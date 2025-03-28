Huijaukset ja vakuutusriidat kasvattivat yhteydenottoja FINEen vuonna 2025
20.2.2026 13:25:15 EET | FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta | Tiedote
Vuonna 2025 FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tuli noin 9 300 yhteydenottoa. Kokonaismäärä säilyi korkeana, mutta tapausten luonne muuttui aiempaa vaativammaksi. Yleisluontoisten kysymysten määrä väheni samalla, kun monimutkaisten ongelmatilanteiden ja riita-asioiden osuus kasvoi selvästi.
Kaikista yhteydenotoista 65 % koski vakuutusasioita, 31 % pankkiasioita ja 4 % sijoittamista. Neuvonnalla ratkaistiin 89 % kaikista tapauksista ja riidanratkaisuun eteni 11 % tapauksista.
Vuonna 2025 FINEn riidanratkaisussa tuli vireille 1 012 riita-asiaa, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valtaosa riidoista koski edelleen vakuutuksia, mutta pankkiriitojen osuus kasvoi. Pankkiasioissa korostuivat erityisesti verkkohuijaukset, tunnusten kalastelu ja tilanteet, joissa arvioidaan vastuunjakoa asiakkaan ja pankin välillä.
Yhteydenottojen taustalla näkyy asiakkaiden arjen monimutkaistuminen.
”Digitaalinen asiointi on helpottanut monia asioita, mutta samalla se on tuonut mukanaan uusia riskejä ja tilanteita, joissa asiakkaat kaipaavat neuvontaa. Samalla valmius selvittää asioita on noussut”, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtaja Anu Koskenvuo sanoo.
Korvauspäätökset ja ehtotulkinnat yleisiä riitojen syitä
Vakuutuksiin liittyvät asiat muodostivat valtaosan FINElle tulleista yhteydenotoista. Aiemmin yleisluontoisemmassa neuvonnassa ratkenneiden asioiden osuus pienentyi ja riita-asioiden määrä kasvoi.
Eniten kysymyksiä herättivät korvauspäätökset, sopimusehtojen tulkinta ja palveluprosessien hitaus. Erityisesti koti-, yksityistapaturma-, kasko-, vastuu-, sairauskulu- ja matkavakuutuksiin liittyvät tapaukset korostuivat. Riita-asioissa yksityistapaturmavakuutukset nousivat selvästi esiin.
Talouden yleinen tilanne heijastuu yhteydenottoihin ja vakuutusriitoihin. Aiempaa pienemmistäkin erimielisyyksistä ollaan valmiita hakemaan ratkaisua, ja vakuutusten myöntämättömyys nousee esiin entistä useammin.
”Vakuutusten myöntämisen edellytysten täyttyminen sekä maksunkorotukset puhututtavat aikaisempaa enemmän erityisesti terveyteen liittyvissä vakuutuksissa, epäselvien vahinkotapahtumien ja vilppiepäilyjen määrä on puolestaan pysynyt korkealla omaisuusvakuutuksissa, lisäksi intressiltään pieniin erimielisyyksiin liittyvät yhteydenotot ovat yleisesti lisääntyneet”, Koskenvuo toteaa.
Pankkiriidoissa huijaukset keskiössä
Pankkiasiat muodostivat lähes kolmanneksen kaikista FINEn yhteydenotoista. Selvästi merkittävin yksittäinen ilmiö oli huijausten kasvu: noin kolme neljästä pankkiriidasta liittyi erilaisiin huijauksiin.
Tyypillisiä olivat verkkokauppa- ja myyntialustahuijaukset, pankin tai viranomaisen nimissä tehdyt tunnusten kalastelut sekä tapaukset, joissa asiakas on ohjautunut kirjautumaan verkkopankkiin viestin tai hakukoneen kautta. Myös mobiilivarmennetta koskevat tapaukset näkyvät FINEn ratkaisutyössä.
Sijoitusasioita maltillinen määrä
Sijoitusasioihin liittyvien yhteydenottojen määrä pysyi vuonna 2025 verrattain pienenä. Tämä viittaa siihen, että palvelut toimivat pääosin hyvin ja kysymykset ratkeavat yhtiöissä. Yhteydenotoista merkittävä osa koskee sijoitusrahastoja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, joihin liittyy noin puolet sijoitusriidoista.
Sijoitushuijauksia koskevia yhteydenottoja tuli edelleen tasaisesti, vaikka määrissä havaittiin lievää vähentymistä. Kryptovaluuttoihin liittyvät yhteydenotot ovat niin ikään hieman vähentyneet.
Neuvonta ratkaisee valtaosan asioista
Vaikka riita-asioiden määrä kasvoi, valtaosa FINElle tulleista yhteydenotoista ratkesi jo neuvonnassa. Suurin osa, noin 90 prosenttia, sai tilanteeseensa ratkaisun ilman varsinaista riidanratkaisumenettelyä. Riita-asioissa noin kolmasosassa lopputulos oli asiakkaan eduksi tai asia päättyi sovintoon. FINEn ratkaisusuositusten noudattamisaste oli 94 prosenttia.
”Varhainen neuvonta on keskeinen keino ehkäistä riitojen kärjistymistä ja tukea sekä asiakkaita, että palveluntarjoajia”, Koskenvuo toteaa.
Yhteistyö ja talousosaaminen keskiössä
Vuonna 2025 FINE otti käyttöön uuden asiakashallintajärjestelmän ja tietoturvallisen sähköisen asiointipalvelun, jotka ovat sujuvoittaneet asiointia. Samalla FINE painotti toiminnassaan talousosaamisen vahvistamista ja huijausten tunnistamista ja torjumista yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja finanssialan toimijoiden kanssa. Toiminnan painopisteenä on varhainen ja riippumaton neuvonta, jonka avulla pyritään ehkäisemään riitojen kärjistymistä ja tukemaan asiakkaita muuttuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä.
