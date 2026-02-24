Suomen Ukrainan-ystävyyskuntien määrä kuusinkertaistunut Venäjän hyökkäyssodan aikana

– Ukraina-yhteistyössä ystävyyskuntatoiminta toimii erinomaisena raamina ja viestittää kuntien sitoutumisesta pitkäjänteiseen jälleenrakentamiseen. Myös Ukrainan kunnilla on paljon annettavaa Suomelle. Niillä on sodan myötä erittäin tärkeää osaamista varautumisesta ja kriisinkestävyydestä, kertoo kansainvälisten asioiden johtaja Laura Parsama.

– Ystävyyskuntatoiminta auttaa suomalaisia kuntia keskittämään Ukrainaan suuntautuvaa apua ja varmistamaan sen perillemenon. Kunnat lähettävät ystävyyskuntiinsa konkreettista apua, kuten ajoneuvoja, sairaalatarvikkeita, vaatteita ja aggregaatteja. Ystävyyskuntatoiminnan puitteissa pohditaan myös, miten suomalaiset yritykset voivat vastata Ukrainan jälleenrakennustarpeisiin, Parsama jatkaa.

Vaasa ja H’erson ovat rakentaneet ystävyyskaupunkisuhdetta vuodesta 2023 lähtien – aina nuorten yhteistyöstä kaupunkisuunnitteluun sekä konkreettiseen kriisiapuun.

Erityisesti nuorisovaltuustojen yhteiset virtuaaliset kohtaamiset sekä tänä keväänä toteuttava yhteinen leiri Vaasassa ovat osoittaneet, miten nuoret voivat ylittää rajoja ja rakentaa aktiivisesti yhteistä tulevaisuutta myös kriisiaikoina.

– Olemme käyneet H’ersonin edustajien kanssa perusteellisia keskusteluja valmius- ja turvallisuussuunnittelusta sekä kaupunkisuunnittelun teemoissa. On ollut vaikuttavaa seurata H’ersonin määrätietoista työtä sodan vaurioittaman kaupungin tulevaisuuden rakentamiseksi. Yhdessä voimme jatkaa työtä, joka yhdistää osaamisen, toivon ja uuden alun, sanoo Vaasan kaupungin yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.

Vaasa on ihan hiljattain tukenut H’ersonia myös konkreettisesti lahjoittamalla ajoneuvon sekä 60 000 euroa generaattoreihin. Lahjoitus innosti nopeasti myös muita Pohjanmaan kuntia tekemään samansuuruisen yhteisen lahjoituksen H’ersonin hyväksi.

Kuntaliitto perusti kuntien toiveesta vuoden 2025 alussa kuntien Ukraina-yhteistyöverkoston. Mukana on parikymmentä kuntaa, joilla on ystävyyskunta Ukrainassa, jotka tavoittelevat sellaista tai jotka ovat muuten kiinnostuneita Ukraina-yhteistyöstä. Verkoston tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä yhteistyöstä sekä kartoittaa tulevaisuuden jälleenrakentamistyön paikallistason mahdollisuuksia ja löytää yhteistyömalli vaikuttavuuden vahvistamiseksi eri sidosryhmien kanssa.

Suomen kuntien ystävyyskunnat Ukrainassa

Espoo – Kryvyi Rih (2023)

Haapajärvi – Apostolove (2025)

Helsinki – Dnipro (2023)

Helsinki – Kiova (1993)

Hyvinkää – Butša (2023)

Hämeenlinna – Sumy (2024)

Imatra – Nižyn (2023)

Kerava –Butša (2024)

Kotka – Mykolajiv (2024)

Kouvola – Poltava (2024)

Lahti – Zaporižžja (1953)

Lappeenranta – Tšernihiv (2023)

Loviisa – Varaš (2023)

Nivala – Shyróke (2025)

Oulu – Odessa (1957)

Pori – Kramatorsk (2024)

Ruokolahti – Pryvilne (2024)

Salo – Stryi (2025)

Seinäjoki – Melitopol (2023)

Taipalsaari- Pesochin (2023)

Tampere – Kiova (1954)

Turku – Harkova (2022)

Vaasa – H’erson (2023)

Vantaa – Boryspil (2023)