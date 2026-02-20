Mäkikujan perhetukikeskuksesta tulee erityistason lastensuojeluyksikkö
20.2.2026 14:57:18 EET | Oma Häme | Tiedote
Muutos vahvistaa Oma Hämeen lastensuojelupalveluita.
Mäkikujan perhetukikeskus Riihimäellä muuttuu vuoden 2026 alusta erityistason lastensuojelulaitokseksi. Muutos vahvistaa yksikön osaamista ja mahdollisuuksia tarjota entistä vaativampaa ja moniammatillisempaa tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Asiakaspaikkojen määrä ei muutu, mutta henkilöstöä lisätään ja osaamista syvennetään.
Mäkikuja on lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö, jossa tehdään suunnitelmallista ja kuntouttavaa työtä nuorten ja perheiden kanssa. Työ perustuu systeemiseen eli suhdeperustaiseen työotteeseen, jossa keskiössä ovat nuoren tärkeät ihmissuhteet sekä koko perheen tukeminen. Yksikössä toimii kaksi osastoa, vastaanotto- ja arviointiosasto Vanamo sekä nuorten kuntouttava osasto Apila.
Vanamo jatkaa hyvinvointialueen vastaanotto- ja arviointiosastona ja vastaa Kanta-Hämeen alueella kiireellisesti sijoitettujen lasten vastaanotosta ja tilanteen arvioinnista. Osaston tiimiä vahvistetaan muuttamalla yksi ohjaajan tehtävä sairaanhoitajan tehtäväksi sekä lisäämällä yövuoroon lähihoitaja. Näin lasten kokonaistilanteen arviointia voidaan toteuttaa entistä vahvemmin moniammatillisena yhteistyönä. Työssä painottuvat lapsen ja perheen kunnioittava kohtaaminen, arjen läsnäolo sekä lapsen vahvuuksien esiin tuominen.
Nuorten kuntouttava osasto Apila toimii seitsemänpaikkaisena yksikkönä 13–17-vuotiaille nuorille, joilla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia haasteita, mielenterveyden vaikeuksia, koulunkäyntiin liittyviä ongelmia tai päihdekokeiluja. Aiemmin perustason yksikkönä toiminut Apila siirtyy vuoden 2026 alusta erityistason kuntouttavaksi osastoksi. Tiimiä vahvistetaan sairaanhoitajalla ja ohjaajalla, mikä mahdollistaa entistä vaativamman tuen tarjoamisen alueen nuorille ja perheille. Kuntouttavassa työssä nuorta tuetaan rakentamaan uutta suuntaa elämälle vaiheittain ja yhteistyössä perheen kanssa.
Oma Häme vahvistaa omia palveluitaan
Mäkikujan vahvistuminen on osa Oma Hämeen lastensuojelun omien laitospalvelujen kehittämistä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni laitoshoitoa tarvitseva nuori voidaan sijoittaa hyvinvointialueen omaan erityistason yksikköön. Mäkikujan lisäksi Hämeenlinnaan keväällä avattava Apparan nuorisokoti toimii vahvasti resursoituna erityisyksikkönä. Yhdessä nämä yksiköt vahvistavat Kanta-Hämeen lastensuojelun palvelukokonaisuutta.
Henkilöstö on ollut mukana suunnittelemassa Mäkikujan toiminnan muutosta vuoden 2025 aikana. Yksikössä työhyvinvointia tuetaan säännöllisellä työnohjauksella, koulutuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä muiden lastensuojeluyksiköiden kanssa. Muutoksen tavoitteena on varmistaa laadukas, vaikuttava ja ihmisläheinen sijaishuolto alueen lapsille ja nuorille myös tulevaisuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija Luodessijais- ja jälkihuollon päällikköPuh:040 587 3278eija.luodes@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Ikä Iloiten -hanke jalkautui miesten pariin Janakkalassa – kohtaamisista arvokasta tietoa palvelujen kehittämiseen20.2.2026 10:55:25 EET | Artikkeli
Hanke pyrkii tavoittamaan palvelujen ulkopuolella olevia iäkkäitä ihmisiä siellä, missä he ovat. THL pitää lähestymistapaa raikkaana ja merkityksellisenä.
Puhtaiden käyttövälineiden vaihtopaikka Hämeenlinnassa on siirtynyt Päivätuvalle19.2.2026 13:39:53 EET | Uutinen
Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste toimii Matti Alangon katu 1:ssä.
Ahveniston sairaala vihittiin käyttöön – uusi aikakausi Kanta-Hämeen historiassa18.2.2026 16:35:11 EET | Tiedote
Ahveniston sairaala, "Assi", vihittiin käyttöön Hämeenlinnassa 17.2.2026, alkaen uusi aikakausi Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ja integroituja palveluita potilaslähtöisesti. Sairaalan toteutuksen keskiössä ovat yhteistyö, inhimillisyys ja tulevaisuuden tarpeet vastaaminen.
Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen ohjeen ja nuorisovaltuuston toimintasäännön17.2.2026 12:20:08 EET | Tiedote
Maanantaina 16. helmikuuta koolla ollut aluehallitus päätti, että Assin, Ahveniston ja Viipurintien pysäköintialueilla maksuton pysäköinti turvataan niille asiakasryhmille, joille pysäköintimaksu muodostaisi tosiasiallisen esteen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaiselle saavutettavuudelle. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että aluehallitus itse päättää maksuttomaan pysäköintiin oikeuttavista kriteereistä. Tarkemmat kriteerit päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 2. maaliskuuta. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myös hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritellään nuorisovaltuuston tehtävät ja kokouskäytännöt. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti lähikokouksina. Vierailijat ja esittelijät voivat osallistua kokouksiin etäyhteydellä, ja kokouspaikkana voidaan käyttää kaikkia alueen kuntia, ellei nuorisovaltuusto yksimielisesti toisin päätä. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuort
Oma Häme tarjoaa kesätöitä nuorille eri puolilla Kanta-Hämettä – haku on nyt auki17.2.2026 10:12:24 EET | Tiedote
Oma Häme tarjoaa jälleen tulevana kesänä nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja sosiaali- ja terveysalaan. Tarjolla on noin 150 kesätyöpaikkaa vuosina 2009–2011 syntyneille nuorille. Kesätyöt sijoittuvat eri puolille Kanta-Hämettä. Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua sote-alan arkeen. Työtehtävät ovat avustavia, ja niitä on tarjolla esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluiden yksiköissä sekä perusterveydenhuollon sairaalatehtävissä. Työpaikkoja on tarjolla laajasti koko maakunnan alueella Hämeenlinnasta Forssan seudulle. Hakijoita kannustetaan hakemaan rohkeasti myös kantakaupungin ulkopuolelle, sillä kesätyöpaikkoja on hyvin tarjolla useilla paikkakunnilla. Kesätyöjakso kestää kaksi viikkoa ja sisältää kymmenen työpäivää. Jakso ajoittuu kesä–heinäkuulle ja työtä tehdään arkipäivisin päiväsaikaan, 30 tuntia viikossa. Palkka kahden viikon työstä on 420 euroa. Työjakso toteutetaan yhtenäisenä. Kesätyöpaikkojen h
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme