Kokoomuksen Aalto-Setälä: Joustavammat asuntolainat helpottavat asunnon ostamista ja lisäävät rakentamista
19.2.2026 17:06:16 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus esittää asuntolainojen enimmäisajan kasvattamista 35 vuoteen nykyisen 30 vuoden sijasta sekä enimmäisluottosuhteen nostamista 90 prosentista 95 prosenttiin. Tärkeää on myös järkevöittää pankkisääntelyä. Kokoomuksen Aalto-Setälän mukaan muutos on konkreettinen keino asuntokauppojen vauhdittamiseksi. Hallituksen esitystä käsitellään tällä hetkellä eduskunnassa.
Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää asuntolainojen enimmäisajan kasvattamista ja enimmäisluottosuhteen nostamista tärkeänä keinona vauhdittaa asuntokauppaa ja myös tukea rakennusalaa.
”35 vuoden asuntolainat ovat hyvin yleisiä esimerkiksi Ruotsissa. Pidempi laina-aika ja korkeampi lainaosuus mahdollistavat joustavamman asunnon vaihtamisen, joka voisi piristää asuntomarkkinoita. Asuntomarkkinoiden elpyminen helpottaisi myös vaikeuksissa olevaa rakentamisalaa”, Aalto-Setälä aloittaa.
Aalto-Setälän mukaan pidempi laina-aika ja kevyempi omarahoitusosuus mahdollistaa pienemmät lainanhoitokulut, ja jättää näin enemmän rahaa arjen muihin kuluihin ja vaikka sijoittamiseen.
”Asuntojen hinnat ovat erityisesti suurissa kaupungeissa korkeita, ja 10 prosentin omarahoitusosuuden säästäminen voi olla monelle haastavaa. On järkevää, että vakaana sijoituksena pidettyyn asuntosäästämiseen mahdollistetaan suurempi velkavipu, joka mahdollistaa vaurastumisen useammalle suomalaiselle”, Aalto-Setälä jatkaa.
Joustavien lainaehtojen lisäksi ylimääräisen pankkisääntelyn keventämiseen tarvitaan vauhtia. Aalto-Setälä otti asian esiin eduskunnan kyselytunnilla 19.2.
”Onneksi hallitus valmisteleekin pakettia, jolla pankkien lainanantomahdollisuuksia parannetaan keventämällä sääntelyä”, Aalto-Setälä päättää.
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
