SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus puhuu nollatoleranssista, teot lisäävät raskaussyrjintää

21.2.2026

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen arvostelee voimakkaasti Orpon hallitus esitystä määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta. Rantasen mukaan hallituksen oma vaikutusarvio paljastaa esityksen vakavimman ongelman: se lisää raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä työelämässä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
– On kestämätöntä, että sama hallitus myöntää itse esityksessään syrjinnän riskin kasvavan ja samaan aikaan pääministeripuolue kokoomus kampanjoi näyttävästi raskaussyrjinnän nollatoleranssin puolesta. Puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa keskenään, Rantanen ihmettelee.

Raskaussyrjintä on Suomessa todellinen ja laajalle levinnyt ongelma. Joka neljäs raskaana oleva kokee syrjintää työelämässä. Syrjintä näkyy esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden jatkamatta jättämisenä, rekrytoinneista sivuuttamisena tai uralla etenemisen pysähtymisenä raskauden vuoksi.

– Työelämän tasa-arvoa ei rakenneta heikentämällä raskaana olevien ja perheellistymistä suunnittelevien asemaa. Hallituksen esitys tekee juuri näin: se lisää epävarmuutta ja siirtää riskin työntekijälle tilanteessa, jossa tämän pitäisi voida luottaa toimeentuloonsa ja tulevaisuuteensa, Rantanen korostaa.

Rantasen mukaan on nurinkurista, että hallitus valmistelee tasa-arvolain muutosta raskaussyrjinnän vähentämiseksi, vaikka samaan aikaan työelämälainsäädäntöä muutetaan suuntaan, joka kasvattaa syrjinnän riskiä.

– Pelkät imagoteot eivät riitä. Jos hallitus olisi aidosti sitoutunut raskaussyrjinnän kitkemiseen, se ei ajaisi läpi lakiesityksiä, jotka tekevät syrjinnästä entistä helpompaa ja vaikeuttavat työntekijän mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan, Rantanen sanoo.

Rantanen muistuttaa, että epävarmuuden lisääminen työelämässä on lyhytnäköistä myös Suomen väestökehityksen kannalta.

– Perheellistymisen kynnystä ei madalleta lisäämällä määräaikaisuuksia ja turvattomuutta. Nyt Suomi tarvitsisi luottamusta, ennakoitavuutta ja reiluja pelisääntöjä työelämään, ei lisää pelkoa siitä, voiko raskaudesta kertoa työnantajalle, Rantanen painottaa.

