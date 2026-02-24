Suomen Ukrainan-ystävyyskuntien määrä kuusinkertaistunut Venäjän hyökkäyssodan aikana
24.2.2026 01:00:00 EET | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Suomalaiset kunnat ovat solmineet ahkerasti uusia ystävyyskuntasuhteita Ukrainaan viimeisen neljän vuoden aikana. Suomen kunnilla on Ukrainassa nyt 24 ystävyyskuntaa, kun ennen vuotta 2022 niitä oli neljä. Ystävyyskuntatoiminta oli jäänyt Suomessa jo aika lailla historiaan, mutta toiminta elpyi Ukrainan osalta Venäjän hyökkäyssodan myötä.
– Ukraina-yhteistyössä ystävyyskuntatoiminta toimii erinomaisena raamina ja viestittää kuntien sitoutumisesta pitkäjänteiseen jälleenrakentamiseen. Myös Ukrainan kunnilla on paljon annettavaa Suomelle. Niillä on sodan myötä erittäin tärkeää osaamista varautumisesta ja kriisinkestävyydestä, kertoo kansainvälisten asioiden johtaja Laura Parsama.
– Ystävyyskuntatoiminta auttaa suomalaisia kuntia keskittämään Ukrainaan suuntautuvaa apua ja varmistamaan sen perillemenon. Kunnat lähettävät ystävyyskuntiinsa konkreettista apua, kuten ajoneuvoja, sairaalatarvikkeita, vaatteita ja aggregaatteja. Ystävyyskuntatoiminnan puitteissa pohditaan myös, miten suomalaiset yritykset voivat vastata Ukrainan jälleenrakennustarpeisiin, Parsama jatkaa.
Vaasa ja H’erson ovat rakentaneet ystävyyskaupunkisuhdetta vuodesta 2023 lähtien – aina nuorten yhteistyöstä kaupunkisuunnitteluun sekä konkreettiseen kriisiapuun.
Erityisesti nuorisovaltuustojen yhteiset virtuaaliset kohtaamiset sekä tänä keväänä toteuttava yhteinen leiri Vaasassa ovat osoittaneet, miten nuoret voivat ylittää rajoja ja rakentaa aktiivisesti yhteistä tulevaisuutta myös kriisiaikoina.
– Olemme käyneet H’ersonin edustajien kanssa perusteellisia keskusteluja valmius- ja turvallisuussuunnittelusta sekä kaupunkisuunnittelun teemoissa. On ollut vaikuttavaa seurata H’ersonin määrätietoista työtä sodan vaurioittaman kaupungin tulevaisuuden rakentamiseksi. Yhdessä voimme jatkaa työtä, joka yhdistää osaamisen, toivon ja uuden alun, sanoo Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.
Vaasa on ihan hiljattain tukenut H’ersonia myös konkreettisesti lahjoittamalla ajoneuvon sekä 60 000 euroa generaattoreihin. Lahjoitus innosti nopeasti myös muita Pohjanmaan kuntia tekemään samansuuruisen yhteisen lahjoituksen H’ersonin hyväksi.
Kuntaliitto perusti kuntien toiveesta vuoden 2025 alussa kuntien Ukraina-yhteistyöverkoston. Mukana on parikymmentä kuntaa, joilla on ystävyyskunta Ukrainassa, jotka tavoittelevat sellaista tai jotka ovat muuten kiinnostuneita Ukraina-yhteistyöstä. Verkoston tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä yhteistyöstä sekä kartoittaa tulevaisuuden jälleenrakentamistyön paikallistason mahdollisuuksia ja löytää yhteistyömalli vaikuttavuuden vahvistamiseksi eri sidosryhmien kanssa.
Suomen kuntien ystävyyskunnat Ukrainassa
Espoo – Kryvyi Rih (2023)
Haapajärvi – Apostolove (2025)
Helsinki – Dnipro (2023)
Helsinki – Kiova (1993)
Hyvinkää – Butša (2023)
Hämeenlinna – Sumy (2024)
Imatra – Nižyn (2023)
Kerava –Butša (2024)
Kotka – Mykolajiv (2024)
Kouvola – Poltava (2024)
Lahti – Zaporižžja (1953)
Lappeenranta – Tšernihiv (2023)
Loviisa – Varaš (2023)
Nivala – Shyróke (2025)
Oulu – Odessa (1957)
Pori – Kramatorsk (2024)
Ruokolahti – Pryvilne (2024)
Salo – Stryi (2025)
Seinäjoki – Melitopol (2023)
Taipalsaari- Pesochin (2023)
Tampere – Kiova (1954)
Turku – Harkova (2022)
Vaasa – H’erson (2023)
Vantaa – Boryspil (2023)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kansainvälisten asioiden johtaja Laura Parsama, 050 478 2170, laura.parsama@kuntaliitto.fi (työmatkan vuoksi puhelimen ulottumattomissa 23.2. klo 17-21)
Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock, 040 685 1187, susanna.slotte-kock@vaasa.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Finland har fått sex gånger fler vänorter i Ukraina under Rysslands anfallskrig24.2.2026 01:00:00 EET | Pressmeddelande
Under de senaste fyra åren har finländska kommuner flitigt etablerat nya vänortsrelationer med Ukraina. Vänorterna är nu 24, jämfört med fyra före år 2022. Finlands vänortssamarbete har varit på tillbakagång, men verksamheten tog ny fart i fråga om Ukraina till följd av Rysslands anfallskrig.
Kuntaliitto: Peruskoulun visio tarvitsee rinnalleen konkreettiset uudistusaskeleet11.2.2026 14:29:18 EET | Tiedote
Kuntaliitto pitää opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulu 2045 -vision tärkeänä pitkän aikavälin suuntana suomalaiselle peruskoululle ja koko yhteiskunnalle. Kuntaliitto korostaa, että vision käytännön toteutus tapahtuu kunnissa: teknologian hyödyntäminen, kuntien välinen yhteistyö ja lainsäädännön kokonaisvaltainen tarkastelu ovat keskeisiä keinoja varmistaa laadukas ja yhdenvertainen perusopetus kaikille. “On tärkeää tunnistaa perusopetuksen vahvuudet. Suomalainen, vahvasti kuntapohjainen perusopetus on osoittanut toimivuutensa, vaikka maailma ympärillä muuttuu”, erityisasiaintuntija Minna Lindberg Kuntaliitosta nostaa esille.
Kommunförbundet: Kommunerna motsätter sig inte konkurrensutsättning, men varnar för en okontrollerad upphandlingsreform5.2.2026 15:10:53 EET | Pressmeddelande
Regeringen överlämnade 5.2.2026 en proposition till riksdagen om en ändring av upphandlingslagen. Om förslaget går igenom skulle det ha stora konsekvenser för kommunernas servicestrukturer, organiseringen av tjänster och kommunernas gemensamma in house-bolag. Lagändringen skulle innebära omfattande strukturella arrangemang för många kommuner, bland annat inom måltids- och IKT-tjänster samt inom ekonomiförvaltningens och utvecklingsbolagens tjänster. Enligt Kommunförbundets bedömning ökar inte en mekanisk gräns på 10 procents ägande konkurrensen, utan hotar att splittra effektiva samarbetsstrukturer. "Kommunförbundet ställer sig positivt till målet att öka konkurrensen vid offentliga upphandlingar. Ur kommunernas perspektiv är den centrala frågan ändå hur konkurrensen kan ökas i områden där det i praktiken inte finns någon fungerande marknad”, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.
Kuntaliitto: Kunnat eivät vastusta kilpailutusta, mutta varoittavat hallitsemattomasta hankintauudistuksesta5.2.2026 15:10:53 EET | Tiedote
Hallitus antoi 5.2.2026 eduskunnalle esityksen hankintalain uudistamisesta. Toteutuessaan esitys vaikuttaisi merkittävästi kuntien palvelurakenteisiin, palveluiden järjestämiseen sekä kuntien yhteisiin in house -yhtiöihin. Lakimuutos merkitsisi monille kunnille laajoja rakennejärjestelyjä muun muassa ateria- ja ICT-palveluissa sekä taloushallinnon ja kehitysyhtiöiden palveluissa. Kuntaliiton arvion mukaan mekaaninen 10 prosentin omistusraja ei lisää kilpailua, vaan uhkaa hajottaa tehokkaita yhteistyörakenteita. ”Kuntaliitto jakaa tavoitteen kilpailun lisäämisestä julkisissa hankinnoissa. Kuntien näkökulmasta keskeinen kysymys on kuitenkin se, miten kilpailua voidaan lisätä alueilla, joilla toimivia markkinoita ei käytännössä ole”, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.
Kuntapalvelujen tuottavuuden mittaaminen aidosti monimutkaista - uusia mittareita tarvitaan4.2.2026 14:15:00 EET | Tiedote
Kuntaliiton Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:lta tilaama tuore Toimintalähtöinen tuottavuusmittaus kunnissa -tutkimus tarkastelee kuntapalveluiden tuottavuustutkimuksen tilaa ja julkisten palvelujen tuottavuuden mittaamista. Kuntapalvelut muodostavat suomalaisen hyvinvointivaltion arjen ytimen. Viime aikojen julkisessa keskustelussa tuottavuuden parantaminen on nostettu keskeiseksi tekijäksi Suomen kasvulle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme