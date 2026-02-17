Lounais-Suomen maatilat investoivat edelleen rohkeasti tulevaisuuteen

Varaudumme älykkäästi maaseudulla -hanke starttasi viiden Leader-ryhmän voimin 4.2.2026 10:14:04 EET | Tiedote

Mihin maaseuduilla varaudutaan, milloin varautuminen on tarpeellista ja miten tavoitteet saavutetaan yhdessä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin ja saatiin vastauksia Varaudumme älykkäästi maaseudulla -hankkeen aloituswebinaarissa, joka kokosi linjoille reilut 80 osallistujaa eri puolilta Suomea.