Jokelan datakeskuksen YVA-menettely käynnistyy
23.2.2026 13:33:03 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Jokelan Vihreä Maa Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Jokelan datakeskushankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 25.3.2026 asti.
Jokelan datakeskushanke sijoittuu Tuusulan kunnan pohjoisosaan Jokelaan, läntiselle työpaikka-alueelle Vallunlenkin varrelle. Hankealue on noin kahden kilometrin etäisyydellä Jokelan keskustasta länteen. 16,8 hehtaarin kokoiselle hankealueelle ollaan suunnittelemassa kahta datakeskusrakennusta, joiden yhteenlaskettu IT-teho on 96 MW.
Hanke liitetään valtakunnan verkkoon uudella 5,8–6,3 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla, jonka liityntäpiste on Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevalla sähköasemalla.
Hankealue koostuu kahdesta datakeskusrakennuksesta, sähkö- ja jäähdytysjärjestelmistä, varavoimajärjestelmistä, hulevesien hallintaratkaisuista, toimistotiloista, vartiointirakennuksesta, sähköasemasta, pysäköintialueesta ja huoltoteistä.
Hankkeen vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle rakennetaan datakeskus, jonka IT-teho on 96 MW. Varavoimalähteenä on 76 dieselgeneraattoria, jotka ovat polttoaineteholtaan 6,3 MW. Samaan aikaan generaattoreista käytössä voi olla 66 kappaletta, joiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 415,8 MW. Hanke liitetään valtakunnanverkkoon uudella 6,3 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla (ilmajohto), jonka liityntäpiste on Nurmijärven kunnassa sijaitsevalla sähköasemalla.
VE2: Hankealueelle rakennetaan datakeskus, jonka IT-teho on 96 MW. Varavoimalähteenä on 76 dieselgeneraattoria, jotka ovat polttoaineteholtaan 6,3 MW. Samaan aikaan generaattoreista käytössä voi olla 66 kappaletta, joiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 415,8 MW. Hanke liitetään valtakunnanverkkoon uudella 5,8 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla (ilmajohto), jonka liityntäpiste on Nurmijärven kunnassa sijaitsevalla sähköasemalla.
Kuulutus on nähtävillä 23.2.–25.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. YVA-ohjelma julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/tuusulan-palvelinkeskus-YVA.
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään maanantaina 9.3.2026 klo 17.00–19.00 Jokela-talolla (Keskustie 20, 05400 Jokela). Kahvitus klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 25.3.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/42466/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/tuusulan-palvelinkeskus-YVA.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Milja Mehtonen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 255 135, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava: Joe Conway, Jokelan Vihreä Maa Oy, p. +44 7930 130 165, media@qtsdatacenters.com
YVA-konsultti: Jatta Salmi, AFRY Finland Oy, p. 050 919 5465, etunimi.sukunimi@afry.com
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
