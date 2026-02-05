Kreate voitti 8,5 miljoonan euron urakan Äänekoskelta – uusi vesistösilta ja kiertoliittymä parantavat liikenneturvallisuutta vilkkaassa ympäristössä

Kreaten voittamassa hankkeessa rakennetaan uusi Äänejärven ylittävä Äänekosken silta vanhan elinkaarensa päähän tulleen 50-luvulla rakennetun sillan tilalle sekä uudistetaan liikennejärjestelyjä ja maantietä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne sekä tukea alueen teollisuuden kasvua ja kehitystä toimivilla kuljetusyhteyksillä.

Väyläviraston tilaama hanke toteutetaan STk-mallilla eli urakoitsija vastaa sekä kehitysvaiheen suunnittelun ohjauksesta että toteutusvaiheen rakentamisesta.

– STk-urakkamuoto antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää ratkaisuja yhdessä tilaajan kanssa jo ennen lapion iskemistä maahan. Tavoitteena on turvallinen, pitkäikäinen ja huollettava kokonaisuus, sanoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.

Kehitysvaiheessa paneudutaan liikennejärjestelyistä ympäristövaikutuksiin

Mt 642 Äänekosken siltahanke käynnistyy maaliskuussa kehitysvaiheella, jossa optimoidaan sillan ja tiejärjestelyjen ratkaisuja, työnaikaisia liikennejärjestelyjä sekä vaiheistusta. Tavoitteena on päivittää alustava rakentamissuunnitelma, mallintaa työnaikaiset kiertotiet ja liikennejärjestelyt, tarkentaa sillan ja tierakenteiden teknisiä ratkaisuja sekä varmistaa, että rakentaminen voi edetä turvallisesti erittäin ahtaassa ympäristössä.

– Hyödynnämme tietomallipohjaista suunnittelua, jonka avulla pystymme sovittamaan alueen geometrian ja sillan rakenteet nykyisen sillan vieressä työskentelyn kanssa saumattomasti toisiinsa. Tärkeässä roolissa on myös ympäristövaikutusten hallinta ja työnaikaisen vesienhallinnan ratkaisut, jotta pystymme minimoimaan rakentamisen ja purkutyön aikana kuormituksen vesistöön, Kokkonen kertoo.

Tavoitteena on saada kehitysvaihe valmiiksi kevään aikana ja siirtyä täysimittaiseen toteutukseen kesäkuussa. Toteutusvaiheen urakkasumma on reilu 8,5 miljoonaa euroa, ja Kreate kirjaa sen tilauskantaansa toteutusvaiheen käynnistyttyä.

Työ tehdään aivan liikenteen vieressä – kiertotiet ja turvallisuus korostuvat

Urakka-alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä, ja rakennustyöt tehdään koko hankkeen ajan aivan nykyisen liikenteen vieressä. Tämä asettaa poikkeuksellisia vaatimuksia vaiheistukselle ja liikennejärjestelyille.

– Työskentelemme koko ajan hyvin ahtaassa tilassa nykyisen sillan ja liikenteen vierellä. Jotta liikenne sujuu turvallisesti, suunnittelemme ja toteutamme työnaikaiset kiertotiet ja liikennejärjestelyt huolellisesti vaihe vaiheelta. Meille on tärkeää, että alueen asukkaat ja raskas liikenne pääsevät kulkemaan mahdollisimman häiriöttömästi koko urakan ajan, kertoo hankkeen työpäällikkö Markus Tarvainen Kreaten siltayksiköstä.

Liikenteenohjauksen suunnittelussa huomioidaan muun muassa kiertotiet, työnaikaiset kaistajärjestelyt, väliaikaiset nopeusrajoitukset ja pelastuslaitoksen hälytysreitit.

Vanha silta hyötykäyttöön

Kun Kreate on saanut uuden sillan valmiiksi, on vuorossa vanhan tehostetussa tarkkailussa olevan sillan purkaminen.

– Puramme vanhan sillan hallitusti pois, kun olemme saaneet liikenteen siirrettyä turvallisesti uudelle sillalle. Murskaamme sillan betonirakenteet murskeeksi, jota aiomme hyödyntää myöhemmin tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Yleisperiaatteena voidaan todeta, että tavoitteenamme on pienentää aina urakoidemme hiilijalanjälkeä, kun se vain suinkin on mahdollista, Tarvainen sanoo.

Kiertotaloutta tukee myös se, että työmaalla hyödynnetään urakka-alueelta irrotettavia maa- ja kiviaineksia tie- ja pengerrakenteissa.