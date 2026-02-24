Tule mukaan parantamaan Pohjois-Savon luonnon tilaa!

Pohjois-Savossa laaditaan luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa, eli LUMO-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on koota maakunnan luontotieto ja tunnistaa alueet, joille arvokkain ja rikkain luontomme on erityisesti keskittynyt. Näille luonnon monimuotoisuuden keskittymille tullaan kohdentamaan sekä rahoitusta että erilaisia luonnonhoitotoimia, joiden tavoitteena on luonnon tilan parantaminen. Toimia voivat olla esimerkiksi soiden ja lähteiden ennallistaminen sekä purojen kunnostukset.

Kunnostettavia alueita on eri puolilla Pohjois-Savoa

EU-rahoitteissa Priodiversity LIFE -hankkeessa tarjotaan maanomistajille maksutonta neuvontaa luonnonhoidossa ja autetaan työt käyntiin. Kaikki työt ovat maanomistajille vapaaehtoisia, eikä töiden suunnittelusta tai toteutuksesta tule heille kustannuksia. Osana hanketta kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia parantaa luonnon tilaa esimerkiksi uudenlaisilla rahoitusmahdollisuuksilla. Luonnon lisäsi hyötyjä saavat myös koneurakoitsijat, joille ennallistaminen tarjoaa uusia työmahdollisuuksia.

”Jos olet kiinnostunut luonnonhoidon tai ennallistamisen mahdollisuuksista omilla maillasi, ole rohkeasti yhteydessä, voidaan keskustella mahdollisuuksista”, kannustaa hankkeen kunnostustöitä suunnitteleva ja toteuttava luonnonhoidon asiantuntija Marita Kivioja Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Pohjois-Savossa ensimmäiseksi kunnostusalueiksi valittiin vuonna 2024 Tiilikan seutu Rautavaaralla. Vuoden 2025 lopulla valittiin uusia kunnostusalueita, jotka ovat Saarisuon ja Hällämönharjun välinen alue Vieremällä, Etelä-Konneveden kansallispuisto ja sen itä-kaakkoispuoli Rautalammilla ja Suonenjoella, Kinahmin alue Nilsiässä sekä Riihipuron ympäristö Kaavilla. Näillä kunnostusalueilla on tarkoitus käynnistää elinympäristöjen kunnostuksia yhteistyössä maanomistajien ja hankekumppanien kanssa 2026. Uusia kunnostusalueita valitaan vuonna 2027.

Toimia tehdään useiden organisaatioiden yhteistyönä ja osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Yksityismailla toimenpiteitä tekevät elinvoimakeskukset ja Suomen metsäkeskus. Valtion mailla toimivat hanketta koordinoiva Metsähallitus Luontopalvelut, Eräpalvelut ja Metsätalous Oy. Kaikki yksityismailla toteutettavat toimenpiteet ovat maanomistajille vapaaehtoisia.

“Organisaatioiden yhteistyö antaa meille mahdollisuuden suunnitella ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä yhdessä. Meillä on nyt mahdollisuus toteuttaa kokonaisuuksia. Myös Metsäkeskus etsii kohteita kunnostusalueilta”, kertoo Satu Uusitalo Suomen metsäkeskuksesta.

Millaisia toimenpiteitä kunnostuskohteilla tehdään?

Soiden, lähteiden ja purojen ennallistamisella parannetaan uhanalaisten luontotyyppien ja lajien elinolosuhteita, vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään vesistöjen hyvää tilaa. Soiden ennallistamisessa ojia padotaan ja täytetään sekä poistetaan haihduttavaa puustoa. Vesienpalautuksessa aiemmin suolle virranneet vedet johdetaan takaisin johdeojien avulla. Lähteitä kunnostetaan laajentamalla lähdevaikutteista aluetta sekä palauttamalla ja monipuolistamalla lähdeallas ja purku-uoma. Purokunnostuksessa vähennetään uomaan kohdistuvaa kuormitusta, palautetaan kiviä ja lisätään liekopuuta sekä varjostavaa puustoa. Metsien luontotyyppejä ovat esimerkiksi paahdeympäristöt ja lehdot, joiden hoitoon voi kuulua esimerkiksi varjostavan puuston poistoa ja vieraslajien torjumista.

Hankkeesta lyhyesti:

EU-rahoitteinen Priodiversity LIFE -hanke ennallistaa ja hoitaa luontoa vuosina 2025–2030 kahdeksan maakunnan alueilla: Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Lapissa.

Kokonaisvaltaisessa kunnostamisessa sekä ennallistamis- että luonnonhoitotoimenpiteitä kohdistetaan alueille, joissa toimenpiteillä on parhaat edellytykset edesauttaa elinympäristöjen tilan parantamista ja lajien säilymistä. Työtä tehdään yhteistyössä sidosryhmien ja laajan toimijajoukon kanssa.