengrenskolan, Vöyri

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Vaasan aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Maija Aarnio , aluejohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Disa Backfält , asiakkuusjohtaja, Fennia

, asiakkuusjohtaja, Fennia Cornelia Corriveau , NYT-lähettiläs, Nuorten NYT

Jakob Frants, myyntipäällikkö, Vaasan Sähkö

Hilda Hautamäki, NYT-lähettiläs, Nuorten NYT

Maria Haglund, projektipäällikkö (Osaava työvoima -hanke), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

Anthony Hannus, yritysneuvoja, Business Kristinestad

Sofia Lempiälä, Service Manager, Osuuskauppa KPO

Lasse Mäkynen, pankinjohtaja, OP Västkusten

Hanna Niemi-Korpi, toimitusjohtaja, Dynamo Närpes

Tuija Pundars, yritysneuvoja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK

Anton Salmi, toimitusjohtaja, Hammerglass Finland Oy

Tiina Salmi, yrittäjä, Talousglow Oy

Fredrik Sandelin, aluekehittäjä, Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Tommi Virkama, johtaja, Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Anne Väisänen, yhteyspäällikkö, Työeläkeyhtiö Elo

Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat Olav Nylund (yritysneuvoja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK), Julia Bonn (NYT-lähettiläs, Nuorten NYT) ja Hippi Hovi (yrittäjä, Oy Happy Hovi Ab).

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa,Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden alueellinen yrittäjyyskasvatusopettaja

Pohjanmaan aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai opettaja Mia Mattsson Jakobstads gymnasiumista, Pietarsaaresta.

Mattsson onnistuu vuodesta toiseen innostamaan ja sitouttamaan suuren joukon lukionsa opiskelijoita ajattelemaan rohkeasti, kokeilemaan omia ideoitaan ja toteuttamaan niitä perustamalla NYT-yrityksiä, jotka ovat vuosien varrella menestyneet hienosti myös Uskalla Yrittää -tapahtumissa. Useat NYT-yritykset ovat jatkaneet toimintaansa Vuosi yrittäjänä -kurssin jälkeen, kasvaen oikeiksi yrityksiksi.

Aidolla sitoutumisellaan, vahvalla osaamisellaan ja kyvyllään nähdä jokaisen opiskelijan potentiaali, Mattsson sytyttää opiskelijoissaan yrittäjyyshenkeä ja uskoa tulevaisuuteen. Lisäksi hänellä on vahva halu rakentaa siltoja kouluasteiden ja elinkeinoelämän välille.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjanmaan alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin sekä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien asiantuntijat.