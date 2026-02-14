Erto, Super ja Tehy antoivat uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle
23.2.2026 14:19:05 EET | Toimihenkilöliitto ERTO | Tiedote
Sote ry:n jäsenjärjestöt Erto, Super ja Tehy ovat antaneet 23.2. klo 14 uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lisäksi edelleen jatkuvat Erton alalle ilmoittama vuoronvaihtokielto ja tiettyjä alan yrityksiä koskeva hakusaarto.
Lakkoja kaikkialla Suomessa Attendon, Esperin ja Mehiläisen yksiköissä
Lakko alkaa tiistaina 10.3.2026 klo 00.01 ja päättyy torstaina 12.3.2026 klo 23.59.
Lakko koskee 51:tä erikseen nimettyä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavaa Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konsernien työpaikkaa ympäri Suomea. (Lista yrityksistä alla.)
Lakolla vaaditaan alalle riittäviä palkankorotuksia sekä alan muiden epäkohtien korjaamista.
Neuvotteluja käyty pian neljä kuukautta
Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on käyty lähes neljä kuukautta, eikä ratkaisua ole vieläkään syntynyt. Työnantajaliitto Hali ry hylkäsi aiemmin valtakunnansovittelijan 14.2. alalle antaman sovintoehdotuksen.
Sote ry olisi ollut ratkaisun valmis hyväksymään, vaikka ratkaisu ei helppo ollutkaan.
“Olimme työnantajaliiton ratkaisuun pettyneitä, sillä sovintoehdotus oli näkemyksemme mukaan kokonaisuutena kuitenkin kohtuullinen työntekijöille sekä työnantajille. Olisi aika toimia vastuullisesti ja saada vihdoin aikaan ratkaisu alalle. Alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet.”, toteaa Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.
Lakkovaroituksen lisäksi ovat voimassa ja jatkuvat edelleen Erton julistama koko yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva vuoronvaihtokielto sekä Attendo-, Esperi- ja Mehiläinen-konserneja koskeva hakusaarto.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025. Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta käytiin 3.11.2025 - 28.1.2026. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 28.1., jonka jälkeen palkansaajajärjestöt ilmoittivat useista työtaistelutoimista alalle.
Työriitaa on sen jälkeen soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla. Aiempi Sote ry:n alalle ilmoittama lakko toteutui 17.-19.2. työnantajaliiton hylättyä valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.
Lisätiedot:
Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi Lue lisää:
- Lakkokohteet 10.-12.3.2026 ›
- Yksityisen sosiaalipalvelualan työtaisteluiden usein kysytyt kysymykset ›
- Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut 2025–2026 ›
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä JHL:n, Talentian ja Salli ry:n sekä työnantajia edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee reilu 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat esimerkiksi yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, kotipalvelut, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt sekä ensi- ja turvakodit.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara ArolaEdunvalvontajajohtajaToimihenkilöliitto ErtoPuh:040 631 6521saara.arola@erto.fiwww.erto.fi
Linkit
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Toimihenkilöliitto ERTO
Sovintoehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle14.2.2026 22:45:54 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija on 14.2. klo 22.05 antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevassa kiistassa. Sovintoehdotus menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn. Työehtosopimusta neuvottelevien järjestöjen tulee hyväksyä tai hylätä ehdotus kokonaisuudessaan huomenna sunnuntaina kello 17. Esityksen sisältö ei ole julkinen ennen kuin vastaukset siihen on annettu.
Toimihenkilöliitto Erto valitsi uudet luottamustoimiset ja uudistaa hallintorakennettaan14.2.2026 16:41:46 EET | Tiedote
Erton edustajisto teki järjestäytymiskokouksessa 14.2.2026 henkilövalintoja toimikaudelle 2026–2029 ja muutti liiton hallintorakennetta puheenjohtajamallista toiminnanjohtajamalliin. Erton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heli Halava Erityistoimihenkilöt ET ry:stä, toiminnanjohtajana aloittaa Teemu Miettinen. Juri Aaltosen 15 vuotta kestänyt kausi Erton johdossa päättyi.
SuPer, JHL, Talentia, Erto: Yleinen linja on voitava ylittää, kun tasa-arvon edistäminen sitä vaatii12.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset, ammattiliitot SuPer, JHL, Talentia ja Erto vaativat. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on ehdottomasti tärkein.
Erto, Super ja Tehy antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle29.1.2026 14:56:25 EET | Tiedote
Sote ry:n jäsenjärjestöt Erto, Super ja Tehy ovat antaneet lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lisäksi Erto on ilmoittanut koko alaa koskevasta vuoronvaihtokiellosta sekä tiettyjä alan yrityksiä koskevasta hakusaarrosta.
Erton kysely: Kolmannes esihenkilöistä ei selviydy työturvallisuustehtävistään29.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Työssä jaksaminen on kriittinen tekijä työurien pidentämiselle. Kolmasosa esihenkilöistä kertoo, ettei suoriudu työturvallisuustehtävistään haluamallaan tavalla. Alaisista kolmasosa kokee samoin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme