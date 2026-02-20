Kokoomuksen Limnell: Tekoäly muuttaa vaalihäirinnän luonteen – Suomen varauduttava ennakoiden
21.2.2026 11:07:57 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomen on varauduttava tekoälyyn perustuvaan vaalihäirintään hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja, arvioi kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell. Hänen mukaansa tekoälyn nopea kehitys voi mahdollistaa aiempaa laajamittaisemman vaikuttamisen vaalien luotettavuuteen ja yhteiskunnalliseen luottamukseen.
”Seuraavat vaalit voivat olla ensimmäiset, joissa tekoälyvaikuttaminen on laajamittaista. Deepfake-sisällöt ja tekoälyllä tuotettu disinformaatio voivat kohdistua suoraan demokratian ytimeen eli kansalaisten luottamukseen”, Limnell sanoo.
Tekoälyavusteista vaikuttamista on jo nähty kansainvälisesti, mutta teknologian kehitys muuttaa vaalihäirinnän mittakaavaa, nopeutta ja vaikuttavuutta. Limnellin mukaan kehityksen vauhti tekee tilanteesta erityisen haastavan.
”Tekoäly kehittyy poikkeuksellisen nopeasti. Kaikkia tulevia vaikuttamisen muotoja emme vielä pysty ennakoimaan. Siksi varautuminen on aloitettava ajoissa ja sitä on tehtävä laajasti koko yhteiskunnan voimin”, Limnell toteaa.
Limnell korostaa, että vaalien luotettavuus on keskeinen osa kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta.
”Kyse ei ole vain teknisestä tietoturvasta, vaan demokratian toimivuudesta ja päätöksenteon legitimiteetistä. Luotettavat vaalit ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta.”
Limnell esittää kolme keskeistä toimenpidettä vaaliturvallisuuden vahvistamiseksi. Ensinnäkin Suomeen tulee rakentaa kansallinen kyky deepfake-sisällön tunnistamiseen ja torjuntaan. Toiseksi puolueiden ja kampanjoiden on sovittava yhteiset pelisäännöt tekoälyn käytöstä. Kolmanneksi kansalaisten medialukutaitoa on vahvistettava ennen vaaleja.
”Vaaliturvallisuus on yhteinen vastuu. Viranomaisten, puolueiden, median, teknologiayhtiöiden ja kansalaisten yhteistyö on ratkaisevaa, jotta luottamus vaaleihin säilyy myös teknologian murroksessa”, Limnell sanoo.
Limnellin mukaan Suomen vahvuuksia ovat korkea yhteiskunnallinen luottamus ja kokonaisturvallisuuden toimintamalli.
”Kun varaudumme ennakoivasti ja yhdessä, voimme suojata demokratiaa ja vahvistaa Suomen asemaa luotettavana ja vakaana yhteiskuntana myös tulevaisuudessa”, Limnell toteaa.
