Lounais-Suomen maatilat investoivat edelleen rohkeasti tulevaisuuteen

23.2.2026 12:31:38 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Lounais-Suomessa 552 maatalouden investointia sai EU:n maaseuturahoitusta viime vuonna. Vaikka maatalouden kannattavuus on ollut tapetilla, Lounais-Suomen tilat uskaltavat edelleen investoida rohkeasti tulevaisuuteen.

Kuvituskuvassa rakentaja.

Lounais-Suomessa myönnettiin vuonna 2025 EU:n maaseuturahoitusta maatalouden investointeihin yhteensä 29 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomeen investointitukia myönnettiin 21,5 miljoonaa ja Satakuntaan 7,5 miljoonaa euroa.

Koko Suomessa maatalouden investointeihin myönnettiin rahoitusta 125 miljoonaa euroa. Lounais-Suomen tilat saivat siis koko Suomen investointituista noin 23 prosenttia.

Maatilat investoivat 81 miljoonalla

Maaseuturahoitus on kuitenkin vain osa investointien kustannuksista. Tuettujen investointien kokonaiskustannukset kohoavat Lounais-Suomessa yli 81 miljoonaan euroon. Varsinais-Suomen puolella investointien kokonaiskustannukset ovat noin 61 miljoonaa euroa ja Satakunnan puolella noin 20 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäiseen valintajaksoon 211 hakemusta

EU:n maaseuturahoitusta maatalouden investointeihin myöntävät elinvoimakeskukset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen johtava rahoitusasiantuntija Janita Leppänen toteaa, että vaikka maatalouden kannattavuus on jatkuvasti tapetilla, Lounais-Suomen tilat ainakin uskaltavat edelleen investoida rohkeasti tulevaisuuteen.

– Viime vuosi oli investointien osalta varsin tavanomainen ja investointi-into tuntuu jatkuvan myös tänä vuonna. Vuoden ensimmäinen valintajakso päättyi 15. tammikuuta ja hakemuksia saapui 211 kappaletta.

Maatalouden investointitukia myönnetään esimerkiksi maatilojen rakentamisinvestointeihin, energiainvestointeihin, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviin investointeihin sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta parantaviin investointeihin.

Navetta.
Siikaisissa sijaitseva Ala-Soinin tila rakensi investointituen avulla uuden pihattonavetan, jossa lehmät jaloittelevat vapaasti ja lepäävät vesipedeillä. Lokakuussa 2025 käyttöön otetun navetan modernit valinnat lisäävät eläinten ja ihmisten hyvinvointia sekä kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.
Jasmin Rikkonen Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Takatalo lietealtaan edessä.
Pöytyällä ja Marttilassa viljelevä Taneli Takatalo on hankkinut EU:n maaseuturahoituksen avulla jo kaksi lieteallasta, jotka on täytetty biokaasulaitosten mädätejäännöksellä. Lietealtaat ovat tuttu näky eläintiloilla, mutta nykyään niitä tehdään yhä enemmän myös kasvinviljelytiloille. Takatalon tilalla investoinnit ovat vähentäneet merkittävästi apulannan tarvetta ja samaan aikaan satotaso on kasvanut.
Janica Vilen Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

