Avoimien työpaikkojen määrä selvässä laskussa
20.2.2026 08:02:01 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Avoimien työpaikkojen määrä laski loppuvuonna sekä edellisestä neljänneksestä että vuotta aiemmasta. Työpaikkoja oli auki vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 22 700 eli 31 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
Tiedot selviävät Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilastosta.
Loppuvuonna avoinna olleista työpaikoista 30 % oli määräaikaisia ja 16 % osa-aikaisia.
”Määräaikaisten työpaikkojen osuus pysyi vuodentakaisella tasolla, kun taas osa-aikaisten osuudessa nähtiin kuuden prosenttiyksikön lasku. Suhteellisesti tarkastellen suurin pudotus tapahtui juuri osa-aikaisissa työpaikoissa, sillä niitä oli loppuvuonna tarjolla vain puolet viime vuoden määrästä”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kirsi Toivonen sanoo.
Koko viime vuonna avoinna oli keskimäärin 34 100 työpaikkaa. Tämä on 22 % vähemmän kuin vuonna 2024. Avoimien työpaikkojen määrä laski kaikilla suuralueilla.
”Viime vuonna avoinna oli vähiten työpaikkoja sitten vuoden 2016. Vuoden 2022 tasoon verrattuna avoimien paikkojen määrä on puolittunut”, yliaktuaari Matti Lahdenmäki toteaa.
Koko vuoden tasolla määräaikaisten työpaikkojen osuus kasvoi selvästi. Vuonna 2025 kaikkiaan 43 % avoimista työpaikoista oli määräaikaisia.
”Osuus nousi kuudella prosenttiyksiköllä edeltävästä vuodesta. Pienimmillään mittaushistoriassa määräaikaisten työpaikkojen osuus on ollut vuonna 2022, jolloin se oli alle kolmannes”, Lahdenmäki kertoo.
Eniten työpaikkoja oli viime vuonna tarjolla Helsinki-Uusimaa-suuralueella, noin 12 400. Alueella myös työpaikkojen määrän lasku oli keskimääräistä pienempi, reilut 17 % edellisvuodesta.
”Selvästi eniten avointen työpaikkojen määrä väheni Länsi-Suomen suuralueella, jossa nähtiin 34 prosentin pudotus.”
Länsi-Suomen suuralue koostuu Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista.
”Kyseisellä alueella avoimet työpaikat ovat vähentyneet 57 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna”, Lahdenmäki sanoo.
Määrällisesti eniten avoimet työpaikat vähentyivät edellisvuoteen verrattuna kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla. Laskua edellisvuoteen tuli 2 300 avoimen työpaikan verran.
”Suhteellisesti suurinta lasku oli kuitenkin rakentamisen alalla, jossa avoimet työpaikat vähentyivät 47 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuosi 2022 oli huippuvuosi myös rakennusalalla. Tuosta ajankohdasta toimialan avoimien työpaikkojen määrä on laskenut alle kolmasosaan”, Lahdenmäki kertoo.
Viime vuonna lähes 70 % avoimista työpaikoista oli yksityisissä yrityksissä. Kuntien ja kuntayhtymien osuus oli 17 % ja valtion reilut 3 %.
”Osuudet ovat pysyneet vakaina muutaman viime vuoden ajan. Vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna yksityisten yritysten tarjoamien työpaikkojen osuus on kuitenkin laskenut noin neljällä prosenttiyksiköllä. Samalla ajanjaksolla kuntien ja valtion työpaikkojen osuus on noussut, tosin melko maltillisesti.”
Avoimien työpaikkojen vuositason tiedot perustuvat neljännesvuosittaisten lukujen keskiarvoihin.
