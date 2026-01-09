Naantalin Musiikkijuhlat

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN PUISTOKONSERTTI KULTARANNASSA ON TYYLILAJIEN HUIPPUKOKOUS

20.2.2026 10:59:22 EET | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote

Jaa

Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.

Kultarannan Puistokonsertin solistina esiintyy jazzlaulaja Aili Ikonen.
Kultarannan Puistokonsertin solistina esiintyy jazzlaulaja Aili Ikonen.

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN PUISTOKONSERTTI KULTARANNASSA ON TYYLILAJIEN HUIPPUKOKOUS

Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.

-Viime kesän upean puistokonsertin jälkeen keskustelimme presidenttiparin kanssa toiveista tulevia vuosia varten, ja presidentti Stubb ehdotti teemaksi kolmea erilaista genreä. Presidentin  ideasta käsin lähdimme suunnittelemaan tätä kokonaisuutta, kertoo Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila

KAMARIMUSIIKKI: NUORTA ENERGIAA, SUURIA TUNTEITA

Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on valinnut konsertin alkuun  kokonaisuuden, jossa kuullaan mm. Felix Mendelssohnin jousiokteton finaali, osia Grazyna Bacewiczin viulukvartetosta sekä Jean Francaix:n ja Astor Piazzollan musiikkia selloyhtyeelle sovitettuna. Erikokoisissa kokoonpanoissa esiintyvät Naantalin Musiikkijuhlien taiteilijat Jousiakatemian nuorten huippumuusikoiden kanssa.

AILI IKONEN & TURKU JAZZ ORCHESTRA — ELLA!

Puistokonsertin toinen osuus juhlistaa Jazzin amerikkalaislegenda Ella Fitzgeraldia. Solistina esiintyy laulaja Aili Ikonen, joka tunnetaan mittavan solistiuran lisäksi myös säveltäjänä ja Rajaton-lauluyhtyeen jäsenenä. Suomen Jazz -liitto myönsi Ikoselle arvostetun Yrjö -palkinnon vuonna 2025. Kultarannassa hän tulkitsee jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin tunnetuksi tekemiä kappaleita yhdessä Turku Jazz Orchestran kanssa. Ohjelmisto sisältää balladeja, bebop-numeroita sekä lattarirytmejä, kuten esimerkiksi How High the Moon ja Lullaby of Broadway.  

ELOKUVIEN IKIVIHREITÄ

Konsertin kolmannessa osuudessa sukelletaan elokuvallisiin tunnelmiin ja juhlistetaan jazzin satavuotista taivalta Suomessa. Ohjelmassa kuullaan suomeksi esitettyjä jazzin ikivihreitä ja rakastetuimpia kotimaisia elokuvaklassikoita, kuten Laila Kinnusen tunnetuksi tekemä ”Kellä kulta, sillä onni”. Kokonaisuuden ovat kuratoineet Jazz City Turun toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson yhdessä Aili Ikosen kanssa. Kaikista big band -sovituksista vastaa Turku Jazz Orchestran kapellimestari Vellu Halkosalmi.

Noin yksi tunti ja kaksikymmentä minuuttia kestävä konsertti on väliajaton. 

PRESIDENTTIPARI ISÄNNÖI KULTARANNAN PUISTOKONSERTIN

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät Kultarannan konserttia ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja jatkavat perinnettä 13.6.2026.

Kultarannan puistokonsertti on vakiintunut osaksi Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmistoa ja on yksi kesän odotetuimmista tapahtumista.

-Naantalin Musiikkijuhlilla on kunnia jatkaa yhteistyötä Kultarannan sekä tasavallan presidentin kanslian kanssa. Kultarannan puutarha on elegantissa loistossaan todella inspiroiva miljöö — ei pelkästään yleisölle vaan myös meille taiteilijoille, toteaa Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä.

Suomen tasavallan kaikki presidentit Urho Kaleva Kekkosesta alkaen ovat toimineet Naantalin Musiikkijuhlien suojelijoina. Naantalin Musiikkijuhlat on perustettu vuonna 1980 ja festivaali järjestetään tänä vuonna 46. kerran.

EI KULTARANTAA RAKKAAMPAA!

13.6.2026 klo 14 Ei Kultarantaa rakkaampaa -konsertin liput tulevat myyntiin 26.2.2026 klo 12.00 lippu.fi sivustolla. Lippu sisältää linja-autokuljetuksen Kultarantaan ja takaisin. Kuljetukset lähtevät Muumiparkista (Tuulensuunkatu 12) non-stop klo 13 alkaen. Konsertilla on säävaraus. Huonolla säällä konsertti siirretään Naantalin Maijamäen liikuntahalliin. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan 13.6. aamulla: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Avainsanat

Elina VähäläKulttuuriKonsertitTapahtumatklassinen musiikkikamarimusiikkimusiikkiFestivaalittaide

Yhteyshenkilöt

Kuvat

13.6. klo 14 Kultarannan Puistokonsertin solisti Aili Ikonen
13.6. klo 14 Kultarannan Puistokonsertin solisti Aili Ikonen
Lataa
Turku Jazz Orchestra esiintyy Kultarannan Puistokonsertissa 13.6. solistinaan Aili Ikonen ja kapellimestarina Vellu Halkosalmi.
Turku Jazz Orchestra esiintyy Kultarannan Puistokonsertissa 13.6. solistinaan Aili Ikonen ja kapellimestarina Vellu Halkosalmi.
Lataa
13.6. Kultarannan Puistokonsertin solisti Aili Ikonen
13.6. Kultarannan Puistokonsertin solisti Aili Ikonen
Lataa
13.6. Kultarannan Puistokonsertissa esiintyy Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä yhdessä Suomen Jousiakatemian nuorten huippumuusikoiden kanssa.
13.6. Kultarannan Puistokonsertissa esiintyy Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä yhdessä Suomen Jousiakatemian nuorten huippumuusikoiden kanssa.
Lataa
Elina Vähälä, Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja
Elina Vähälä, Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja
Ivan Bessedin
Lataa

Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 4.-13.6.2026.

Taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä. Valokuva: Maarit Kytöharju

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin Musiikkijuhlat

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT: HUIPPUORKESTERIN VIERAILU ENSI KERTAA SUOMESSA9.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Musiikin kansalliset ja kansainväliset huiput kokoontuvat jälleen Naantalin Musiikkijuhlille 4.-13.6.2026. Tällä kertaa Naantaliin saadaan viulisti-kapellimestari Sasha Sitkovetskyn edustusorkesteri NFM Leopoldinum Chamber Orchestra, joka vierailee ensimmäisen kerran Suomessa. Kymmenen päivän aikana kuullaan lähes 200 esiintyjää 19 eri konsertissa. Pianistikomeetta Barry Douglas palaa odotetusti Musiikkijuhlille esiintyen niin kamarimuusikkona kuin solistina Turun Filharmonisen orkesterin kanssa. Kansainvälisinä huippuvieraina Naantalissa kuullaan myös viulisti Ioana Christina Goiceaa ja alttoviulisti Hartmut Rohdea. Festivaali on täynnä taiteellisen johtajan, Elina Vähälän suunnittelemia tunteikkaita huippuhetkiä, joita ovat ehdottomasti amerikkalais-suomalaisen säveltäjä Lara Poen kantaesitys Oulun Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavassa konsertissa ja Olli Mustosen "Kaleva", joka tuo nykypäivään Eino Leinon runouden. Teoksen tulkitsevat Waltteri Torikka, Elina Vähälä, Atte Kilpeläi

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT PALJASTAA NELJÄ KONSERTTIA KESÄN 2026 OHJELMASTA25.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote

Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa jälleen kotimaisen festivaalikesän 4.-13.6.2026. Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on suunnitellut värikkään ohjelman, jossa kuullaan eri mannerten musiikkia, merellisiä sointeja ja juhlitaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia. -Nyt julkaistavat konsertit edustavat herkullista läpileikkausta koko tulevan kesän ohjelmistosta. Naantalin poikkeuksellisen kauniissa saaristomiljöössä on inspiroivaa työskennellä upeiden taiteilijoiden kanssa, kuvailee Vähälä tunnelmiaan. Konserteista julkaistaan nyt neljä ja koko festivaaliohjelma julkistetaan 7.1.2026.

SANKARITARINAT VALOKEILASSA: WALTTERI TORIKKA, JUKKA NYKÄNEN JA JUHA HURME14.10.2025 06:16:15 EEST | Tiedote

Musiikki, tarinat ja valo kohtaavat syksyn pimeässä illassa. Naantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin Kirjajuhlat yhdistävät voimansa ainutlaatuisessa Sankaritarinat valokeilassa -konsertissa lauantaina 25.10. klo 19.00 Naantalin kirkossa. Konsertissa esiintyvät baritoni Waltteri Torikka, pianisti Jukka Nykänen ja kirjailija Juha Hurme. Konsertti on osa Lux Gratiae -tapahtumaa, joka valaisee kaupunkia upeilla valotaideteoksilla Kirkkopuistossa ja torilla.

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET OVAT KASVANEET4.9.2025 10:33:36 EEST | Tiedote

Naantalin Musiikkijuhlat toteutti kävijätutkimuksen 3.-14.6.2025 järjestetyn festivaalin yhteydessä. Kyselytutkimus kartoitti tyytyväisyyttä festivaaliohjelmistoon ja järjestelyihin, kävijäprofiilia ja uusien asiakkaiden määrää. 56% vastanneista ilmoitti Naantalin Musiikkijuhlat pääsyyksi saapua Naantaliin. 27% kuulijoista osallistui Musiikkijuhlille ensimmäistä kertaa. Festivaalin aluetaloudelliset vaikutukset ovat 1,7 miljoonaa euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye