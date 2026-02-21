Kokoomuksen Wallinheimo: Oppositio yrittää sumuttaa alkoholilakia käsiteltäessä
21.2.2026 14:12:58 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajat valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun johdolla väittävät, että hallitus olisi vapauttamassa hallitsemattomasti rajat ylittävää alkoholin myyntiä. Oppositioedustajat väittävät, että hallitus voisi rajoittaa alkoholin etämyyntiä Suomeen muista EU-maista tietyn prosenttimäärän perusteella. Tällöin EU-jäsenmaiden lainsäädännössä voisi esimerkiksi suosia tiettyjä kotimaisia valmistajia.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon mukaan oppositio pyrkii tietoisesti sotkemaan keskustelua.
“Ensimmäinen virhe oli jo siinä, että oppositio väittää hallituksen vapauttavan lainsäädännöllä etämyynnin. Se ei pidä paikkansa. Etämyynti Suomeen on jo nyt yksiselitteisesti laillista Korkeimman oikeuden viime syksyllä antaman ratkaisun myötä. Nyt hallitus selkeyttää etämyynnin sääntelyä, esimerkiksi ikärajakontrollilla”, Wallinheimo muistuttaa.
Oppositio vetoaa EU-komission muistiinpainoihin Komission ja Suomen viranomaisten välisestä tapaamisesta marraskuussa 2022. Tapaamisessa Suomen viranomaiset ovat esittäneet sääntelyratkaisua, jossa alkoholin etäostaminen todettaisiin yksiselitteisesti lailliseksi ja rajat ylittävä etämyynti puolestaan rajoitettaisiin vain kotimaan vähittäismyynnin vahvuuksiin. Wallinheimo muistuttaa asiakirjan kontekstista.
“Kun näin asiakirjan, olin hämmentynyt. Siitä ei millään ole luettavissa sitä, mitä oppositio väittää siellä lukevan. Komissio on virkatasolla ilmaissut tyytyväisyytensä siihen, että Suomen esittämät ratkaisut etenevät oikeaan suuntaan, kun siihen asti Suomi on komissiolle väittänyt etämyynnin Suomeen olleen kokonaan kiellettyä. Missään nimessä asiakirjasta ei ole luettavissa, että komissio hyväksyisi esitetyn ratkaisunsa sellaisenaan. Päinvastoin, komissio huomauttaa asiaan kytkeytyvän ratkaisemattomia kysymyksiä,” Wallinheimo sanoo.
Wallinheimo muistuttaa, että koko tapaaminen on järjestetty siksi, että komissio on katsonut Suomen lainsäädännön olevan ristiriidassa EU oikeuden kanssa. Tapaaminen on ollut osa komission jo vuosia sitten aloittamaa EU Pilot-menettelyä. Kyseessä on neuvottelumenettely, jossa komissio pyrkii ohjaamaan jäsenmaata korjaamaan kansallista lainsäädäntöä siltä osin kun se on ristiriidassa EU lainsäädännön kanssa. Se on vaihtoehto tuomioistuinvetoiselle rikkomusmenettelylle. Pilot menettelyn alkamisen jälkeen tilanne on muuttunut uuden oikeuskäytännön myötä, mutta menettely on edelleen käynnissä ja Komissio on odottanut Suomen selkeyttävän oikeustilaa myös lainsäädännössään.
“EU:n sisämarkkinoiden perusta on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Jos toisessa jäsenvaltiossa laillisesti myytävää tuotetta saa etämyydä Suomeen, rajoitusten on oltava EU-oikeuden mukaisia, syrjimättömiä ja suhteellisia. Hallituksen esitys on rakennettu näiden reunaehtojen varaan”, Wallinheimo sanoo.
“Oppositio yrittää sumuttaa ja sotkea faktoja. EU-oikeuden asiantuntijat ovat todenneet lukuisia kertoja, että emme voi kansallisesti rajoittaa alkoholin etämyyntiä tietyille prosenteille. Tätä ei yhdet kokousmuistiinpanot muuta. Suomella ei ole varaa säätää lakia, joka kaatuu ensimmäisessä EU-oikeudellisessa tarkastelussa”, Wallinheimo toteaa.
“Olen toki samaa mieltä opposition kanssa siitä, että olisi parempi jos kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saisivat palvella suomalaisia samoilla tavoilla. Siihen vain ainoa tapa on purkaa Alkon monopoli, mutta olen ymmärtänyt, että siihen oppositiossa ei ole valmiutta,” Wallinheimo muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: Itä-Suomea ei ole hylätty – päätöksiä valmistellaan kevään aikana21.2.2026 17:13:38 EET | Tiedote
Torstain kyselytunnilla käytiin keskustelua Itä-Suomen tilanteesta ja mahdollisista erityistalousalueista. Ministeri Purran lausunnoista on syntynyt tulkintoja, joiden mukaan hallitus olisi luopumassa erityistalousalueiden edistämisestä.
Kokoomuksen Limnell: Tekoäly muuttaa vaalihäirinnän luonteen – Suomen varauduttava ennakoiden21.2.2026 11:07:57 EET | Tiedote
Suomen on varauduttava tekoälyyn perustuvaan vaalihäirintään hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja, arvioi kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell. Hänen mukaansa tekoälyn nopea kehitys voi mahdollistaa aiempaa laajamittaisemman vaikuttamisen vaalien luotettavuuteen ja yhteiskunnalliseen luottamukseen.
Kokoomuksen Kaleva: Sulfaatin päätymistä vesistöihin on hillittävä lainsäädännöllä20.2.2026 13:14:25 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva vaatii, että sulfaatin päätymistä vesistöön hillitään lainsäädäntöä täsmentämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sulfaatti lisätään valtioneuvoston asetukseen ympäristölle haitalliseksi aineeksi ja siihen liittyville päästöille määritellään kansalliset raja-arvot.
Kokoomuksen Kopra: Itä-Suomea ei ole hylätty – nyt on aika tehdä ratkaisuja, jotka kääntävät suunnan20.2.2026 12:57:50 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän lappeenrantalainen puheenjohtaja Jukka Kopra torjuu väitteet Itä-Suomen hylkäämisestä ja painottaa, että hallitus tulee käsittelemään ratkaisuja alueen vahvistamiseksi. Hänen mukaansa yhtään esitystä ei ole hylätty. ”Nyt on aika edetä päätöksiin”, Kopra sanoo.
Kokoomuksen Satonen: SDP puhui itsensä pussiin – Venäjän hyökkäyssota on iskenyt Suomeen muita maita kovemmin20.2.2026 12:53:14 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen huomauttaa, että SDP myöntää nyt itsekin Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan iskeneen Suomeen muuta Eurooppaa kovemmin. Samalla kaatuu opposition keskeinen väite, että Suomen talousongelmat johtuvat hallituksesta ja että suhdannetilanne olisi sama kaikkialla Euroopassa. ”SDP:ssäkin on tajuttu, että Venäjän hyökkäyssodan seurauksista Etelä- ja Pohjois-Karjala ovat kärsineet enemmän kuin Mallorca”, Satonen sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme