Satakunnan esihistoriaa tehdään koululaisille ja kansalaisille tutuksi 3D-teknologian avulla
24.2.2026 10:23:06 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Satakunnan esihistoriaan on pian mahdollista tutustua uudella tavalla, kun Satakunnan Museon arkeologisia kokoelmia 3D-digitoidaan museon ja Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan laitoksen uudessa yhteistyöhankkeessa. Nämä digitaaliset mallit voidaan tulostaa 3D-tulostimella. Digitaaliset mallit julkaistaan Finna-palvelussa osana koulujen opetusmateriaalia, ja ne ovat vapaasti kaikkien kansalaisten käytettävissä.
Satakunnan muinaisuus kolmiulotteisena – Esihistoriaa moniaistisesti -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta tarjoamalla suurelle yleisölle, ja erityisesti lapsille ja nuorille, mahdollisuuksia tutustua Satakunnan esihistoriaan ja kiinnostaviin muinaisesineisiin uusin menetelmin, myös museoiden ulkopuolella.
Hankkeessa toteutettavan 3D-skannauksen ja -tulostuksen avulla esineet voidaan tehdä käsinkosketeltaviksi ja helposti käytettäviksi.
– Esihistoria koetaan yhä etäiseksi ja museokokoelmien rajallinen saavutettavuus hankaloittaa yleisön tutustumista omaan historiaansa. Tarvitaan uusia tapoja luoda yhteys menneisyyteen. Pystymme tarjoamaan satakuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille, uusia mahdollisuuksia tutustua kotiseutunsa mielenkiintoisen esihistoriaan ja parantamaan museokokoelmien saavutettavuutta. Tämä tukee sekä satakuntalaisten kotiseutuidentiteettiä että museon maakunnallista työtä, sanoo museonjohtaja Johanna Jakomaa.
Hankkeessa Satakunnan Museon arkeologisista kokoelmista valittu 15-20 löydön valikoima 3D-mallinnetaan Turun yliopistossa.
– Uutena nousevana teknologiana 3D-tulostuksen hyödyntäminen erilaisten esineiden mallintamiseen ja tulostamiseen ei palvele ainoastaan teollisuutta ja sitä kautta tutkimusta, vaan sitä voidaan hyödyntää moniulotteisesti erilaisissa tutkimus- ja kehittämiskonteksteissa. Historian ja 3D-tulostuksen yhdistäminen hankkeeksi on yksi hieno esimerkki tästä, kertoo erikoistutkija Heidi Piili, Turun yliopiston kone- ja materiaalitekniikan laitokselta.
Mallinnettavien muinaisesineiden joukossa on sekä valtakunnallisesti merkittäviä museon arkeologisten kokoelmien helmiä että tyypillisempiäkin löytöjä kivi-, pronssi- ja rautakaudelta.
Digitaalisten mallien luomisen jälkeen materiaalia testataan hankkeen pilottityöpajoissa, joiden sisältö suunnitellaan kevään aikana. Tavoitteena on, että satakuntalaiset pääsevät testaamaan Satakunnan Museon 3D-tulostettuja esineitä esimerkiksi erilaisissa työpajoissa. Työpajoissa suuri yleisö ja lapsiperheet pääsevät tutkimaan esihistoriallisia 3D‑tulosteita, kokeilemaan muinaisia esineitä ja osallistumaan pieniin arkeologisiin tehtäviin, jotka tuovat kivikauden, pronssikauden ja rautakauden eläväksi ja käsinkosketeltavaksi. Työpajoista saatujen palautteiden ja kokemusten perusteella hankkeessa kehitetään pedagogisesti toimivia, eri luokka-asteille soveltuvia opetusmateriaaleja.
Digitointiprojektin valmistuttua arkeologisten esineiden digitaaliset tulostettavat mallit julkaistaan Finna-palvelussa osana laajaa oppimiskokonaisuutta. Kouluille tarjottava materiaali koostuu esimerkiksi helposti tulostettavista 3D‑malleista, selkeistä taustatiedoista ja käyttövalmiista tehtävistä, joiden avulla oppilaat voivat tutkia esihistoriaa omakohtaisesti ja moniaistisesti myös niissä kouluissa, joihin museokäynti ei ole mahdollista. Opetusmateriaalit ovat valtakunnallisesti kaikkien koulujen hyödynnettävissä ja niiden tarjoamien moniaististen tehtäväideoiden avulla oppilaat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua Satakunnan merkittävään esihistoriaan.
– 3D-tulostettavat digitaaliset mallit tulostusohjeineen mahdollistavat oppimisen ja esihistoriaan tutustumisen konkreettisesti, itse tehden ja koskien. 3D tulosteita ja opetusmateriaaleja voidaan viedä koko Satakuntaan, myös niihin kouluihin ja kuntiin, joilla ei ole mahdollisuutta vierailla museossa. Tulosteet ovat kestäviä ja helposti kuljetettavia, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön luokkahuoneissa ja työpajoissa, Piili kertoo.
Vaikka opetusmateriaali on suunnattu koululaisille, aineistot ovat Finna-verkkopalvelun kautta kaikkien nähtävillä, ladattavissa ja vapaasti käytettävissä.
Hanke on valittu myös Suomen edustajaksi (ainoana koko Suomesta) eurooppalaiseen Twin it! Part II -kampanjaan. Tässä kampanjassa EU:n jäsenmaiden kulttuuriperinnöstä vastaavat ministeriöt on kutsuttu julkaisemaan 3D-digitoitua kulttuuriperintöä ja tarjoamaan sitä yleisöjen avoimeen käyttöön digitaalisia aineistoja kokoavan Europeana-palvelun kautta. Kampanjassa painotetaan erityisesti julkaistavien aineistojen monipuolisia ja innovatiivisia käyttömahdollisuuksia.
– Pääsy osaksi eurooppalaista kampanjaa on upea mahdollisuus kertoa alueemme historiasta myös kansainväliselle yleisölle. On hienoa myös tehdä ja kehittää jälleen uudenlaista yhteistyötä pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Turun yliopiston kanssa, Jakomaa sanoo.
Satakunnan muinaisuus kolmiulotteisena – Esihistoriaa moniaistisesti -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lue lisää materiaaleista ja työpajoista hankkeen kotisivuilta:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi PiiliErikoistutkijaTurun yliopisto, kone- ja materiaalitekniikan laitosPuh:050 473 4723heidi.piili@utu.fi
Johanna JakomaaMuseonjohtajaSatakunnan MuseoPuh:044 701 1057johanna.jakomaa@pori.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Miten hyvinvointivaltio päivitetään nykyaikaan? Tutkijoiden rakentama malli vastaa niukkuuden aikakauden haasteisiin23.2.2026 12:54:47 EET | Tiedote
Suomalaiset haluavat säilyttää hyvinvointivaltionsa, mutta väestön ikääntyessä järjestelmää on uudistettava. Tutkijat tunnistivat onnistunutta hyvinvointipolitiikkaa yhdistävät tekijät ja loivat mallin, jonka avulla hyvinvointi-Suomea on mahdollista ylläpitää niukkenevien resurssien aikakaudellakin.
Seuraavan sukupolven OLEDit nojaavat tarkasti viritettyihin mikrokaviteetteihin20.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Tutkijat ovat kehittäneet mikrokaviteetti-OLED-teknologiaa koskevan yhtenäisen teorian, joka ohjaa tehokkaampien ja kestävämpien laitteiden kehitystä. Tutkimus paljastaa yllättävän verrannollisuuden: valon liiallinen puristaminen OLEDin sisällä voi itse asiassa pienentää laitteen suorituskykyä. Maksimitehokkuus saavutetaankin materiaali- ja kaviteettiparametrien herkällä tasapainolla.
Ainutlaatuinen löytö sai tutkijatkin hämmästymään: harvinainen supernova voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta19.2.2026 11:45:08 EET | Tiedote
Jo sadan vuoden ajan on tiedetty, että universumi laajenee. Laajenemisen tarkka nopeus on kuitenkin kysymys, joka edelleen haastaa kosmologian vakiomallin. Nyt kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt ainutlaatuisen supernovan eli räjähtävän tähden. Se voi tarjota uuden tavan mitata universumin laajenemisnopeutta. Havainto tehtiin Pohjoismaisella optisella teleskoopilla NOT:lla.
Professori Laura Elolle Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta19.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston professori Laura Elolle on myönnetty Leif C. Groop -palkinto ansiokkaasta tyypin 1 diabeteksen tutkimuksesta. Elo on kehittänyt menetelmiä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään paremmin, miten tyypin 1 diabetes kehittyy molekyylitasolla.
Aggressiivinen suusyöpä voidaan tunnistaa imusuonien muutoksista jo varhaisessa vaiheessa18.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Syöpäkasvaimen imusuonista voidaan tunnistaa suuressa uusiutumisriskissä olevat suusyövät jo varhaisessa vaiheessa. Turun yliopiston ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että suusyövän imusuoniston pintasoluissa on jakautumisesta kertovia proteiineja, jotka ennustavat vahvasti taudin etenemistä ja kuolleisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme