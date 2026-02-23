Satakunnan esihistoriaa tehdään koululaisille ja kansalaisille tutuksi 3D-teknologian avulla

Satakunnan muinaisuus kolmiulotteisena – Esihistoriaa moniaistisesti -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta tarjoamalla suurelle yleisölle, ja erityisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuuksia tutustua Satakunnan esihistoriaan ja kiinnostaviin muinaisesineisiin uusin menetelmin, myös museoiden ulkopuolella.

Hankkeessa toteutettavan 3D-skannauksen ja -tulostuksen avulla esineet voidaan tehdä käsinkosketeltaviksi ja helposti käytettäviksi.

– Esihistoria koetaan yhä etäiseksi ja museokokoelmien rajallinen saavutettavuus hankaloittaa yleisön tutustumista omaan historiaansa. Tarvitaan uusia tapoja luoda yhteys menneisyyteen. Pystymme tarjoamaan satakuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille, uusia mahdollisuuksia tutustua kotiseutunsa mielenkiintoisen esihistoriaan ja parantamaan museokokoelmien saavutettavuutta. Tämä tukee sekä satakuntalaisten kotiseutuidentiteettiä että museon maakunnallista työtä, sanoo museonjohtaja Johanna Jakomaa.

Hankkeessa Satakunnan Museon arkeologisista kokoelmista valittu 15-20 löydön valikoima 3D-mallinnetaan Turun yliopistossa.

– Uutena nousevana teknologiana 3D-tulostuksen hyödyntäminen erilaisten esineiden mallintamiseen ja tulostamiseen ei palvele ainoastaan teollisuutta ja sitä kautta tutkimusta, vaan sitä voidaan hyödyntää moniulotteisesti erilaisissa tutkimus- ja kehittämiskonteksteissa. Historian ja 3D-tulostuksen yhdistäminen hankkeeksi on yksi hieno esimerkki tästä, kertoo erikoistutkija Heidi Piili, Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan laitokselta.

Mallinnettavien muinaisesineiden joukossa on sekä valtakunnallisesti merkittäviä museon arkeologisten kokoelmien helmiä että tyypillisempiäkin löytöjä kivi-, pronssi- ja rautakaudelta.

Digitaalisten mallien luomisen jälkeen materiaalia testataan hankkeen pilottityöpajoissa, joiden sisältö suunnitellaan kevään aikana. Tavoitteena on, että satakuntalaiset pääsevät testaamaan Satakunnan Museon 3D-tulostettuja esineitä esimerkiksi erilaisissa työpajoissa. Työpajoissa suuri yleisö ja lapsiperheet pääsevät tutkimaan esihistoriallisia 3D‑tulosteita, kokeilemaan muinaisia esineitä ja osallistumaan pieniin arkeologisiin tehtäviin, jotka tuovat kivikauden, pronssikauden ja rautakauden eläväksi ja käsinkosketeltavaksi. Työpajoista saatujen palautteiden ja kokemusten perusteella hankkeessa kehitetään pedagogisesti toimivia, eri luokka-asteille soveltuvia opetusmateriaaleja.

Yksi 3D-mallinnettavista museoesineistä on Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluva vasarakirves (n. 2800-2300 eaa.), joka on löytynyt Jämijärveltä. Vasarakirveet liitetään kivikauden jälkipuolen nuorakeraamiseen kulttuuriin. Kauniisti viimeistellyt vasarakirveet ovat mahdollisesti olleet status- tai rituaaliesineitä, sillä niissä ei ole käytön jälkiä. Satakunta oli vasarakirveskulttuurin ydinaluetta ja maakunnan eteläosissa on runsaasti kulttuurin kiviaseisiin erityisen hyvin sopinutta diabaasia. Alarivillä kirves 3D-skannattuna ja mallinnettuna. Valokuvat: Henry Ward-Raatikainen

Digitointiprojektin valmistuttua arkeologisten esineiden digitaaliset tulostettavat mallit julkaistaan Finna-palvelussa osana laajaa oppimiskokonaisuutta. Kouluille tarjottava materiaali koostuu esimerkiksi helposti tulostettavista 3D‑malleista, selkeistä taustatiedoista ja käyttövalmiista tehtävistä, joiden avulla oppilaat voivat tutkia esihistoriaa omakohtaisesti ja moniaistisesti myös niissä kouluissa, joihin museokäynti ei ole mahdollista. Opetusmateriaalit ovat valtakunnallisesti kaikkien koulujen hyödynnettävissä ja niiden tarjoamien moniaististen tehtäväideoiden avulla oppilaat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua Satakunnan merkittävään esihistoriaan.

– 3D-tulostettavat digitaaliset mallit tulostusohjeineen mahdollistavat oppimisen ja esihistoriaan tutustumisen konkreettisesti, itse tehden ja koskien. 3D tulosteita ja opetusmateriaaleja voidaan viedä koko Satakuntaan, myös niihin kouluihin ja kuntiin, joilla ei ole mahdollisuutta vierailla museossa. Tulosteet ovat kestäviä ja helposti kuljetettavia, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön luokkahuoneissa ja työpajoissa, Piili kertoo.

Vaikka opetusmateriaali on suunnattu koululaisille, aineistot ovat Finna-verkkopalvelun kautta kaikkien nähtävillä, ladattavissa ja vapaasti käytettävissä.

Hanke on valittu myös Suomen edustajaksi (ainoana koko Suomesta) eurooppalaiseen Twin it! Part II -kampanjaan. Tässä kampanjassa EU:n jäsenmaiden kulttuuriperinnöstä vastaavat ministeriöt on kutsuttu julkaisemaan 3D-digitoitua kulttuuriperintöä ja tarjoamaan sitä yleisöjen avoimeen käyttöön digitaalisia aineistoja kokoavan Europeana-palvelun kautta. Kampanjassa painotetaan erityisesti julkaistavien aineistojen monipuolisia ja innovatiivisia käyttömahdollisuuksia.

– Pääsy osaksi eurooppalaista kampanjaa on upea mahdollisuus kertoa alueemme historiasta myös kansainväliselle yleisölle. On hienoa myös tehdä ja kehittää jälleen uudenlaista yhteistyötä pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Turun yliopiston kanssa, Jakomaa sanoo.

Satakunnan muinaisuus kolmiulotteisena – Esihistoriaa moniaistisesti -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää materiaaleista ja työpajoista hankkeen kotisivuilta:

Satakunnan muinaisuus kolmiulotteisena