Kokoomuksen Partanen: Itä-Suomea ei ole hylätty – päätöksiä valmistellaan kevään aikana
21.2.2026 17:13:38 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Torstain kyselytunnilla käytiin keskustelua Itä-Suomen tilanteesta ja mahdollisista erityistalousalueista. Ministeri Purran lausunnoista on syntynyt tulkintoja, joiden mukaan hallitus olisi luopumassa erityistalousalueiden edistämisestä.
– Oppositio on pyrkinyt luomaan kuvaa, että olisimme hylkäämässä Itä-Suomen. Näin ei ole. Valmistelu on käynnissä ja päätöksiä tullaan tekemään. Itä-Suomea ei ole hylätty, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen.
Partasen mukaan hallitus on tunnistanut Itä-Suomen poikkeuksellisen tilanteen ja käynnistänyt useita toimia alueen elinvoiman vahvistamiseksi, mutta työ ei ole vielä valmis.
– Olemme turvanneet maakuntalentojen jatkumisen, edistäneet Savon radan kehittämistä, vahvistaneet kantaverkon investointikykyä ja kohdentaneet merkittävää EU- ja kansallista rahoitusta alueen yritystoiminnan, osaamisen ja investointien tukemiseen. Lisäksi puhtaan siirtymän investointituet ja verokannustimet ovat käytössä myös Itä-Suomessa. Nämä ovat konkreettisia päätöksiä, mutta tiedämme, että ne eivät yksin riitä, Partanen sanoo.
Pääministeri Petteri Orpon nimeämä Itä-Suomen erityisedustaja Harri Broman on valmistellut esityksiä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena on esitetty muun muassa erityistalousalueiden pilotteja Kajaanin ja Imatran seuduille.
– Pöydällä on keinoja, joilla voidaan houkutella investointeja, synnyttää uusia työpaikkoja ja vahvistaa koko Itä-Suomen elinvoimaa. Valmistelutyötä ei tehdä pöytälaatikkoon, vaan päätöksiä varten. Nyt on aika edetä, Partanen korostaa.
Hallitus on vienyt Itä-Suomen tilannetta aktiivisesti myös EU-tasolle. Suomi on ainoa EU-maa, jolla on yli 1 300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat Euroopan komission ja OECD:n mukaan iskeneet kovimmin juuri Suomeen.
– Itä-Suomen tilanne ei ole normaali suhdannekysymys. Se liittyy turvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja koko Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen. Siksi Itä-Suomen asia ei ole vain alueellinen kysymys, vaan kansallinen ja eurooppalainen, Partanen sanoo.
Partanen pitää opposition puhetta Itä-Suomen hylkäämisestä vahingollisena.
– Itä-Suomeen tarvitaan uskoa ja tulevaisuuden näkymää. Kritiikki on osa politiikkaa, mutta väärä mielikuva siitä, että mitään ei tehtäisi, ei auta aluetta eteenpäin. Työ on kesken, ja juuri siksi päätöksiä on vietävä maaliin tämän kevään aikana.
Karoliina Partanen
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
