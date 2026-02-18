Finnveran Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluekatsaus 1–12/2025: Pohjois-Savon investoinnit kasvoivat voimakkaasti, Pohjois-Karjala hakee kasvun suuntaa
20.2.2026 09:30:00 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Finnveran pk- ja midcap-yrityksille myöntämä rahoitus laski vuonna 2025 Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla lähes viidenneksellä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 73 miljoonaa euroa, kun vuonna 2024 vastaava summa oli 89 miljoonaa euroa. Pohjois-Savossa Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien arvo kasvoi selvästi, mikä johtui erityisesti matkailualan vahvasta kehityksestä. Kasvusta huolimatta alueen kokonaisrahoitus laski hieman. Pohjois-Karjalassa rahoituksen ja investointien laskua selitti ennen kaikkea teollisuuden jyrkkä heikkeneminen, sillä teollisuuden rahoitus ja investoinnit putosivat lähes puoleen vuodesta 2024.
Pohjois-Savo kasvun veturina
Pohjois-Savon yrityksille myönnettiin rahoitusta 50 miljoonaa euroa vuonna 2025, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (55). Investointien arvo nousi kuitenkin selvästi ja oli 48 miljoonaa euroa, kun vastaava summa edellisvuonna oli 31 miljoonaa euroa. Teollisuus pysyi suurimpana rahoituskohteena 22 miljoonalla eurolla, ja matkailun rahoitus kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti.
– Pohjois-Savossa investointien merkittävä kasvu on erittäin myönteinen uutinen ja vaikuttaa siltä, että yritykset ovat löytäneet uudella tavalla kasvun rahoitusmahdollisuudet. Yritykset ovat selvästi aiempaa tietoisempia eri rahoitusvaihtoehdoista, ja InvestEU‑rahoituksen vahva kasvu osoittaa, että instrumenttia osataan hyödyntää tehokkaasti, sanoo Finnveran aluepäällikkö Johanna Reinikainen.
InvestEU‑rahoituksen käyttö kasvoi 5 miljoonaan euroon (3), mikä kertoo rahoitusinstrumenttien paremmasta hyödyntämisestä ja yritysten aktiivisemmasta investointihalukkuudesta.
Pohjois-Karjalassa selvä lasku teollisuudessa
Pohjois-Karjalan alueelle myönnetty rahoitus laski 23 miljoonaan euroon, mikä on 32 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Investointien arvo puolittui 51 miljoonasta 27 miljoonaan euroon.
– Vaikka kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus kasvoi, toimialan koko on teollisuutta selvästi pienempi, eikä kasvu riittänyt tasoittamaan alueen kokonaiskehitystä, toteaa Reinikainen.
InvestEU-rahoitus kasvoi
InvestEU-rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille yhteensä 7 miljoonaa euroa (5). Pohjois-Savon osuus oli 5 miljoonaa euroa (3) ja Pohjois-Karjalan 1 miljoonaa euroa (3), joten kasvu painottui selvästi Pohjois-Savoon, kun taas Pohjois-Karjalassa InvestEU-rahoituksen käyttö jäi vähäiseksi.
Finnveran InvestEU-lainoja voidaan käyttää yritysten vihreän siirtymän investointeihin sekä digitalisaatioon ja innovaatioihin liittyviin kehityshankkeisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen, kiertotalousratkaisuihin, tuote- ja palvelukehitykseen sekä digitaalisten liiketoimintamallien ja prosessien uudistamiseen.
Yrityskaupat piristyivät kappalemääräisesti
Finnvera rahoitti yhteensä 75:tä omistajanvaihdosta (63). Vaikka yrityskaupat piristyivät kappalemääräisesti, niiden rahoitus väheni 19 miljoonasta 9 miljoonaan euroon.
– Yrityskauppojen hinnoittelu on lähentynyt realistisempaa tasoa, toteaa Johanna Reinikainen.
Viennin rahoitus jatkoi laskuaan
Finnveran rahoitus viennin edistämiseksi alueiden yrityksille jatkoi laskuaan. Vuonna 2025 niiden arvo oli 6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava summa oli 16 miljoonaa euroa.
– Monipuolisilla viennin rahoitusratkaisuilla voidaan auttaa suomalaisia yrityksiä sekä kasvamaan kansainvälisesti että tekemään kauppaa turvallisemmin ja kilpailukykyisemmin. Tässä on edelleen merkittäviä mahdollisuuksia, toteaa Reinikainen.
Tulevaisuuden näkymät
Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savon yritysten investointiodotukset ovat heikentyneet, mikä näkyy varovaisuutena kehittämishankkeissa ja rahoituksen hakemisessa. Tämä voi pahimmillaan kasvattaa investointivelkaa, jos rahaa ei haeta tarpeeseen. Samaan aikaan Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien selvä kasvu antaa kuitenkin myönteisen signaalin: alueen yritykset tunnistavat aiempaa paremmin erilaiset rahoitusvaihtoehdot ja hyödyntävät esimerkiksi InvestEU-rahoitusta hankkeissaan.
Pohjois-Karjalassa erityisesti teollisuuden investointien jyrkkä lasku korostaa kehittämistarvetta: kasvun edellytykset vahvistuvat vasta, kun teollisuuden investointikyky palautuu ja yritykset ottavat käyttöön monipuolisempia rahoituslähteitä. Toisaalta yritysten kasvuhakuisuuden hienoinen nousu kertoo potentiaalista, joka voidaan hyödyntää, jos rahoitusratkaisut ovat helposti saatavilla ja yritysten tietoisuus vaihtoehdoista kasvaa.
– Finnveran tehtävä on varmistaa, ettei rahoituksen saatavuus muodostu esteeksi alueiden yritysten kasvulle ja uudistumiselle. Sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa tulevien vuosien kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin yritykset uskaltavat investoida ja hyödyntää laajasti eri rahoitusmuotoja, toteaa Reinikainen.
LIITE
Finnveran aluekatsaus 1-12 2025 Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Reinikainen, aluepäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2769, johanna.reinikainen@finnvera.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj
Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Lapin kasvu kiihtyy, Pohjois-Pohjanmaa pitää pintansa, Kainuussa tahtia hidastaa varovaisuus18.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Finnveran rahoitus pohjoissuomalaisille pk‑ ja midcap-yrityksille kasvoi vuonna 2025 selvästi edellisvuodesta. Kasvu perustui erityisesti Lapin vahvaan investointihalukkuuteen ja matkailun sekä teollisuuden hyvään kehitykseen. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus pysyi vakaana ja Kainuussa yritysten varovaisuus näkyi selkeimmin. Finnvera myönsi Pohjois-Suomen yrityksille vuoden aikana yhteensä 148 miljoonaa euroa.
Kutsu: Finnveran aluekatsaus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan talouteen ja rahoitukseen perjantaina 20.2.2026 klo 9.3016.2.2026 16:32:37 EET | Kutsu
Hyvä median edustaja, tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluekatsausta perjantaina 20.2. kello 9.30 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa aluepäällikkö Johanna Reinikainen vuoden 2025 rahoituksen jakautumisesta alueen yrityksille, investointien ja yrityskauppojen määrästä sekä yritysten näkymistä. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Ilmoitathan osallistumisestasi Johanna Norrenalle Finnveran viestintään sähköpostitse johanna.norrena@finnvera.fi tai puhelimitse 040 8372 511 keskiviikkoon 18.2. kello 14 mennessä. Lähetämme osallistujille Teams-linkin ennen tilaisuuden alkua. Lämpimästi tervetuloa!
Finnveran Juha Ketola: Investointien lykkääminen syö tulevaa kasvua ja tulee kalliiksi – ”Rahoitus on työkalu, jolla tehdään kasvua”13.2.2026 09:39:23 EET | Tiedote
Maailmantalouden muuttuvat epävarmuustekijät ovat uusi normaali. Pk- ja midcap-yritysten on otettava voimakkaan kasvun rakentaminen omaksi tavoitteekseen. Kasvuhakuiset yritykset kykenevät myös reagoimaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Vaikka pk-yritysten rahoituksen saanti on heikentynyt viime vuosina, kehitys näyttää tasaantuneen eikä esimerkiksi voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten rahoitus ole enää vaikeutunut, osoittaa Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön tuore Pk-yritysbarometri. Täysin velattomien yritysten määrä on samaan aikaan kasvanut entisestään. Tämä kertoo, että kasvun vaatimia investointeja ei ole tehty, sillä kasvu edellyttää useimmiten ulkopuolista rahoitusta. Rahoitukseen pitäisi suhtautua kuin työkaluun, sanoo liiketoimintajohtaja Juha Ketola.
Finnvera rahoittamaan maatalouden isoja investointeja ja omistajanvaihdoksia27.1.2026 14:30:48 EET | Tiedote
Suurimmissa maatalouden investoinneissa ja omistusjärjestelyissä on mahdollista hyödyntää jatkossa Finnveran tarjoamia rahoitusratkaisuja, kun osakeyhtiömuotoinen maatalousyrittäminen tulee rahoituksen piiriin 1.5.2026 alkaen.
Trump kiihdyttää tullisotaa: Vaikutukset Suomen vientiin näkyviin viiveellä, yritysten kannattavuus voi olla paljastava mittari – Mercosur-vapaakauppasopimuksen merkitys korostuu19.1.2026 12:39:58 EET | Tiedote
Viimeisimmät käänteet Donald Trumpin tulliuhkauksissa Suomelle ja seitsemälle muulle Grönlannin tueksi asettuneelle EU-maalle sekä EU:n suunnittelemat vastatullit veivät pohjan ajatukselta, että Suomen vienti olisi selvinnyt säikähdyksellä tuontitulleista. Vaikka tullien selkeitä vaikutuksia viennin luvuissa ei vielä näy, jo nykyisillä 15 prosentin tulleilla on negatiivisia vaikutuksia vientiyrityksiin, puhumattakaan Trumpin väläyttämistä lisätulleista. Vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä ja osuvat pahiten pieniin vientiyrityksiin. Olennainen mittari tulee olemaan Yhdysvaltoihin vievien yritysten kannattavuuden kehitys. Merkittävä vaikutus vientiin tulee myös kasvavasta taloustilanteen epävarmuudesta, jota tullikiista jälleen lietsoo. Tuontitullien vastapainona vapaakauppa ja Mercosur-sopimus EU:n ja Etelä-Amerikan välillä nousee uuteen arvoon. Euroopalla ei ole varaa epäröintiin, kun kyse on kilpailukyvystä, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme