Kokoomuksen Aalto-Setälä: Joustavammat asuntolainat helpottavat asunnon ostamista ja lisäävät rakentamista

Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää asuntolainojen enimmäisajan kasvattamista ja enimmäisluottosuhteen nostamista tärkeänä keinona vauhdittaa asuntokauppaa ja myös tukea rakennusalaa.

”35 vuoden asuntolainat ovat hyvin yleisiä esimerkiksi Ruotsissa. Pidempi laina-aika ja korkeampi lainaosuus mahdollistavat joustavamman asunnon vaihtamisen, joka voisi piristää asuntomarkkinoita. Asuntomarkkinoiden elpyminen helpottaisi myös vaikeuksissa olevaa rakentamisalaa”, Aalto-Setälä aloittaa.

Aalto-Setälän mukaan pidempi laina-aika ja kevyempi omarahoitusosuus mahdollistaa pienemmät lainanhoitokulut, ja jättää näin enemmän rahaa arjen muihin kuluihin ja vaikka sijoittamiseen.

”Asuntojen hinnat ovat erityisesti suurissa kaupungeissa korkeita, ja 10 prosentin omarahoitusosuuden säästäminen voi olla monelle haastavaa. On järkevää, että vakaana sijoituksena pidettyyn asuntosäästämiseen mahdollistetaan suurempi velkavipu, joka mahdollistaa vaurastumisen useammalle suomalaiselle”, Aalto-Setälä jatkaa.

Joustavien lainaehtojen lisäksi ylimääräisen pankkisääntelyn keventämiseen tarvitaan vauhtia. Aalto-Setälä otti asian esiin eduskunnan kyselytunnilla 19.2.

”Onneksi hallitus valmisteleekin pakettia, jolla pankkien lainanantomahdollisuuksia parannetaan keventämällä sääntelyä”, Aalto-Setälä päättää.