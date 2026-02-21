SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen määräaikaislakiesitystä korjattava perusteellisesti

Oikeusoppineet työoikeuden dosentti Jaana Paanetoja ja emeritusprofessori Niklas Bruun ovat Helsingin Sanomien perusteellisessa haastattelussa todenneet, että esitys on keskeneräinen, ristiriitainen ja jossa käsitteet on sekoitettu. Myös muilta asiantuntijoilta tulee samaa viestiä. Palkansaajapuoli on vastustanut yksimielisesti esitystä ja työnantajat ovat kannattavat sitä lain käsittelyn eri valmisteluvaiheissa.

– Näin sisällöllisesti yksipuolista ja heikkoa lainvalmistelua ei pidä hyväksyä. Sitä pitää muuttaa lakiesityksen jatkokäsittelyssä SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly sanoo.

Esitys lisäisi määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ja helpottaisi niiden ketjuttamista, mikä kasvattaa työelämän epävarmuutta ilman uskottavia työllisyysvaikutuksia.

– Hallitus perustelee esitystä työllisyyden parantamisella, mutta näyttö vaikutuksista puuttuu. Sen sijaan työntekijöiden turva heikkenee ja määräaikaisuudet kasvavat. Jo nyt Suomi on niissä EU:n viidenneksi korkeimmalla tasolla, Lyly toteaa.

Lylyn mukaan erityisen ongelmallista on myös se, että esityksellä halutaan ohittaa työehtosopimuksissa sovittuja lomautusilmoitusaikoja ja lyhentää niitä lainsäädännöllä.

– Lainsäädännöllä ei pidä murtaa työmarkkinaosapuolten sopimusvapautta. Työehtosopimuksilla on sovittu työntekijöille paremmasta suojasta, eikä sitä pidä kiertää lailla, Lyly painottaa.

Lylyn mukaan esitys jatkaa hallituksen palkansaajavihamielistä linjaa, jossa työntekijöiden asemaa heikennetään pala palalta.

– Tähän mennessä on muun muassa irtisanomissuojaa heikennetty, työttömyysturvaa leikattu, aikuiskoulutustuki lopetettu, AY-jäsenmaksujen verovähennys on poistettu. Ja lisää tulee, kun nyt heikennetään lisää turvaa. Työlainsäädännön tarkoitus on aina ollut suojata työelämän heikompaa osapuolta työntekijää, ei siirtää suojaa työnantajalle, Lyly korostaa.

Lyly edellyttää esitykseen merkittäviä muutoksia.

– Kun asiantuntijat ovat laajasti samaa mieltä ongelmista, on perusteltua kysyä, onko esityksessä mitään järkeä. Lakia on korjattava paljon valiokuntakäsittelyssä tai se on palautettava uuteen valmisteluun. Eduskunnan tehtävä on säätää selkeää, oikeudenmukaista ja kestävää lainsäädäntöä. Tätä esitystä on muutettava paljon, jotta se täyttää nämä vaatimukset, Lyly päättää.