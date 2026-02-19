Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta kolme nuorten harjoitusyritystä

Kuopiossa palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Matkus Shopping Centerissä. Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – perusaste: PielaTech NYT

Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi



Liikeidea: Yritys tarjoaa tekoälyautomaatioita ja -agentteja erilaisiin työtehtäviin, joita ovat esimerkiksi jatkuva asiakastuki, kirjanpito, data-analytiikat, sekä kaikenlainen automatisointi.

Palkintoperusteet: Tiimin osaaminen on vahvaa, he ovat aktiivisia ja viestivät vakuuttavasti. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa yritys tarjoaa merkittävää palvelua niin yksityishenkilöille kuin pienille yrittäjillekin. Yrityksellä on liiketoimintapotentiaalia paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Paras NYT-yritys – toinen aste: FrostBuster NYT

Kallaveden lukio, Kuopio



Liikeidea: Yritys valmistaa hukkametallista lumilautailuun tarkoitettuja jäätalttoja, joilla saadaan tehokkaasti poistettua lumilaudan siteisiin kertynyt jää. Jäätaltta on kiinnitetty turvallisesti lumilaudan siteisiin.

Palkitsemisperusteet: Innovatiivinen tuote, jolle löytyy markkina. Tuotetta on kehitetty monia kierroksia. Yritys on tehnyt myös markkinatutkimusta ja kaupallistamisen idea on selvillä. Yritys on ollut yhteydessä myös alan vaikuttajiin.

Paras liikeidea: Shelfie NYT

Kallaveden lukio, Kuopio

Liikeidea: Shelfie on mobiilisovellus, joka auttaa kotitalouksia seuraamaan ruokien vanhenemispäiviä automaattisesti ja vähentämään ruokahävikkiä. Se tekee arjesta helpompaa ja säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Palkitsemisperusteet: Yrityksestä löytyy teknistä osaamista ja asiakkaan ongelma on tunnistettu. Yrityksellä on skaalautumispotentiaalia sisältävä idea, ja tuotteella on merkityksellinen tavoite. Myös kilpailijavertailu ja reseptiikan kehitystyö vakuuttivat.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:

Paras tuote: FrostBuster NYT

Kallaveden lukio, Kuopio



Liikeidea: Yritys valmistaa hukkametallista lumilautailuun tarkoitettuja jäätalttoja, joilla saadaan tehokkaasti poistettua lumilaudan siteisiin kertynyt jää. Jäätaltta on kiinnitetty turvallisesti lumilaudan siteisiin.

Palkitsemisperusteet: Tuote ratkaisee oikean ongelman ja se on innovatiivinen. Tuotteen hinnoittelu on hyvin mietitty ja sen kohderyhmä on tunnistettu. Tuotteen säilytystapa on myös suunniteltu turvallisuus edellä.

Paras palvelu: Vauhtis NYT

Kallaveden lukio, Kuopio

Liikeidea: Lapsille suunnattu sovellus, joka tekee liikkumisesta hauskaa ja motivoivaa pelillistämisen avulla. Sovellus kannustaa lapsia liikkumaan palkintojen, haasteiden ja virtuaalisten saavutusten kautta. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat seurata lasten aktiivisuutta turvallisesti ja tukea heidän hyvinvointiaan.

Palkitsemisperusteet: Vanhempien rooli ja tarve palvelun kehittämisessä on mietitty. Palvelu on rakennettu houkuttelevaksi lapsille. Palvelussa vakuuttivat pelillisyys ja skaalautuvuus. Tuotteen hinnoittelu ja asiakkuus olivat hyvin suunniteltuja.

Paras messupiste: LOIMU NYT

Nepenmäen koulu, Joensuu

Liikeidea: Yritys valmistaa mehiläisvahakynttilöitä suomalaisista raaka-aineista.

Palkitsemisperusteet: Houkutteleva ja huoliteltu kokonaisuus. Myös brändin mukainen pukeutuminen. Tuotteet olivat kauniisti esillä.

Paras myyntipuhe: Neljä apuria NYT

Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi

Liikeidea: Yritys auttaa Pielaveden asukkaita erilaisissa askareissa. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, kauppareissut ja pihatyöt.

Palkitsemisperusteet: Myyntipuheen avulla tuotiin koko brändi ja sen ilme esille, heittäytyen ja aidosti. Myös liikeidea tuotiin selkeästi esille.

Yleisön suosikki: CHOCO HOUSE NYT

Savon ammattiopisto, Kuopio

Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy Dubai suklaa -kuppeja.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto, Siilinjärvi

Kallaveden lukio, Kuopio

Nepenmäen koulu, Joensuu

Pielisjoen koulu, Joensuu

Pielaveden yhtenäiskoulu, Pielavesi

Savon ammattiopisto, Kuopio

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Kuopion aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Anne Bruun, Asiakkuuspäällikkö , OP Pohjois-Savo

Anu Häiväläinen, Yhteyspäällikkö, Business Kuopio

Jesse Karjalainen, Toimitusjohtaja, Unelma Finland

Matti Laitinen, Innovaatioasiantuntija, Business Center Pohjois-Savo

Heidi Lappi, Projektipäällikkö, Mansikka ry

Soili Makkonen, Strategia- ja kehitysjohtaja, Itä-Suomen yliopisto

Jonni Markkanen, Projektipäällikkö, SawoGrow

Jukka Nevalainen, Asiakaspäällikkö, Fennia

Olli Paavola, Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, Talentree

Marika Ropponen, yrittäjyysasiantuntija, Sakky & Business Center Pohjois-Savo

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat lehtori Marja Kauppinen Savonia Ammattikorkeakoulusta, rehtori Tiina Kuiri Savonia Ammattikorkeakoulusta sekä yritysneuvoja Hanna Tuhkio Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry:stä.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja

Tapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Risto Räsänen Savon ammattiopistosta. Häntä kuvaillaan näin:

Risto Räsänen on pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti edistänyt yrittäjyyskasvatusta Pohjois-Savossa ja Savon koulutuskuntayhtymässä. Hän on ylialainen sparraaja, joka on innostanut opiskelijoita ja opettajia yrittäjämäiseen ajatteluun, ohjannut lukuisia nuorten yrityksiä sekä ollut aktiivinen toimija Business Center Pohjois-Savon verkostossa. Räsänen tunnetaan positiivisesta, ratkaisukeskeisestä ja opiskelijalähtöisestä työotteestaan sekä vahvasta ammattitaidostaan.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

