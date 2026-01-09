NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN PUISTOKONSERTTI KULTARANNASSA ON TYYLILAJIEN HUIPPUKOKOUS
Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.
Naantalin Musiikkijuhlien perinteinen Kultarannan puistokonsertti järjestetään lauantaina 13.6.2026. Konsertin nimi on ”Ei Kultarantaa rakkaampaa!”, ja se on suunniteltu tasavallan presidentti Alexander Stubbin innoittamana musiikkityylien huippukokoukseksi. Iltapäivällä klo 14 alkavassa konsertissa kuullaan kolmea genreä: kamari-, jazz- ja elokuvamusiikkia.
-Viime kesän upean puistokonsertin jälkeen keskustelimme presidenttiparin kanssa toiveista tulevia vuosia varten, ja presidentti Stubb ehdotti teemaksi kolmea erilaista genreä. Presidentin ideasta käsin lähdimme suunnittelemaan tätä kokonaisuutta, kertoo Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.
KAMARIMUSIIKKI: NUORTA ENERGIAA, SUURIA TUNTEITA
Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on valinnut konsertin alkuun kokonaisuuden, jossa kuullaan mm. Felix Mendelssohnin jousiokteton finaali, osia Grazyna Bacewiczin viulukvartetosta sekä Jean Francaix:n ja Astor Piazzollan musiikkia selloyhtyeelle sovitettuna. Erikokoisissa kokoonpanoissa esiintyvät Naantalin Musiikkijuhlien taiteilijat Jousiakatemian nuorten huippumuusikoiden kanssa.
AILI IKONEN & TURKU JAZZ ORCHESTRA — ELLA!
Puistokonsertin toinen osuus juhlistaa Jazzin amerikkalaislegenda Ella Fitzgeraldia. Solistina esiintyy laulaja Aili Ikonen, joka tunnetaan mittavan solistiuran lisäksi myös säveltäjänä ja Rajaton-lauluyhtyeen jäsenenä. Suomen Jazz -liitto myönsi Ikoselle arvostetun Yrjö -palkinnon vuonna 2025. Kultarannassa hän tulkitsee jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin tunnetuksi tekemiä kappaleita yhdessä Turku Jazz Orchestran kanssa. Ohjelmisto sisältää balladeja, bebop-numeroita sekä lattarirytmejä, kuten esimerkiksi How High the Moon ja Lullaby of Broadway.
ELOKUVIEN IKIVIHREITÄ
Konsertin kolmannessa osuudessa sukelletaan elokuvallisiin tunnelmiin ja juhlistetaan jazzin satavuotista taivalta Suomessa. Ohjelmassa kuullaan suomeksi esitettyjä jazzin ikivihreitä ja rakastetuimpia kotimaisia elokuvaklassikoita, kuten Laila Kinnusen tunnetuksi tekemä ”Kellä kulta, sillä onni”. Kokonaisuuden ovat kuratoineet Jazz City Turun toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson yhdessä Aili Ikosen kanssa. Kaikista big band -sovituksista vastaa Turku Jazz Orchestran kapellimestari Vellu Halkosalmi.
Noin yksi tunti ja kaksikymmentä minuuttia kestävä konsertti on väliajaton.
PRESIDENTTIPARI ISÄNNÖI KULTARANNAN PUISTOKONSERTIN
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb isännöivät Kultarannan konserttia ensimmäisen kerran vuonna 2025 ja jatkavat perinnettä 13.6.2026.
Kultarannan puistokonsertti on vakiintunut osaksi Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmistoa ja on yksi kesän odotetuimmista tapahtumista.
-Naantalin Musiikkijuhlilla on kunnia jatkaa yhteistyötä Kultarannan sekä tasavallan presidentin kanslian kanssa. Kultarannan puutarha on elegantissa loistossaan todella inspiroiva miljöö — ei pelkästään yleisölle vaan myös meille taiteilijoille, toteaa Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä.
Suomen tasavallan kaikki presidentit Urho Kaleva Kekkosesta alkaen ovat toimineet Naantalin Musiikkijuhlien suojelijoina. Naantalin Musiikkijuhlat on perustettu vuonna 1980 ja festivaali järjestetään tänä vuonna 46. kerran.
EI KULTARANTAA RAKKAAMPAA!
13.6.2026 klo 14 Ei Kultarantaa rakkaampaa -konsertin liput tulevat myyntiin 26.2.2026 klo 12.00 lippu.fi sivustolla. Lippu sisältää linja-autokuljetuksen Kultarantaan ja takaisin. Kuljetukset lähtevät Muumiparkista (Tuulensuunkatu 12) non-stop klo 13 alkaen. Konsertilla on säävaraus. Huonolla säällä konsertti siirretään Naantalin Maijamäen liikuntahalliin. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan 13.6. aamulla: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 4.-13.6.2026.
