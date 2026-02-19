Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta kolme nuorten harjoitusyritystä
20.2.2026 16:11:40 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 20. helmikuuta palkittiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kuopiossa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 25 yritystä ja noin 70 nuorta alueen oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Risto Räsänen Savon ammattiopistosta.
Kuopiossa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Matkus Shopping Centerissä. Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: PielaTech NYT
Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi
Liikeidea: Yritys tarjoaa tekoälyautomaatioita ja -agentteja erilaisiin työtehtäviin, joita ovat esimerkiksi jatkuva asiakastuki, kirjanpito, data-analytiikat, sekä kaikenlainen automatisointi.
Palkintoperusteet: Tiimin osaaminen on vahvaa, he ovat aktiivisia ja viestivät vakuuttavasti. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa yritys tarjoaa merkittävää palvelua niin yksityishenkilöille kuin pienille yrittäjillekin. Yrityksellä on liiketoimintapotentiaalia paikallisesti ja valtakunnallisesti.
Paras NYT-yritys – toinen aste: FrostBuster NYT
Kallaveden lukio, Kuopio
Liikeidea: Yritys valmistaa hukkametallista lumilautailuun tarkoitettuja jäätalttoja, joilla saadaan tehokkaasti poistettua lumilaudan siteisiin kertynyt jää. Jäätaltta on kiinnitetty turvallisesti lumilaudan siteisiin.
Palkitsemisperusteet: Innovatiivinen tuote, jolle löytyy markkina. Tuotetta on kehitetty monia kierroksia. Yritys on tehnyt myös markkinatutkimusta ja kaupallistamisen idea on selvillä. Yritys on ollut yhteydessä myös alan vaikuttajiin.
Paras liikeidea: Shelfie NYT
Kallaveden lukio, Kuopio
Liikeidea: Shelfie on mobiilisovellus, joka auttaa kotitalouksia seuraamaan ruokien vanhenemispäiviä automaattisesti ja vähentämään ruokahävikkiä. Se tekee arjesta helpompaa ja säästää sekä rahaa että ympäristöä.
Palkitsemisperusteet: Yrityksestä löytyy teknistä osaamista ja asiakkaan ongelma on tunnistettu. Yrityksellä on skaalautumispotentiaalia sisältävä idea, ja tuotteella on merkityksellinen tavoite. Myös kilpailijavertailu ja reseptiikan kehitystyö vakuuttivat.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:
Paras tuote: FrostBuster NYT
Kallaveden lukio, Kuopio
Liikeidea: Yritys valmistaa hukkametallista lumilautailuun tarkoitettuja jäätalttoja, joilla saadaan tehokkaasti poistettua lumilaudan siteisiin kertynyt jää. Jäätaltta on kiinnitetty turvallisesti lumilaudan siteisiin.
Palkitsemisperusteet: Tuote ratkaisee oikean ongelman ja se on innovatiivinen. Tuotteen hinnoittelu on hyvin mietitty ja sen kohderyhmä on tunnistettu. Tuotteen säilytystapa on myös suunniteltu turvallisuus edellä.
Paras palvelu: Vauhtis NYT
Kallaveden lukio, Kuopio
Liikeidea: Lapsille suunnattu sovellus, joka tekee liikkumisesta hauskaa ja motivoivaa pelillistämisen avulla. Sovellus kannustaa lapsia liikkumaan palkintojen, haasteiden ja virtuaalisten saavutusten kautta. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat seurata lasten aktiivisuutta turvallisesti ja tukea heidän hyvinvointiaan.
Palkitsemisperusteet: Vanhempien rooli ja tarve palvelun kehittämisessä on mietitty. Palvelu on rakennettu houkuttelevaksi lapsille. Palvelussa vakuuttivat pelillisyys ja skaalautuvuus. Tuotteen hinnoittelu ja asiakkuus olivat hyvin suunniteltuja.
Paras messupiste: LOIMU NYT
Nepenmäen koulu, Joensuu
Liikeidea: Yritys valmistaa mehiläisvahakynttilöitä suomalaisista raaka-aineista.
Palkitsemisperusteet: Houkutteleva ja huoliteltu kokonaisuus. Myös brändin mukainen pukeutuminen. Tuotteet olivat kauniisti esillä.
Paras myyntipuhe: Neljä apuria NYT
Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi
Liikeidea: Yritys auttaa Pielaveden asukkaita erilaisissa askareissa. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, kauppareissut ja pihatyöt.
Palkitsemisperusteet: Myyntipuheen avulla tuotiin koko brändi ja sen ilme esille, heittäytyen ja aidosti. Myös liikeidea tuotiin selkeästi esille.
Yleisön suosikki: CHOCO HOUSE NYT
Savon ammattiopisto, Kuopio
Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy Dubai suklaa -kuppeja.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:
-
Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto, Siilinjärvi
-
Kallaveden lukio, Kuopio
-
Nepenmäen koulu, Joensuu
-
Pielisjoen koulu, Joensuu
-
Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi
-
Savon ammattiopisto, Kuopio
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Kuopion aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
-
Anne Bruun, Asiakkuuspäällikkö , OP Pohjois-Savo
-
Anu Häiväläinen, Yhteyspäällikkö, Business Kuopio
-
Jesse Karjalainen, Toimitusjohtaja, Unelma Finland
-
Matti Laitinen, Innovaatioasiantuntija, Business Center Pohjois-Savo
-
Heidi Lappi, Projektipäällikkö, Mansikka ry
-
Soili Makkonen, Strategia- ja kehitysjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
-
Jonni Markkanen, Projektipäällikkö, SawoGrow
-
Jukka Nevalainen, Asiakaspäällikkö, Fennia
-
Olli Paavola, Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, Talentree
-
Marika Ropponen, yrittäjyysasiantuntija, Sakky & Business Center Pohjois-Savo
Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat lehtori Marja Kauppinen Savonia Ammattikorkeakoulusta, rehtori Tiina Kuiri Savonia Ammattikorkeakoulusta sekä yritysneuvoja Hanna Tuhkio Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry:stä.
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja
Tapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Risto Räsänen Savon ammattiopistosta. Häntä kuvaillaan näin:
Risto Räsänen on pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti edistänyt yrittäjyyskasvatusta Pohjois-Savossa ja Savon koulutuskuntayhtymässä. Hän on ylialainen sparraaja, joka on innostanut opiskelijoita ja opettajia yrittäjämäiseen ajatteluun, ohjannut lukuisia nuorten yrityksiä sekä ollut aktiivinen toimija Business Center Pohjois-Savon verkostossa. Räsänen tunnetaan positiivisesta, ratkaisukeskeisestä ja opiskelijalähtöisestä työotteestaan sekä vahvasta ammattitaidostaan.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Lisätietoja Kuopion aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:
Jere Ronkainen
Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut
p. 050 400 4724
jere.ronkainen@nuortennyt.fi
Haastattelupyynnöt ja valokuvat:
Mari Lehtonen
Viestinnän asiantuntija
p. 040 4508 307
mari.lehtonen@nuortennyt.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jere RonkainenAsiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut, Itä-SuomiPuh:050 400 4724jere.ronkainen@nuortennyt.fi
Mari LehtonenViestinnän asiantuntijaPuh:040 4508 307mari.lehtonen@nuortennyt.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Tävlingen Våga vara företagsam 2026: 9 ungas företag från Österbotten fortsätter till finalen19.2.2026 18:28:27 EET | Pressmeddelande
Vid den regionala tävlingen Våga vara företagsam som ordnades av Ung företagsamhet och ekonomi NYT den 19 februari belönades Österbottens mest intressanta UF-företag. Sammanlagt 98 övningsföretag och närmare 260 unga från Österbotten deltog i evenemanget i Vasa. Nio företag gick vidare till den nationella finalen i april. Under evenemanget delades även ut utmärkelsen Österbottens lärare i företagsamhetsfostran, som tillföll Mia Mattsson från Jakobstads gymnasium.
Uskalla Yrittää 2026: Pohjanmaan aluetapahtumasta finaaliin etenee yhdeksän nuorten harjoitusyritystä19.2.2026 18:28:27 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa 19. helmikuuta palkittiin Pohjanmaan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Vaasassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lähes 100 yritystä ja noin 260 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Yhdeksän yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Pohjanmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus Mia Mattssonille Jakobstads gymnasiumista, Pietarsaaresta.
Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Mikkelin ja Kaakkois-Suomen kouluista finaaliin kolme harjoitusyritystä18.2.2026 16:21:56 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 18. helmikuuta palkittiin Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kouvolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja noin 60 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta.
Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan aluekilpailusta finaaliin kolme harjoitusyritystä18.2.2026 16:18:39 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 18. helmikuuta palkittiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Kouvolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 21 yritystä ja noin 60 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kolmen yrityksen tie jatkuu finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös alueellinen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Anne Jaakola Pappilansalmen koulusta Haminasta.
Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Hämeenlinnan aluekilpailusta finaaliin jatkaa neljä nuorten yritystä12.2.2026 19:37:11 EET | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 12. helmikuuta palkittiin Kanta- ja Päijät-Hämeen kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Hämeenlinnassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 37 yritystä ja noin 90 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Neljän yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös kaksi Vuoden alueellisen yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustusta, jotka saivat Sari Mäyrä koulutuskeskus Salpauksesta ja Tuija Tiala Hämeenlinnan lyseon lukiosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme