Mäkikujan perhetukikeskuksesta tulee erityistason lastensuojeluyksikkö

Mäkikujan perhetukikeskus Riihimäellä muuttuu vuoden 2026 alusta erityistason lastensuojelulaitokseksi. Muutos vahvistaa yksikön osaamista ja mahdollisuuksia tarjota entistä vaativampaa ja moniammatillisempaa tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Asiakaspaikkojen määrä ei muutu, mutta henkilöstöä lisätään ja osaamista syvennetään.

Mäkikuja on lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö, jossa tehdään suunnitelmallista ja kuntouttavaa työtä nuorten ja perheiden kanssa. Työ perustuu systeemiseen eli suhdeperustaiseen työotteeseen, jossa keskiössä ovat nuoren tärkeät ihmissuhteet sekä koko perheen tukeminen. Yksikössä toimii kaksi osastoa, vastaanotto- ja arviointiosasto Vanamo sekä nuorten kuntouttava osasto Apila.

Vanamo jatkaa hyvinvointialueen vastaanotto- ja arviointiosastona ja vastaa Kanta-Hämeen alueella kiireellisesti sijoitettujen lasten vastaanotosta ja tilanteen arvioinnista. Osaston tiimiä vahvistetaan muuttamalla yksi ohjaajan tehtävä sairaanhoitajan tehtäväksi sekä lisäämällä yövuoroon lähihoitaja. Näin lasten kokonaistilanteen arviointia voidaan toteuttaa entistä vahvemmin moniammatillisena yhteistyönä. Työssä painottuvat lapsen ja perheen kunnioittava kohtaaminen, arjen läsnäolo sekä lapsen vahvuuksien esiin tuominen.

Nuorten kuntouttava osasto Apila toimii seitsemänpaikkaisena yksikkönä 13–17-vuotiaille nuorille, joilla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia haasteita, mielenterveyden vaikeuksia, koulunkäyntiin liittyviä ongelmia tai päihdekokeiluja. Aiemmin perustason yksikkönä toiminut Apila siirtyy vuoden 2026 alusta erityistason kuntouttavaksi osastoksi. Tiimiä vahvistetaan sairaanhoitajalla ja ohjaajalla, mikä mahdollistaa entistä vaativamman tuen tarjoamisen alueen nuorille ja perheille. Kuntouttavassa työssä nuorta tuetaan rakentamaan uutta suuntaa elämälle vaiheittain ja yhteistyössä perheen kanssa.

Oma Häme vahvistaa omia palveluitaan

Mäkikujan vahvistuminen on osa Oma Hämeen lastensuojelun omien laitospalvelujen kehittämistä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni laitoshoitoa tarvitseva nuori voidaan sijoittaa hyvinvointialueen omaan erityistason yksikköön. Mäkikujan lisäksi Hämeenlinnaan keväällä avattava Apparan nuorisokoti toimii vahvasti resursoituna erityisyksikkönä. Yhdessä nämä yksiköt vahvistavat Kanta-Hämeen lastensuojelun palvelukokonaisuutta.

Henkilöstö on ollut mukana suunnittelemassa Mäkikujan toiminnan muutosta vuoden 2025 aikana. Yksikössä työhyvinvointia tuetaan säännöllisellä työnohjauksella, koulutuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä muiden lastensuojeluyksiköiden kanssa. Muutoksen tavoitteena on varmistaa laadukas, vaikuttava ja ihmisläheinen sijaishuolto alueen lapsille ja nuorille myös tulevaisuudessa.