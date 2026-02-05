Telian muutosneuvottelut päätökseen
19.2.2026 15:31:17 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Muutosneuvotteluiden nettovaikutuksena 168 tehtävää päättyy Telian Suomen toiminnoissa.
Telian Suomen toimintoja koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelut johtavat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää.
Telia yksinkertaistaa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa. Yhtiön tavoitteena on panostaa asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin. Telia kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle mm. kaksoiskäyttöteknologian kehittämiseksi kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi.
Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Moni lataa haittaohjelman työkoneelleen vahingossa – tältä näyttävät yritysten tietoturvariskit nyt5.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Telian kyberturvakeskus havaitsi loppuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon tietoturvatapahtumia. Erityisesti haavoittuvuudet koettelivat yritysten tietoturvaa.
Applen puhelimet kasvattivat suosiotaan tammikuussa – talvitarjoukset pitivät laitekaupan vauhdissa2.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Telian tammikuun myyntitilastot osoittavat, että laitekauppa pysyi alkuvuodesta hyvällä tasolla. Talvitarjoukset vauhdittivat puhelinten myyntiä, ja erityisesti Applen laitteissa nähtiin selkeää kasvua edellisvuoteen verrattuna.
Pakkanen on älypuhelimelle haaste – muutama valinta voi pidentää laitteen käyttöikää23.1.2026 09:21:41 EET | Tiedote
Talven kylmyys voi olla älypuhelimelle haastava paikka. Kun lämpömittari sukeltaa pakkaselle, myös taskussa oleva digilaite on kovilla. Näillä vinkeillä pidät älypuhelimestasi huolta pakkasilla.
Telia vahvistaa pääkaupunkiseudun kriittistä infrastruktuuria – uusi verkkoratkaisu modernisoi metroliikenteen ja parantaa turvallisuutta21.1.2026 09:52:23 EET | Tiedote
Telia toimittaa Helsingin metroon uuden sukupolven korkean käytettävyyden mobiiliverkon, joka parantaa merkittävästi metroliikenteen turvallisuutta, kapasiteettia ja luotettavuutta. Modernisointi toteutetaan osana laajaa METKA-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa metron luotettavuutta ja varmistaa järjestelmän häiriötön toiminta myös tulevaisuuden kasvavan liikenteen tarpeisiin.
Telia esti viime vuonna ennätysmäärän Suomeen kohdistuneita huijauspuheluita20.1.2026 09:27:33 EET | Tiedote
Operaattori torjui yhteensä yli 16,5 miljoonaa huijauspuhelua vuoden 2025 aikana. Uutena ilmiönä korostui, että rikolliset yrittivät tekeytyä aiempaa enemmän suomalaisille tuttujen kotimaisten puhelinnumeroiden näköisiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme