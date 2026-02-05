Telia Finland Oyj

Telian muutosneuvottelut päätökseen

19.2.2026 15:31:17 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Jaa

Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Muutosneuvotteluiden nettovaikutuksena 168 tehtävää päättyy Telian Suomen toiminnoissa. 

Telian Suomen toimintoja koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelut johtavat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää. 

Telia yksinkertaistaa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa. Yhtiön tavoitteena on panostaa asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin. Telia kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle mm. kaksoiskäyttöteknologian kehittämiseksi kriittisten kansallisten operaatioiden tueksi.

Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.

Avainsanat

muutosneuvottelut

Yhteyshenkilöt

Linkit

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj

Telia vahvistaa pääkaupunkiseudun kriittistä infrastruktuuria – uusi verkkoratkaisu modernisoi metroliikenteen ja parantaa turvallisuutta21.1.2026 09:52:23 EET | Tiedote

Telia toimittaa Helsingin metroon uuden sukupolven korkean käytettävyyden mobiiliverkon, joka parantaa merkittävästi metroliikenteen turvallisuutta, kapasiteettia ja luotettavuutta. Modernisointi toteutetaan osana laajaa METKA-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa metron luotettavuutta ja varmistaa järjestelmän häiriötön toiminta myös tulevaisuuden kasvavan liikenteen tarpeisiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye