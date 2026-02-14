Erto, Super ja Tehy antoivat uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Lakkoja kaikkialla Suomessa Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksiköissä

Lakko alkaa tiistaina 10.3.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 12.3.2026 klo 23.59.



Lakko koskee 51:tä erikseen nimettyä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavaa Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konsernien työpaikkaa ympäri Suomea. (Lista yrityksistä alla.)

Lakolla vaaditaan alalle riittäviä palkankorotuksia sekä alan muiden epäkohtien korjaamista.

Neuvotteluja käyty pian neljä kuukautta



Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on käyty lähes neljä kuukautta, eikä ratkaisua ole vieläkään syntynyt. Työnantajaliitto Hali ry hylkäsi aiemmin valtakunnansovittelijan 14.2. alalle antaman sovintoehdotuksen.

Sote ry olisi ollut ratkaisun valmis hyväksymään, vaikka ratkaisu ei helppo ollutkaan.

“Olimme työnantajaliiton ratkaisuun pettyneitä, sillä sovintoehdotus oli näkemyksemme mukaan kokonaisuutena kuitenkin kohtuullinen työntekijöille sekä työnantajille. Olisi aika toimia vastuullisesti ja saada vihdoin aikaan ratkaisu alalle. Alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet.”, toteaa Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.

Lakkovaroituksen lisäksi ovat voimassa ja jatkuvat edelleen Erton julistama koko yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva vuoronvaihtokielto sekä Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konserneja koskeva hakusaarto.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta käytiin 3.11.2025 - 28.1.2026. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 28.1., jonka jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle.

Työriitaa on sen jälkeen soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla. Aiempi Sote ry:n alalle ilmoittama lakko toteutui 17.-19.2. työnantajaliiton hylättyä valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

Lisätiedot:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi Lue lisää:

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.

Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä JHL:n, Talentian ja Salli ry:n sekä työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat esimerkiksi yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit.